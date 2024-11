Carmen Gloria Larenas, directora del Teatro Municipal: “El caso Fundaciones nos ha golpeado a todas las instituciones culturales”

En la sala de ensayos la esperaban los bailarines y maestros del Ballet de Santiago. Brigitte Macron se detuvo, y antes de cruzar el umbral pensó quitarse los zapatos. Como exbailarina, ella sabe que los tacos pueden dañar el piso de linóleo de una sala de danza. “Fue un detalle muy considerado de su parte, pero yo le dije que podíamos hacer una excepción”, cuenta Carmen Gloria Larenas, la directora general del Teatro Municipal y anfitriona de la visita que Brigitte Macron realizó el miércoles, interesada en el acuerdo firmado con la Ópera de París.

-Ella estaba informada de la alianza que firmamos el año pasado, que busca enriquecer la formación de nuestros estudiantes y maestros de acuerdo a los estándares del método francés. Y como parte de su agenda privada quiso visitar el teatro -cuenta Carmen Gloria Larenas.

Minutos antes del mediodía, Brigitte Macron llegó caminando al teatro por calle Moneda. En compañía de Elisabeth Platel, directora de la academia de danza francesa, recorrió la Escuela de Ballet, conversó con los profesores y fue especialmente cariñosa con los niños. Después fue recibida por el director artístico del Ballet de Santiago, César Morales. La compañía prepara en estos días una nueva versión de Cascanueces y presentó un fragmento para la ocasión, que la primera dama francesa celebró con aplausos. Brigitte Macron conoció también la sala central del teatro y visitó los talleres donde se confeccionan los vestuarios para el clásico ballet navideño.

-A los niños los dejó invitados al Palacio de los Elíseos, y al ballet le dijo que sería genial si alguna vez se presentan en París. Nos dejó a todos muy motivados -cuenta Carmen Gloria Larenas.

La alianza con la Ópera de París, una de las instituciones culturales de mayor tradición en Francia, forma parte del plan de relaciones internacionales del teatro, el que se ha incrementado y extendido en los últimos años. Además de la visita de Brigitte Macron, la semana pasada el coliseo fue sede de la conferencia anual de Ópera Latinoamericana, red que agrupa a más de 45 teatros y compañías de la región. En el encuentro participó también una delegación china, porque este año el Municipal de Santiago se integró a la World Association of Performing Arts (WAPA), una plataforma con sede en Beijing en la que participan instituciones como la Ópera de Berlín, el Teatro Real de Madrid y el Royal Ballet & Opera House de Londres.

Una imagen de la visita de Brigitte Macron, primera dama de Francia, a la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Santiago. La acompañan la directora Carmen Gloria Larenas y el alcalde electo de Santiago, Mario Desbordes.

Estos acuerdos buscan poner al teatro “en el mapa internacional”, dice Carmen Gloria Larenas. También abre la posibilidad a colaboraciones, como ocurrirá con el acuerdo firmado con el Concurso Internacional de Piano de Cleveland, que traerá al país a los músicos ganadores del certamen. Estos participarán en el Ciclo de Grandes Pianistas, que vuelve en 2025 y renombrado en homenaje a Claudio Arrau.

Suspendido durante la pandemia, el ciclo de pianistas regresa con un atractivo adicional: el piano de cola Steinway & Sons, fabricado y traído desde Hamburgo, que recibieron como donación privada (y cuyo valor ronda los US$ 250 mil). Por cierto, el piano no solo lucirá en el ciclo de grandes pianistas, sino también en los conciertos que ofrecerá la Orquesta Filarmónica con motivo de sus 70 años.

Un programa de ópera donde destaca el montaje de Madama Butterfly, con la exsoprano Verónica Villarroel como directora de escena; una versión de La Traviata, con Yaritza Véliz; un ballet inspirado en Frida Kahlo y el musical La novicia rebelde son algunos de los puntos fuertes de la temporada del próximo año.

El Teatro Municipal cerrará 2024 con sus mejores cifras en cinco años: una asistencia de 130 mil personas, 81% de ocupación y más de cuatro mil abonados. Además, redujo su deuda histórica de $ 5 mil millones a $ 250 millones.

