A la baja: la última evaluación del gabinete

Comenzó con una de las evaluaciones más altas. Su participación en la etapa final de la campaña fue eventualmente decisiva para el triunfo del Presidente Gabriel Boric. Con esa estela llegó al Ministerio del Interior, el segundo cargo más importante del gobierno. A poco andar, Izkia Siches comprobó también que es uno de los más complejos. Seis meses después de asumir, la ministra sufre la mayor caída del gabinete en la evaluación ciudadana, según la última medición de Criteria.

Realizado entre el 26 y 30 de agosto, con un universo de mil personas, hombres y mujeres mayores de 18 años de todo el país, es el último sondeo antes de conocer los resultados del plebiscito constitucional. Y a la espera de un anunciado cambio de gabinete.

De acuerdo a las cifras, la evaluación de la ministra Izkia Siches cae en 21 puntos desde marzo: de un 57% a un 36% de aprobación. No es la ministra peor evaluada, pero sí la que experimenta la mayor pérdida de aprecio por su desempeño, solo superada por la exministra de Desarrollo Social Jeanette Vega. Ya fuera del gobierno, Jeanette Vega recibió una dura evaluación tras conocerse los llamados de su gabinete a Héctor Llaitul. Si comenzó con una aprobación del 54%, terminó solo con un 21% de apoyo.

Ciertamente, el caso de Izkia Siches es el más abrupto en un contexto general de pérdida de aprobación del gabinete. Aun los ministros mejor evaluados han perdido algún porcentaje de apoyo público.

Los cuatro miembros del gabinete mejor posicionados en la encuesta son Mario Marcel, Carlos Montes, Camila Vallejo y Esteban Valenzuela.

El ministro de Hacienda es el único que supera el 50% de aprobación: alcanza un 53%, cuatro puntos más bajo del 57% que exhibía en marzo. A su vez, el titular de Vivienda se mantiene con un 45% de opiniones favorables, levemente inferior al 48% con que asumió. Ambos son parte del ala socialista del gobierno y son de los personeros con más experiencia política.

En tercer lugar aparece la ministra Camila Vallejo. La titular de la Segegob confirma las opiniones positivas sobre su desempeño en el cargo: recibe un 42% de aprobación, solo cinco puntos menos respecto del 47% con que partió en el gobierno.

Un poco más abajo figura el ministro de Agricultura. Esteban Valenzuela logra un 40% de aprobación, solo dos puntos bajo marzo, cuando marcaba 42%.

Por detrás de los ministros mejor evaluados hay un conjunto de secretarios de Estado que también han perdido aprobación ciudadana, como Giorgio Jackson o Maya Fernández, quienes pierden entre ocho y 10 puntos en la opinión de los encuestados. Aun hay otro sector del gabinete que recibe menos aprobación y baja más abruptamente, con pérdidas de 14 puntos y más, desde el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a la titular de Salud, María Begoña Yarza.

Pero los ministros con peor evaluación, descontando a Jeanette Vega, son Nicolás Grau, de Economía; Claudio Huepe, de Energía, y Marcela Ríos, de Justicia, que obtienen entre un 31 y un 30% de aprobación.

Fuertes caídas

A solo cuatro días de asumir, la ministra Izkia Siches emprendió un viaje temerario y voluntarioso. Sus deseos de marcar un hito político viajando a Temucuicui se estrellaron con la hostilidad y la violencia. La comitiva gubernamental no solo no fue bienvenida: fue amenazada por balazos en una de las comunidades más conflictivas de La Araucanía. El arriesgado episodio reveló también la improvisación y falta de preparación del ministerio comandado por Izkia Siches.

Aquel fue el primero de una serie de errores y controversias, en las que la ministra ha comprobado hasta qué punto Interior es una de las carteras más complejas y expuestas. Tal vez el momento más crítico y delicado ocurrió en abril, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde Izkia Siches entregó información falsa: acusó al gobierno anterior de ocultar el regreso de un avión con migrantes expulsados. Una “chambonada”, dijo.

Fue mal informada, argumentó después, en la hora de las disculpas. Pero aun así el Presidente le exigió mayor cuidado. De este modo decidió reforzar su equipo. De todas formas, no logró evitar nuevas polémicas, como cuando cuestionó la autonomía de las policías.

