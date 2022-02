Olga Tokariuk, periodista en Ucrania: “Los planes de Rusia no salieron tan bien como ellos esperaban”

Olga Tokariuk investigadora no residente del Centro de Análisis Político Europeo (CEPA). Su foco de estudio política interna ucraniana y el estudio de la desinformación y su impacto en las democracias de todo el mundo. Posee una amplia experiencia de trabajo con medios de comunicación ucranianos e internacionales, como la agencia de noticias EFE (España), RAI, ANSA (Italia), BuzzFeed News, NPR (Estados Unidos), entre otros. En esta entrevista con La Tercera analiza la guerra de Rusia contra Ucrania.

¿Cuál es la situación actual en Kiev y en Ucrania?

Ya está claro que los planes rusos no salieron tan bien como esperaban. Rusia no logró una victoria rápida. Kiev se mantiene en pie. Estamos en el tercer día de guerra y la capital ucraniana resiste y el gobierno ucraniano está en pie. Los ucranianos de todo el país están organizando una muy fuerte resistencia. Muchos hombres se están alistando en las filas del Ejército, pero sobre todo en las Unidades de Defensa Territorial, porque no se necesita experiencia militar para ello, todo el mundo puede alistarse si tiene entre 18 y 60 años y sólo se necesita el carnet de identidad. También hay ucranianos que vienen del extranjero que han llegado al país para unirse al esfuerzo de resistencia. La gente está donando sangre y cientos de personas, especialmente estudiantes, se pusieron a preparar cócteles molotov ante los reportes de que se tomarían Kiev. Todo el mundo dijo que las primeras 48 horas serían las más difíciles; siento que hoy es más fácil. Yo siento una especie de alivio porque en estos dos primeros días eran como una pesadilla, nos despertábamos con estas explosiones y los ataques aéreos rusos. Hay muchos informes regionales y fotos y videos de soldados rusos capturados como prisioneros de guerra, que están diciendo que no sabían que iban a luchar y que se arrepienten. Y también, hay videos de como tanques rusos detenidos sin combustible. Así que esto también levanta la moral.

¿Cree que al margen de lo que ocurra la percepción de Ucrania cambiará?

Esto segura de que ha cambiado la percepción de Ucrania en el mundo. Creo que el mundo entero está ahora asombrado de esta increíble valentía y heroísmo de los defensores ucranianos. No sé si se supo de este caso de verdadero heroísmo, de estos 13 ucranianos en el Mar Negro que se negaron a rendirse. Y cuando Putin dice que viene a proteger a los hablantes de ruso en Ucrania, es otra gran mentira porque ahora está matando a los hablantes de ruso y también a los rusos étnicos.

Un soldado ucraniano camina junto a los restos de un camión militar en llamas, en una calle de Kyiv, Ucrania, el sábado 26 de febrero de 2022. Foto: AP

¿Fue una sorpresa cuando comenzaron los ataques en Kiev?

Fue impactante, porque nos despertamos con la noticia de que Kiev había sido objeto de los ataques aéreos. Las encuestas mostraban, hace una semana, que la mitad de los ucranianos no creían que Rusia lanzaría este ataque. También ha sido impactante la magnitud, con ataques aéreos en todo el territorio y no sólo han apuntado a los objetos militares, sino también a la infraestructura civil, como edificios residenciales, jardines infantes, hospitales. No sé si por error o de forma deliberada. Creo que nadie, pese a todas las advertencias de Occidente, creyó que ocurriría.

Si bien las fuerzas ucranianas han resistido, ¿cree que Rusia lance una ofensiva mayor?

Está claro que (Vladimir Putin) subestimó la determinación ucraniana y la capacidad y el coraje para defenderse. Probablemente también subestimó la reacción del mundo. Parece que no estaba del todo bien informado sobre la situación real de aquí en Ucrania. Esto no me sorprende porque creo que (Putin) realmente vive en su propio mundo y se cree su propia propaganda sobre Ucrania. No sabe nada de cómo ha cambiado, especialmente desde la primera invasión en 2014. Me temo que Putin utilice algún tipo de táctica sucia como bombardear a los civiles, como hizo Rusia lo hizo en Chechenia, en Siria, que haga un bombardeo a escala masiva. En Ucrania, por desgracia, tenemos defensa aérea, pero no tenemos defensa de misiles y Ucrania es vulnerable desde el aire. Rusia podría explotar eso. Ahora también llegan informes de que podrían estar preparando algún tipo de ataque químico en el Donbas (este de Ucrania) porque allí hay plantas químicas. Y el otro temor es que los rusos parecen tener el control de la central nuclear de Chernobil. Esto es un peligro enorme. Porque los residuos nucleares radiactivos están allí. Pero ahora los rusos tienen el control y pueden utilizarlo como moneda de cambio en negociaciones o podrían liberarlo, eso sería como una catástrofe ambiental para toda Europa, por decir lo menos.