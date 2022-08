Un plebiscito con 10% más de locales de votación

En una semana más los chilenos estarán saliendo de sus casas, con su carnet de identidad y un lápiz azul listos para llegar hasta su mesa de votación y marcar su preferencia en el plebiscito. En siete días se sellará el destino de la propuesta de nueva Constitución que elaboró la Convención Constitucional.

Mucho se ha dicho de que este plebiscito será histórico. No solo por la relevancia de la decisión -aprobar o rechazar una eventual nueva Carta Magna para Chile-, sino que también porque será una votación con voto obligatorio. Eso significa que, a diferencia de los comicios anteriores, en que el sufragio era voluntario, ahora hay más de 15 millones de personas habilitadas para sufragar según el padrón del Servicio Electoral (Servel).

Por lo mismo, una de las grandes incógnitas del plebiscito será el nivel de participación. La cifra recién se podrá saber el domingo en la tarde, pero antes de eso ya hay algunos indicios que muestran que existen las condiciones para que se registre un alto grado de participación en este plebiscito de salida.

Un análisis realizado por el equipo de Data Science de Unholster para Decide Chile, revisó los datos del Servel para determinar el aumento que hubo en los locales de votación. El estudio tiene especial relevancia si además se agrega un elemento extra: esta es la primera votación luego de que el Congreso despachara la ley que modificó la forma de asignar los electores a los locales de votación para permitir acercarlos a su domicilio electoral.

El aumento de 10%

Según el análisis de Unholster, se aumentó de forma importante el número de locales entre la segunda vuelta presidencial de 2021 y el plebiscito de salida, pasando de 2.810 a 3.099 en todo el territorio nacional. Esto significa un aumento de un 10% en la cantidad de locales de votación.

El informe de Unholster, además, revela que en 24 comunas bajó la cantidad de lugares de votación. Las dos que bajan más son Puente Alto, pasando de 77 a 67. Algo similar ocurre en Maipú, que baja de 66 a 64. En 160 comunas no hay variación en los locales y en 162 comunas aumentan.

La región donde más se incrementó es el Maule, donde subió un 38%, pasando de 154 a 212 los lugares habilitados para sufragar. Le sigue Valparaíso, con un aumento del 28%, pasando de 271 a 346 locales. La región que menos creció es la Metropolitana, donde la cifra varía de 1.018 a 1.030. En Magallanes no aumentaron los locales de votación

¿Mayor participación?

El director de Data Science de Unholster, Cristóbal Huneeus, explica que “si metodológicamente se hace una simple correlación, este incremento de lugares habilitados para votar se da más en regiones donde la participación es más alta”. Huneeus pone como ejemplo el Maule.

El ingeniero agrega que en las regiones donde la participación es más baja, los lugares aumentan en poca cantidad, como por ejemplo en Aysén y Tarapacá.

Por lo mismo, para Huneeus este aumento en los lugares para ir a sufragar debería incidir en un aumento en la participación: “El impacto de este aumento es que ya no hay excusa para no ir a votar. Debería impactar en el aumento de la participación, sobre todo en las comunas donde sube más, y los efectos no serán parejos entre comunas. Por ejemplo, en Viña del Mar sube la cantidad de locales de 46 a 64 locales, pero la participación fue del 57% en la segunda vuelta de 2021″.

Huneeus añade que “dado que hay más locales, en algunas comunas se dará la sensación de que menos gente está votando, pero el punto es que los inscritos estarán más dispersos entre los diferentes lugares, sobre todo en Viña del Mar”.