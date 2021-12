Un ajuste de libreto para dos actores inesperados

La palabra “lucha” se repetía cinco veces en la primera página del programa inicial que presentó Gabriel Boric para las elecciones primarias del 19 de julio pasado.

“Los cambios nacen de la lucha social”, decía su primer “Manifiesto Programático”, donde enumeraba hitos fundacionales de su apuesta presidencial, como la revolución pingüina, las movilizaciones estudiantiles y medioambientales del 2011, las protestas sociales de Magallanes, entre otras, además del estallido social del 18 de octubre de 2019.

Sin embargo, en una señal de la evolución que ha experimentado su programa, en el texto que Boric presentó a la primera vuelta ya moderaba el uso del concepto. “Lucha” ya no figuraba en la introducción y en el resto del texto la palabra solo era usada para referirse a causas universales como la “lucha” del movimiento feminista o la “lucha” contra la crisis climática o el crimen organizado.

En los últimos dos documentos programáticos presentados por Boric esta semana, que aterrizan y suavizan su propuesta económica, definitivamente la idea de una “lucha social” ya no aparece.

En esta fase de la campaña electoral, José Antonio Kast también hizo algunos ajustes programáticos. Al igual que Boric, el líder del Partido Republicano no solo moderó su plan económico, también dio pasos simbólicos hacia un discurso más centrista.

Por ejemplo, en la última versión de su plan de gobierno, ya no figuran medidas como romper relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, salirse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, establecer una “Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda” o eliminar el Ministerio de la Mujer. Tampoco hay alusiones sobre erradicar del currículum escolar contenidos que se refieran a la ideología de género o revertir la Ley de Aborto en tres causales.

Junto al medioambiente, la problemática de la mujer es donde el candidato hace su principal viraje.

Por ejemplo, suprime el subsidio a mujeres casadas y compromete medidas para dar un trato equitativo y hacer un reconocimiento a las mujeres, en general.

En materia medioambiental, anuncia iniciativas para “hacerse cargo del cambio climático”, a diferencia del texto original, donde planteaba tomar acciones “en el caso de que se valide fehacientemente la postura climática dominante, que hasta ahora no se aprecia”. Esa frase, a juicio de un informe del Centro Cambio Global de la UC, tenía “ribetes negacionistas”.

También Kast se compromete ahora a eliminar las termoeléctricas a carbón en la medida de lo posible, a diferencia de su programa inicial, donde abogaba por no descartar ninguna “fuente de energía primaria”, incluyendo el “carbón limpio”.

Otro punto polémico que se elimina es el que promovía la creación de parques naturales. “Es preciso avanzar en el creciente proceso de aceptación internacional de que las especies de flora y fauna (...) deben buscar un camino para «pagar su derecho a existir y prosperar en manos de sus guardianes»”. A juicio de fuentes del comando de Kast, poner que se debía “pagar su derecho a existir” fue un error de redacción (de hecho, estaba entre comillas para dar un sentido figurado a la idea) que no representaba el espíritu de la propuesta.

“Mucho criticaron el programa de gobierno que presentamos en la primera vuelta, pero no cabe duda de que él recogió en lo esencial las inquietudes y anhelos de los chilenos, lo que explica el apoyo que le dieron en las urnas. Pero dijimos que era perfectible y hemos procurado no sólo corregir sus errores, sino que enriquecerlo con las ideas y propuestas de los candidatos, partidos e independientes que se han unido”, dice Kast, con tono de mea culpa, en la presentación de su nuevo plan.

Hecho inédito

Si bien es común que en una segunda vuelta los candidatos moderen sus planteamientos y estrategias en busca de un voto indeciso, más centrista, menos identificado políticamente, a juicio de algunos analistas es primera vez que los finalistas de la carrera presidencial realizan cambios tan bruscos en su plan de gobierno. Por lo general, en esta fase solían añadirse medidas complementarias. Pero ahora Kast y Boric han debido moderar sus planteamientos económicos.