Nombrada en 2019 por el alcalde Felipe Alessandri, Carmen Gloria Larenas tuvo el desafío de atravesar las crisis derivadas del estallido social y el Covid. Durante la pandemia debutó el servicio de Municipal Delivery (producciones en visionado online) y comenzaron a usar activamente las redes sociales. Hoy, el Municipal genera contenido en Instagram, X y TikTok. Así, ha logrado conectarse con nuevas audiencias: hoy cuenta con un 64% de públicos nuevos y 36% de público histórico.

-Después de largos cinco años de mucho trabajo de todo el equipo, estamos cosechando números buenos. Respecto del público, tenemos cambios en cantidad y en composición. Tenemos más volumen, más llenado de sala y, en composición, mucha más diversidad. Este año logramos un mayor equilibrio entre públicos históricos y nuevos, lo que también es bueno, porque los necesitamos a ambos para proyectar el teatro. Y creo que supimos mantener y cosechar a quienes contactamos durante la pandemia gracias al trabajo digital -dice.

Cantantes, bailarines, directores y coreógrafos, técnicos y vestuaristas se han sumado al contenido de redes sociales, que lleva a los espectadores a la intimidad del trabajo al interior del teatro. Otro de los proyectos destacados tiene que ver también con la puesta en valor del patrimonio de Santiago.

-Tenemos un proyecto que se llama Patrimonio Visual y que quiere fomentar que las personas vuelvan al centro. A propósito de un espectáculo que estamos presentando, escogemos un lugar del centro y hacemos una grabación con los artistas de esa ópera o con los bailarines del ballet, o una sesión fotográfica; vinculamos ese espacio patrimonial con el espectáculo y fomentamos a la gente a volver al centro.

Con estas herramientas digitales están acercando el mundo de la música clásica a la gente, porque tradicionalmente se le veía como un espacio muy solemne.

En los orígenes no era así, ni siquiera la ópera, que las personas ven como algo lejano: eran espectáculos populares y, de hecho, no había mucha etiqueta. Con el tiempo y por distintas razones eso fue cambiando. Hay quienes dicen que eso les ha hecho mal a nuestras artes, yo no creo que le haya hecho mal, pero sí creo que sobreformalizar la experiencia en este caso sí puede perjudicar, sobre todo con generaciones que son muy distintas y que son más inquietas, les cuesta más y probablemente esa solemnidad puede ser una barrera de acceso.

21/11/2024 CARMEN GLORIA LARENAS, DIRECTORA DEL TEATRO MUNICIPAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Qué ocurre con el público histórico? Ya volvimos a la normalidad y en su mayoría no ha vuelto al teatro.

El público histórico es muy importante para el teatro, porque trae la historia con ellos, y para sofisticar un espacio cultural y para poder tener cada vez más producciones de mayor calidad necesitas ese público, un público que está dispuesto a ver algo nuevo, que tiene un conocimiento que le permite apreciar algo diferente. Es un público que a veces, aunque no conozca la obra, toma la decisión de venir porque le interesa conocer. Ahora, suponer que vamos a volver a algo anterior a 2019 es no mirar la realidad. Y creo que la mejor manera de definir hoy día tu público es poder ofrecer un contenido que esté vinculado con el momento que estamos viviendo y tratar de que sea lo más atractivo posible. Es cierto que hay personas que no quieren venir al centro todavía, pero es cada vez menos, y yo creo que ha empezado a crecer una conciencia de volver, gracias al esfuerzo de mucha gente. En la comuna hay dos agrupaciones que han hecho hartos esfuerzos por reactivar el centro, y yo creo que eso va a rendir frutos.

Desde el Teatro Municipal, ¿cómo ha visto el problema de la seguridad en el centro?

La comuna de Santiago refleja lo que pasa en Chile, en un montón de sentidos. Hoy día hay problemas de seguridad en el país y la comuna de Santiago no es la excepción. Pero sí creo que de repente se ha construido como una imagen, porque hay personas que me dicen me da terror ir al centro, pero yo vengo todos los días, camino por el centro; mi experiencia es otra. Yo entiendo que es porque trabajo acá, pero siempre trato de decir que uno no abandona los lugares que quiere y tenemos de a poco que ir recuperando el espacio público, hacerlo cada vez más bonito, hacer intervenciones artísticas cuando se pueda. Yo creo que eso tiene que pasar no solo acá, sino en todo el país.

¿Cree que ese público volvería con una mejor gestión de seguridad?

