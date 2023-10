Rodolfo Carter: “La izquierda llegó a tal nivel de ceguera que va a terminar manteniendo la Constitución de los cuatro generales”

“Tengo problemas para sonreír con facilidad en las fotos”, comenta el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, mientras le toman algunas fotografías para esta entrevista. En las dependencias de La Tercera, el jefe comunal confidencia que para relajarse pone en práctica una recomendación que solía dar el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan. “Aconsejaba imaginarse a la gente desnuda”, comenta, mientras se ríe. “Un método infalible”, remata.

Vestido con una chaqueta y pantalón azul marino, camisa blanca y corbata, el alcalde se da unas vueltas antes de sentarse para marcar su postura frente al proceso constitucional y ante el plebiscito del 17 diciembre. “Así se me aclaran las ideas”, sostiene.

En su sector casi todos salieron a decir que votarán por el “A favor”. ¿Usted cómo votará?

“A favor” por un conjunto de razones. Porque creo que este proceso constitucional, a diferencia del proyecto constitucional del mamarracho, sí ha estado dentro de un marco de racionalidad y razonabilidad. Ha respetado los 12 bordes, con el cual fue diseñado todo el proceso constitucional, en el cual todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo. Esta no es una Constitución refundacional. Segundo, la mayoría republicana más Chile Vamos han estado disponibles a conversar con el mundo de la izquierda y la centroizquierda. Lo que pasa es que, digamos las cosas como son, la izquierda siempre ha puesto una nueva exigencia para impedir aprobar. En el fondo, los que mandan no son ni los socialdemócratas ni los socialistas. Mandan el Partido Comunista y los sectores duros del Frente Amplio, que en el fondo no les gusta nada que no sea el proyecto original del mamarracho. Y la izquierda ha llegado a tal nivel de ceguera que va a terminar manteniendo la Constitución de los cuatro generales.

¿No es una caricatura señalar que el oficialismo se ha aferrado al texto de la Convención? Han pedido mantener la propuesta de la Comisión Experta que fue consensuada...

Si lo que usted señala es verdad, y hay algunos que están dispuestos en el mundo de la socialdemocracia a dar este paso, ¡bienvenido sea! Y sería una gran noticia para Chile. Pero mucho me temo que el Partido Comunista, que es el que manda dentro de este gobierno, no les va a permitir esa jugada. Y van a generar una opción solamente de oponerse al nuevo texto constitucional, porque no se va a entregar todo lo que ellos quieren.

Pero la izquierda -aunque no quiso ceder en varias de sus posturas- apeló a llegar a acuerdos más cercanos al texto de los expertos...

No ha habido ningún proceso político en Chile desde el retorno a la democracia que tenga mayor legitimidad que las dos últimas elecciones electorales relacionadas con la Constitución. Tanto en el rechazo del 4 de septiembre, como la elección del nuevo Consejo Constitucional, 13 millones de chilenos salieron a votar. Y puede que a la izquierda no le guste, pero eso es lo que Chile piensa. Ahora, dentro de lo que es la prudencia, la generosidad y el bien común, ganar la mayoría del Consejo Constitucional también te pone la responsabilidad de entender que tienes que estar dispuesto a conversar con el que es minoría.

¿Y la derecha estuvo dispuesta?

Probablemente no es lo que esperaba la izquierda. La izquierda quiere que le concedan todo.

En la izquierda se habla de una Constitución de derecha, de Kast o identitaria, ¿lo ve así?

¿Con qué ropa dicen eso? ¿Con qué autoridad moral lo dicen? Cuando presentaron el mamarracho al pueblo chileno estaban destruyendo Chile como lo conocemos tradicionalmente. ¿Qué más identitario que eso? Esto no es una Constitución de Kast.

¿No cree que republicanos cayeron en el mismo error? Darse gustitos, por ejemplo, en la norma de la protección de la vida de quien está por nacer. Hay interpretaciones jurídicas que dicen que se vulneraría el aborto en tres causales...

