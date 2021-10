El clásico en la pizarra: Colo Colo saca una mínima ventaja a la UC

Fuerzas parejas, jugadores con jerarquía y experiencia. Esta tarde en el Monumental se miden los dos mejores planteles del campeonato nacional: Colo Colo y Universidad Católica. Así coinciden los ex seleccionados nacionales consultados por El Deportivo.

En el frente a frente de las figuras de los dos equipos, puesto por puesto, los dirigidos por el recién renovado Gustavo Quinteros sacan una leve ventaja sobre los cruzados. Será el partido que definirá el futuro del torneo. Con realidades parecidas, dos equipos con un juego a alto nivel y con rachas similares de triunfos.

Sin embargo, los especialistas dividen opiniones sobre el favorito.”Colo Colo llega mejor, porque la UC lleva muchos partidos ganando, pero siempre con resultados inciertos hasta el final. Los albos han sido más contundentes en ese sentido. Pero el que llegue mejor psicológicamente se llevará el partido y, seguramente, el título”, advierte Luis Fuentes.

Para Cristián Castañeda, ex lateral de Universidad de Chile y la Selección, el equipo de Macul tiene el privilegio de especular más con el resultado, aunque reconoce que se miden dos estilos diferentes.

”El local llega mejor, tiene la ventaja y el empate le sirve, seguramente por eso tampoco arriesgará tanto. Colo Colo es un equipo al que le gusta replegarse y salir de contragolpe, ese es el formato que le gusta. Pero si la UC está fina y tiene un buen día, el rival lo puede pasar mal. Además, está el hecho de que los cruzados llegan más agotados tras el partido ante Wanderers”, dijo Scooby Doo.

Una opinión muy parecida a la de Juan Carlos Letelier, mundialista con la Roja en España ‘82. Para el ex Wanderers y Cobreloa, los dirigidos de Gustavo Quinteros son favoritos.”Colo Colo está mucho mejor, no tuvo que hacer cambios y sacó adelante un partido que se le hizo mucho más fácil ante La Serena. La UC sufrió un gran desgaste y eso puede marcar la diferencia en lo físico. Eso sí, Católica tiene muy buenos jugadores en la banca, que mantienen el nivel de los que son titulares”, explicó el ex atacante de Inter de Porto Alegre.

En ese mismo contexto, Víctor Hugo Castañeda agrega que “ambos rivales llegan en un muy buen momento. Los albos son un equipo más compacto, de mucha contundencia con espacios, es más directo. Católica tendrá que salir un poco más, ya que su juego se basa más la posesión de la pelota”.

Estilos diferentes

Sin embargo, no todos los consultados apuestan por el Cacique. Muchos valoran la jerarquía del plantel de la franja, además del funcionamiento colectivo que tiene el cuadro de Cristian Paulucci.

”Se medirán dos equipos que están muy preparados, los amplios favoritos para llevarse el título. A mí, personalmente, me gusta más Universidad Católica, está afinadito, porque sus jugadores tienen más tiempo juntos. Pero el pronóstico es reservado, ya sabes cómo son este tipo de encuentros”, dice Oscar Fabbiani.

Una opinión muy similar a la de Víctor Merello, quien confirma que “el cuadro cruzado es el que ha tenido un nivel más parejo durante toda la temporada. Tiene una estructura, una idea de juego que la convierte en su sello. Colo Colo ha tenido una gran remontada, logró encontrar un equipo mezcla de jóvenes y experiencia”.

Rodolfo Dubó, volante de contención de la Roja en la Copa del Mundo de 1982, analiza un partido parejo con dos estilos muy marcados.

”Universidad Católica tiene un despliegue más grande, con muy buen trato del balón. Se repliegan bien con la pelota. Colo Colo, en cambio, acumula mucha gente en el medio para salir con rapidez en el contragolpe”, expresó el exjugador de Palestino.