En imágenes: La peste en la posta

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 EN LA FOTO, DANIELA JIMENEZ Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera



29/04/2020 PERSONAL MEDICO DE URGENCIA DE LA POSTA CENTRAL, TRABAJA CON PACIENTES INFECTADOS POR EL COVID19 Mario Tellez/La Tercera

Son, hasta ahora, 333 los pacientes contagiados por Covid-19 que han llegado hasta la ex Posta Central. La jornada del miércoles, cuando se capturaron estas imágenes, había 38 personas internadas por el virus, en diferentes unidades, entre ellas, de cuidados críticos y el área de quemados.El personal está trabajando en turnos de 24 horas para cubrir la demanda asistencial que implica ser la principal urgencia del país y la que atiende a los pacientes más graves. Y, pese a los resguardos que se toman -trajes aislantes, guantes y escudos faciales-, ya son 24 los funcionarios que se han contagiado.El personal que entrega el turno, a las 8 AM, hace evidente el cansancio en sus rostros. Las protecciones incomodan con el transcurso de las horas y las mascarillas les han dejado grandes surcos -y en algunos casos heridas- en las mejillas. Los profesionales que ingresan se harán cargo de 13 pacientes aislados, en condición grave, conectados a ventilación mecánica y con un pronóstico incierto. Bloquear las emociones no es tarea fácil. “Se ha ido trabajando con el equipo de sicología de enlace para hacer contención en crisis para algunos funcionarios”, dice Jorge Ibáñez, jefe técnico del Servicio de Urgencia de la ex Posta Central, quien añade que “hemos resistido bien, pero siempre hay un estrés, por la incertidumbre de lo que va a venir, que es muy alta, y la idea es cuidarse para estar 100% sicológica y físicamente para enfrentar esto”.