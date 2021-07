Jorge Guerrero, Director de Desarrollo Técnico de la ANFP: “La para afectará a nivel mundial en el desarrollo del fútbol”

Jorge Guerrero, Director de Desarrollo Técnico de la ANFP, ha llevado adelante la vuelta del fútbol joven. En conversación con El Deportivo, el periodista analiza el retorno de las categorías Sub 21 y Sub 18.

¿Se demoró mucho la vuelta del fútbol joven?

Por un lado, lo nuestro es deportivo y claramente era una urgencia lograr el retorno. Pero lo más importante es lo sanitario y dependíamos del gobierno. Ellos manejan los momentos.

¿No hubo abandono a las cadetes?

No, no hubo abandono. Existe una comisión y subcomisión que siempre estuvo sesionando para estar preparados para cuando el gobierno nos dejara volver.

¿Los clubes querían que volviera el fútbol joven?

Tanto la ANFP como los clubes siempre quisimos volver. Quizás algún presidente te dice lo contrario, pero acá nunca comentaron nada.

Los clubes se ahorran harto dinero sin las cadetes...

Siempre tuvieron la intención de volver. Al principio de la pandemia sí se desató una sensación muy compleja porque no se sabía qué se podía hacer y qué no. En ese minuto se complicaron por los trabajadores enviados al seguro de cesantía. Pero nunca hubo una voluntad de impedir que volviese el fútbol joven.

¿Se le pasa dinero a los equipos por las cadetes?

No, no se les pasa dinero. Sí se les subvenciona viajes, hoteles, pero con el torneo en marcha. En esta vuelta también financiaremos los kit sanitarios.

¿Se perdieron dos generaciones por la inactividad?

El fútbol paró en todo el mundo. La para afectará a nivel mundial en el desarrollo del fútbol. Hubo una para que nos va a afectar, pero es algo que no se puede manejar. Sí te puedo decir que creamos un proyecto para minimizarlo lo más posible. Trabajamos en eso.

¿Cuál categoría será la que se verá más afectada?

Personalmente, creo que las que más sufrieron fueron la Sub 14 y Sub 15, que son las de la pubertad. Son los que más sufrieron, porque estaban en pleno proceso formativo.

¿Se maneja cuántos jugadores dejaron el fútbol?

No, eso es difícil de saber ahora. No sabremos el catastro hasta el próximo año. Hay que ver cómo vuelven, la alimentación, entre otras cosas.

¿Fecha de retorno para el torneo de la Sub 18 y 20?

El 4 de septiembre. El acuerdo debe ser ratificado por el consejo de presidentes, pero ese es el plan. Consideramos seis semanas de entrenamientos para que la vuelta sea acorde a las exigencias.

¿Y el resto de las categorías?

Por nosotros que vuelvan mañana, pero siendo sinceros creo que debemos demostrarle al gobierno que estamos bien, que los protocolos son los correctos. Me da la sensación que será el próximo año. Pero ojalá volviese desde mañana la Sub 8 en adelante.

¿Se apura la vuelta por la búsqueda del recambio?

Más que el recambio, porque la Selección siempre será un tema importante a considerar, lo relevante también es la labor social que cumple el fútbol. Son 44 clubes, más de 300 niños que hacen deporte, que salen de sus casas a realizar algo sano. El deporte ayuda a alejar a los jóvenes de la droga, de la delincuencia.

Si hubiese un rebrote a nivel país. ¿El fútbol joven será el primer damnificado de la actividad?

No creo, porque este permiso, al igual que el del fútbol profesional y del femenino, no depende de las fases de la pandemia. Puede ser que exista algo que supere todo esto y se deba suspender, pero de momento la actividad no tiene que ver con las fases.