A modo de comparación, en la definición presidencial de 1999-2000, a pesar de ser la más estrecha de la historia reciente de Chile, desde antes de la primera vuelta, Ricardo Lagos Escobar ya tenía internalizado el crecimiento económico y la creación “inmediata” de empleos como ejes de su plan “Crecer con Igualdad”, por lo que su plan con el que enfrentó a Joaquín Lavín en el balotaje fue casi el mismo que presentó en octubre de 1999.

Entonces los ajustes se dieron en los rostros de su equipo, en el discurso y en el plano publicitario, recuerda el cientista político Genaro Arriagada (DC), quien fue parte de la primera etapa del comando. “No hubo cambio en el programa. Ahora, por primera vez, los cambios se hacen en los dos programas. Ese es un hecho nuevo”, señala Arriagada.

El neorrealismo económico

En esta nueva etapa, Boric conformó un consejo asesor con economistas ligados a Espacio Público o que colaboraron con antiguos gobiernos de la Concertación. El principal efecto de ello fue la reducción de expectativas de la reforma tributaria que proponía el candidato de Apruebo Dignidad.

En vez de recolectar seis puntos del PIB en cuatro años, en la última edición de su plan se informa que solo se recaudarán cinco puntos con una reforma tributaria, al igual como lo planteaba el equipo económico de la expresidenciable DC Yasna Provoste. En todo caso, se mantiene la idea de llegar a ocho puntos del PIB en ocho años.

28 Octubre 2021 El Diputado y candidato Presidencial Gabriel Boric presento en el comando a su consejo academico economico asesor Foto: Andres Perez28 Octubre 2021 El Diputado y candidato Presidencial Gabriel Boric presento en el comando a su consejo academico economico asesor Foto: Andres Perez / La Tercera ELECCIONES 2021 - PRESIDENCIALES 2021

En el caso de Kast, la moderación fue al revés. El republicano proponía bajar impuestos a las empresas pasando de un 27% a un 24% y volver a un sistema integrado para favorecer la inversión y el crecimiento. No obstante, dada la estrechez fiscal, que fue alertada por varios economistas, en la última versión de su plan, Kast condiciona su propuesta “en la medida que la economía retome su senda de crecimiento sostenible y se logren estabilizar las cuentas fiscales”.

“Los programas iniciales de los dos candidatos tenían problemas significativos. Uno observaba que había propuestas con errores, que se vislumbraban a simple vista, sobre todo en el tema económico. Uno veía una probabilidad muy baja de que esos supuestos económicos se cumplieran. Por un lado esta idea de bajar los impuestos y pensar que con esa baja se recaudaría más. Y por otro lado, la ingenuidad de querer recaudar ocho puntos del PIB con instrumentos que uno sabe que tampoco la evidencia los acompaña”, sostiene Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal, centro de pensamiento ligado a Evópoli.

A juicio de la directora ejecutiva de Espacio Público, Pía Mundaca, “José Antonio Kast presentó un programa nuevo, no estamos hablando solo de énfasis. Y por el lado de Gabriel Boric, a mi juicio, fueron más bien especificaciones y prioridades respecto de su agenda económica y, en eso, me imagino que el consejo asesor tuvo relevancia. En el caso de Boric hubo moderación del programa económico, pero en el caso de Kast, se construyó un programa económico”.

Ejes esenciales de Kast

En el comando del líder republicano, sin embargo, recalcan que detrás de estos ajustes no se ha cedido en ninguna materia esencial. Por ejemplo, seguridad y orden público es uno de los cinco ejes del nuevo plan. Además, precisan que el hecho de que algunos puntos no fuesen incorporados no implica que hayan sido abandonados. “Solo es una priorización”, explica un miembro del equipo programático, quien adelanta que probablemente habrá nuevos documentos que irán complementando la oferta de contenidos.

No obstante, una señal clara de que Kast sí optó por un diseño nuevo es que el programa con el que compitió en primera vuelta ya no figura en su sitio web. Solo quedó el adelanto que entregó al Servicio Electoral cuando inscribió su candidatura.

Si bien eso ha sido criticado por los simpatizantes de Boric, el reemplazo de un texto por otro también da cuenta de que Kast tuvo mayor capacidad de maniobra que su competidor.