Por supuesto que sí, pero también, como en todas las cosas, las relaciones son de dos. Yo puedo ofrecerte el espacio más seguro, con mayor iluminación, y tú puedes querer no venir igual. Entonces, sí, por supuesto, un contexto de mayor seguridad podría facilitar el retorno del público histórico, pero esas personas también tienen que querer venir. Me imagino que después del Covid también hay gente que tiene susto a contagiarse algo en un espacio cerrado. Hay gente que viene en Metro, camina y le funciona bien. Pero sí, un mayor contexto de seguridad debería tener como consecuencia que las personas puedan volver.

La altura del debate

La visita de madame Macron fue la ocasión también para el primer encuentro entre Carmen Gloria Larenas y el alcalde electo Mario Desbordes. Como presidente del directorio del teatro, a él le corresponderá decidir su continuidad en el cargo, como lo hizo Irací Hassler cuando llegó a la alcaldía en 2021.

¿Cómo transita de un alcalde a otro con sensibilidades políticas tan distintas?

Nadie podría decir que los cambios no generan alguna incertidumbre. Eso es normal. Como yo veo mi labor, creo que tiene que estar por sobre contingencias políticas. Sinceramente, creo que la cultura tiene una labor tan importante en representar a todas las voces, en juntar a personas tan distintas, que creo que tiene que estar por sobre lo contingente. Lo que he aprendido también es que uno busca puntos de encuentro, donde la visión de la persona que ocupa el cargo de elección popular, como el alcalde de Santiago, se vea reflejada en los teatros. Que no tiene que ver con un contenido de una determinada tendencia política, sino, por ejemplo, con qué importancia tú le das al uso del espacio público. O qué importancia le das a lo que el teatro puede aportar a niños de enseñanza básica.

El miércoles estuvo con el alcalde electo, ¿cómo fue ese encuentro?

Fue una conversación grata, un primer acercamiento. Él estaba bastante informado del teatro y me dijo que en el lugar que había estudiado había vivido en primera persona lo que la música puede generar en un niño, porque se acordaba haber escuchado una orquesta que lo impactó profundamente. Ahí uno puede resaltar el valor profundo que tiene la música para un niño. Más allá de todos los colores políticos, uno tiene que buscar la manera en que el teatro pueda contribuir. Y creo que esta visión debería estar también en la discusión en el mundo cultural. O sea, debería ser una política de Estado y de largo plazo y no las discusiones, por ejemplo, de si salud es más importante que cultura. Por supuesto, la salud es muy importante, ¿quién podría decir que no? Pero yo creo que para poder tener un desarrollo consistente en el sector necesitas una visión de largo plazo .

¿Qué le pareció la discusión en torno al presupuesto de Cultura en el Congreso?

Uno no puede celebrar cuando hay posibilidad de reducir presupuestos que son importantes para todo el medio. El caso Fundaciones nos ha golpeado a todas las instituciones culturales, y eso también es una pena, porque en la experiencia que yo tengo, el Ministerio de las Culturas, y no hablo solo de la administración actual, sino de muchas para atrás, tiene un control férreo sobre nosotros: rendiciones, reuniones, fotografías, etc. Este es un medio que necesita mucho apoyo, no quisiera comparar, decir qué es más importante, porque para quienes estamos en cultura es lo más importante, pero sí creo que falta desarrollar una visión de más largo plazo.

¿En qué sentido los ha afectado el escándalo fundaciones?

No nos ha afectado directamente, pero sí instaló una duda, una cierta sospecha sobre el mundo cultural que no beneficia a las instituciones culturales, nos perjudica. Esto no significa que no debe haber fiscalizaciones y de que siempre podemos hacer las cosas mejor, pero la discusión política pequeña no sé en qué aporta y probablemente hacer sentir a las personas del sector poco valoradas. Yo quisiera que fuera una discusión de otro nivel.

¿Habló de su continuidad con el alcalde electo?

Eso hay que preguntárselo a él, yo jamás le preguntaría algo así.

De todos modos, ¿su deseo es permanecer en el teatro?

No me detengo a pensar en si me quedo o me voy. Yo estoy aquí para hacer un trabajo, tengo una misión y una convicción de lo que tengo que hacer y lo haré con el mismo profesionalismo hasta el momento que sea.