Sin un partido que la contenga, los errores de la ministra Siches le han costado caro y ha perdido apoyo en el oficialismo. Del mismo modo, la encuesta muestra que ha caído con fuerza en la aprobación de la ciudadanía, hasta un 36%.

Con 52% de aprobación, Mario Marcel es el ministro con mejor aprobación del gobierno. Mario Téllez / La Tercera

La evaluación ciudadana y al interior de La Moneda parecen coincidir en el caso de la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Descoordinaciones, críticas por el manejo de la pandemia y el adelantamiento de las vacaciones de invierno, así como la querella por presuntos maltratos en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso, le restaron apoyo a su gestión. El sondeo muestra una caída en su evaluación: de un 53 % de aprobación en marzo a un 36% en septiembre.

La descoordinación por el adelantamiento de las vacaciones de invierno afectó también al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. El secretario de Estado, que ha defendido el uso del lenguaje inclusivo y que ha debido enfrentar una creciente ola de violencia escolar, pierde 14 puntos de valoración en su desempeño. Si en marzo aparecía con una aprobación del 52%, hoy lo aprueba un 38%.

Otras de las caídas ostensibles la experimenta la ministra de Minería, Marcela Hernando. De 54% en marzo a 38% ahora, 16 puntos cae el desempeño de la secretaria de Estado, que provocó la molestia del gobierno cuando se quejó de haberse enterado tarde de la decisión presidencial del cierre de la Fundición Ventanas.

A su vez, a la ministra Jeannette Jara le ha correspondido enfrentar las críticas por la entrega del bono extraordinario de invierno, de $ 120 mil, en un escenario inflacionario. La titular de la cartera de Trabajo pierde 13 puntos en la aprobación ciudadana, de 51 a 38%.

Del mismo modo, el estudio indica que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, recibe una evaluación notoriamente inferior al mes de marzo. Experta en cambio climático, la ministra Rojas pasa de una aprobación del 54% al 38%.

Los más bajos

El 3 de agosto pasado, el ministro Giorgio Jackson expresó una de sus frases menos afortunadas. En una conversación por Twitch habló de la superioridad moral de su generación. Fue otro de los errores no forzados del gabinete. Además de polémica, la frase abrió una grieta inesperada con la ex Concertación. El ministro no ha tenido relaciones armoniosas con el Congreso y en el estudio de Criteria las opiniones favorables a su trabajo pasan del 48% a 37%.

Un descenso relativamente similar muestra el desempeño del ministro de Economía. En marzo, Nicolás Grau aparecía con una aprobación del 39%. Hoy, el economista que hace poco más de un mes aseguró que a las pymes, “a diferencia de las personas, la inflación les trae costos y beneficios”, figura con un 31% de aprobación, entre los más bajos del gobierno.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, obtiene una de las evaluaciones más bajas del gabinete. Fotos: Oscar Ordenes

Una gestión con dificultades ha tenido también la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Primero evitó responder si el machi Celestino Córdova era un preso político y luego tuvo que aclarar que “tanto para este ministerio como para esta ministra se trata de un preso común, condenado por homicidio”. Más complejo aún es el caso del traslado de presos mapuches en Angol, dos de ellos a un centro de educación y trabajo y un tercero a un hospital. La oposición pidió su renuncia tras conocerse que previamente el director de Gendarmería de La Araucanía, Juan Navarrete, se reunió con el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul. En este sondeo, la ministra Ríos recibe un 30% de aprobación, decididamente el más bajo del gabinete en ejercicio.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, ha enfrentado dificultades en el cargo y obtiene la menor aprobación.

Con un 24% de conocimiento, de acuerdo con la encuesta Cadem del 29 de abril, Claudio Huepe no está entre los ministros más populares. El titular de Energía logra ahora un 31% de aprobación.

Maya Fernández, en Defensa (37%); Flavio Salazar, en Ciencias (35%); Juan Carlos Muñoz, en Transportes (33%), y Alexandra Benado, en Deportes (36%), muestran también importantes pérdidas en la valoración de un gabinete que eventualmente cambiará tras el plebiscito de este domingo.