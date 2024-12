Exclusivo suscriptor

Los grupos económicos de ahora no son los de antes

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 11 minutos

Los que eran grandes a mediados del siglo pasado ya no lo son necesariamente en 2024. La mayoría, de hecho, no existen. Los conglomerados económicos chilenos gozan de movilidad y ausencia de barreras de entrada y salida. Antaño anclados en los bancos, ahora aquella no es una condición. Son más grandes en tamaños absolutos y son más diversos, en sectores y países. Muchos de ellos ya transitan recambios a la tercera generación. Y algunos a la cuarta generación.