Buscando explicar el voto

La postura fue mayoritaria. Siete de cada 10 personas que votaron a favor del Apruebo en el plebiscito del pasado 25 de octubre lo hicieron motivadas por “terminar con la desigualdad social en pensiones, educación y salud”. Esa fue una de las conclusiones a las que llegó la última encuesta realizada por la empresa Cadem y Plaza Pública, para conocer las razones que tuvieron los 7,5 millones de personas que llegaron a las urnas.

El sondeo, realizado entre el 28 y el 30 de octubre, además perfiló a los votantes de las opciones Apruebo y Rechazo, y conoció una parte de las razones que llevaron a más de 1,6 millones de personas a cerrarle la puerta a la redacción de una nueva Constitución.

Así, el estudio aplicado a 707 personas mayores de edad, que viven en 318 comunas del país, reveló que el 61% del total de personas que votaron a favor del Rechazo consideró que “no es necesario hacer una nueva Constitución, hay que reformarla”. De ese mismo universo de personas, otro 53% complementó que su respaldo a la idea de no redactar una nueva Carta Magna surgió “porque el plebiscito fue impuesto a través de la violencia”. Por otra parte, un 51% de las menciones de quienes rechazaron aseveró que su voto surgió “porque desconfía de los políticos” (ver infografía al final de la nota).

Las razones para no votar

Otro de los puntos que tocó la encuesta, cuyo nivel de confianza alcanza un 95%, fueron los motivos que tuvieron electores para no asistir a las urnas. Con un padrón definitivo compuesto por 14.855.719 personas, el 25 de octubre solo se presentaron 7.562.173 votantes a emitir su preferencia, es decir, un 50,9% del total de personas habilitadas para sufragar en Chile y en el extranjero.

Según la encuesta de Cadem-Plaza Pública, un 25% de quienes no llegaron a su local de votación ocurrió “por razones personales, estaba enfermo, no alcancé, otros”. Asimismo, un 21% aseguró que evitó asistir a sufragar “por temor a contagiarse de coronavirus”, mientras que un 19% lo justificó argumentando que no vive “en la comuna donde estaba inscrito para votar o lo cambiaron de local de votación”.

Las “sensaciones posplebiscito” también fueron recogidas en esta encuesta.

Así, por ejemplo, un 64% de los consultados asegura tener sentimientos positivos -como esperanza, tranquilidad o alegría- tras la aprobación de una nueva Constitución. Mientras, en la otra vereda, un 28% dice sentir preocupación, tristeza, miedo o enojo ante el inminente cambio que tendrá la Carta Fundamental tras la votación del 25 de octubre.