No, no creo, porque es un tema que se está discutiendo. Lo que pasa es que objetivamente el establecer que el “que está por nacer” o el “quien está por nacer” da cuenta de la visión que tenemos la mayoría de los chilenos que creen que lo que hay dentro del vientre de la madre es un ser humano y no tiene por qué chocar con las tres causales del aborto que está establecido hoy en Chile.

Pero hay más de una interpretación, alguien podría querer llevar el tema al Tribunal Constitucional, por ejemplo, si se aprueba la nueva Constitución...

Yo no creo en ningún caso que esa concepción que está establecida en el borrador ponga en tela de juicio el derecho a las mujeres.

¿Es urgente cerrar el tema constitucional?

Sí, primero, porque hay que terminar con la chacota, la gente está cansada, tenemos que terminar el proceso de una vez por todas. Seguir con este proceso abierto es un regalo para la izquierda, porque ellos no van a renunciar a una nueva Constitución, a una nueva asamblea constituyente hasta que les resulte. En segundo lugar, Chile necesita nuevos empleos, necesita volver a crecer sobre el 5%, y esto es una Constitución amigable con la propiedad privada. Entonces, la certeza jurídica para la inversión es fundamental. Y el tercero es un tema práctico. Yo sé que muchos chilenos quieren rechazar porque detestan a los políticos, porque a algunos les dicen la derechita es cobarde, a esos chilenos hay que decirles que si gana el “En contra” tienen un lugar donde celebrar con el alcalde Jadue, el Presidente Boric y Camila Vallejo. Hay que tener coraje, dejar de actuar con la calculadora en lo que me conviene a mí y a mi proyecto personal.

¿Lo dice por la alcaldesa Evelyn Matthei, quien todavía no manifiesta una postura clara por el “A favor”?

Tengo el mayor respeto por ella, y lo he dicho siempre, creo que hay pocas mujeres más capaces en Chile, con una inteligencia tan profunda como la de ella. Pero no comparto cómo se ha comportado en el último tiempo. Y no comparto las agresiones a José Antonio Kast, porque Kast no es el adversario. Creo que hay pocos políticos en Chile más generosos que él, yo teniendo muchas diferencias con José Antonio, siempre se ha puesto al lado correcto.

¿Es un error que ella retrase su postura?

Es ella la que tiene que determinar y no se le puede imponer una decisión. Pero lo que también es cierto, no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo.

¿Ha hablado con Matthei?

No.

¿Y con Kast?

Sí, yo tengo una buena relación con él. Arturo Squella me invitó un día a una reunión en su oficina y estaba José Antonio, le fui a preguntar en qué estaban en las municipales. Porque creo que lo peor que podría pasar es que la oposición se pelee y terminemos perdiendo la oportunidad de ganar todas las municipalidades.

Los dos quieren ser cartas presidenciales, si gana el “A favor” se impondrá la postura republicana. ¿No cree que eso beneficiará a Kast?

El proceso constituyente no es tan determinante ni para Matthei ni para Kast, en cualquiera de los dos resultados. Porque el proceso electoral en dos años más va a hacer preguntas completamente distintas.

Si va a las presidenciales, ¿se medirá en primarias con Chile Vamos?

Entiendo que la alcaldesa Matthei no quiere primarias. Me lo han comentado, ella lo tendrá que aclarar (...). Yo diría que es fundamental que en Chile Vamos haya primarias y que también se sume Kast.

¿Se lo pidió en la reunión?

Sí, lo hemos conversado siempre.

Usted no puede ir a la reelección como alcalde. Si no resulta el tema presidencial, ¿podría postular al Congreso?

Estoy profundamente enamorado de ser papá. Estoy viviendo mis mejores años como papá (…). En lo humano, no es fácil. Incluso, si el camino fuera ser Presidente de Chile, el cariño por mi casa, que es La Florida, es duro. Opción B, hay muchas. Desde luego me han preguntado si quiero ser senador por Valparaíso, que es la zona en que yo nací. No puedo descartarlo, pero falta todavía.