25 Noviembre 2021 El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, Jose Antonio Kast, presento en su comando al equipo economico. Foto: Andres Perez25 Noviembre 2021 El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, Jose Antonio Kast, presento en su comando al equipo economico. Foto: Andres Perez / La Tercera JOSE ANTONIO KAST RIST - PARTIDO REPUBLICANO - CANDIDATO PRESIDENCIAL - ELECCIONES 2021 - PRESIDENCIALES 2021 - SEGUNDA VUELTA - ECONOMISTAS

“Kast aparentemente tiene mayor facilidad para moverse”, cree Sebastián Izquierdo.

“Ambos programas se han ido acercando al centro. Lo importante es que ahora se escuche a los asesores que han hecho el programa y creo que en eso Kast tiene la delantera”, dijo a Mega la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, una de las nuevas voceras del comando.

Sin embargo, un flanco abierto para el presidenciable es que los mismos asesores que trabajaron en el nuevo programa hoy remarcan que no adquirieron un contrato de incondicionalidad con él. “Las diferencias que tengo con José Antonio Kast son reales, pero me propuse reformar su programa. Los cambios en temas de mujer, medioambiente y en el programa económico son importantes”, dijo el martes pasado a Radio Futuro Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP y quien fue redactora de la nueva propuesta medioambiental de Kast.

Gradualidad sin renuncia de Boric

Por su parte, en el comando de Boric también sostienen que el programa que se presentó para la primera vuelta sigue vigente.

“Nuestro candidato nos pidió buscar los mejores aportes e ideas para sumar a nuestro programa (...). Sin renunciar a los horizontes, conversamos de gradualidades, complejidades de implementación, entre otros puntos”, dice Javiera Martínez, coordinadora programática de la candidatura de Apruebo Dignidad.

Uno de los nuevos documentos se denomina “Acuerdo de Implementación Programática”, que es el que reduce las expectativas de recaudación de una eventual reforma tributaria, alineándose con lo que promovía Provoste. El otro texto, en tanto, se llama “Propuestas para el crecimiento”, donde recogen medidas de Marco Enríquez-Ominami.

“Mientras nosotros sumamos y nos robustecemos con las buenas ideas de las otras candidaturas, los equipos de Piñera recortan el programa de Kast, para ocultar y blanquear sus ideas radicales”, agrega Martínez.

Prueba de ello, argumentan, es que el documento inicial sigue publicado en el sitio de Boric y los ajustes programáticos, por su parte, fueron adosados como complementos.

Sin embargo, a diferencia del flanco de Kast, la tensión dentro del equipo de Boric se dio por el escaso margen que tenía para alterar las bases de su programa.

Particularmente, dirigentes del Partido Comunista habían advertido que no aceptarían una renuncia a los objetivos impuestos tras la primaria presidencial donde Boric derrotó al alcalde Recoleta, Daniel Jadue (PC).

“El día en que Gabriel se tuerza un milímetro de la línea del programa, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia y cobrándosela”, dijo Jadue en octubre pasado, mientras que el presidente del PC, Guillermo Teillier, añadió hace dos semanas que ya no había tiempo de cambiar el programa.

Otros factores

A juicio de algunos analistas, detrás de estos ajustes programáticos también se transluce que inicialmente ni Boric ni Kast creían que podrían llegar a estas instancias finales, por lo que sus planteamientos tenían un fin testimonial al dirigirse a nichos electorales ubicados en los extremos.

Cuando Boric gana la primaria y luego junto a Kast pasan al balotaje, ambos se ven forzados a rediseñar su oferta programática para grupos moderados. Su votación, del orden del 27% y 25%, también los obligaba a tratar de buscar una cuarta parte de los votantes para asegurar un triunfo.

“Los resultados fueron sorpresivos si uno los hubiese imaginado con meses de anticipación. Ambos venían de los extremos, por lo tanto, hoy la competencia se centra en el espacio de la moderación”, dice Izquierdo.

A juicio de Pía Mundaca, en esta moderación también influyó la composición del nuevo Congreso, donde el Senado quedó empatado y ninguna coalición alcanzó la mayoría en la Cámara. En eso coincide Izquierdo.

“Ningún gobierno por sí solo podrá hacer los cambios que quiera”, agrega Mundaca.

