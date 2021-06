14 edificios y dos centros comerciales: el megaproyecto inmobiliario de Schiess en “pausa” en Lo Barnechea

El grupo Tánica (ex Transoceánica), ligado a la familia Schiess, logró un paso clave para concretar uno de sus proyectos más ambiciosos en la comuna de Lo Barnechea: “Terrazas del Valle”, iniciativa ubicada en Av. José Alcalde Délano 10.253, cuya inversión es de US$150 millones y pretende erigirse sobre un terreno de 22 hectáreas a los pies del Cerro Alvarado.

El 19 de marzo de 2021, la Dirección de Obras Municipales aprobó su permiso de edificación, completando las autorizaciones que mantenía pendiente para poner en marcha su construcción. Ello luego de que el 19 de marzo de 2020, la Sociedad de Desarrollo Río Carampangue Ltda -firma de propiedad de Tánica- realizara una modificación al Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) que obtuvo el 19 de diciembre de 2017.

Según consignó el permiso de obras, la iniciativa contempla su desarrollo en tres etapas. La primera de ellas considera 650 estacionamientos de los cuales 632 tendrán fines residenciales en 2022. La siguiente fase seguirá en 2024, y contempla 1.605 estacionamientos y 1.587 tendrán un uso comercial. La tercera, tendrá 500 estacionamientos para uso de equipamiento en 2025.

Si se acoge de manera literal a la normativa, el permiso le permite a Tánica la construcción de “dos centros comerciales, cine, teatro, y 55 viviendas en una modalidad de condominio”. Se trata de 14 edificios con 112 departamentos con una superficie edificada total de 191.144,51 m2 y de 8 subterráneos, más dos pisos de altura.

Asimismo, la iniciativa cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable otorgada por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, Resolución Exenta Nº 105/2020 del 13 de febrero de 2020.

Para la ejecución del permiso de obras de urbanización, la inmobiliaria deberá considerar que en caso de ejecutar la construcción por etapas, “todos los proyectos de especialidades deberán adecuarse conforme a dichas etapas, de forma que la infraestructura sea factible y totalmente resuelta de forma autónoma para cada una de éstas”.

“La resolución no autoriza la ejecución de las obras de urbanización ni la venta o enajenación de los lotes resultantes”, remató el permiso de edificación.

Lo Barnechea cuenta con una baja densidad poblacional, si se compara con Vitacura y Las Condes y en caso de sumar dos centros comerciales, la comuna pasaría a contar con cinco malls. Esto, si se considera a Portal La Dehesa (Cencosud); Espacio Urbano El Rodeo (Confuturo) y Mall Vivo Los Trapenses (VivoCorp). A ellos se suma que en 2015 el holding Falabella a través de su filial Rentas Falabella, consiguió la aprobación de su permiso para levantar un centro comercial en los ex terrenos del Colegio Craighouse.

“Aquí abundan los centros comerciales”

Marcela Varas, vecina del sector del proyecto de Tánica, no está conforme con su tramitación ambiental. Sostiene que desde septiembre de 2019 no tenían noticias sobre de la inmobiliaria, aunque aclara que fueron citados a un comité en el que se les presentó el proyecto. Uno de los factores en lo que no estaban de acuerdo era que contemplaba la construcción de un centro comercial que se llevaría a cabo por etapas.

“Nunca hemos estado de acuerdo con los centros comerciales, porque aquí abundan. Tenemos por lo menos diez stripcenters en Lo Barnechea. Tenemos tres centros comerciales grandes y se están armando dos más en Los Trapenses. La verdad es que la infraestructura vial no está hecha para tener tanto comercio. Este sector siempre ha sido un sector residencial con casas, espacio y jardines donde obviamente las personas privilegiamos estas virtudes”, explicó en conversación con La Tercera.

Sus reparos quedaron plasmados en dos solicitudes de participación ciudadana que fueron presentadas al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y encargado de la evaluación del proyecto-, pero que fueron desestimadas por la directora del SEA de la Región Metropolitana, Andelka Vrsalovic.

En efecto, la última solicitud presentada por Dieter Böhme y Victoria Burr, vecinos del Camino de la Aguada, sostuvo en su recurso de reposición del 24 de abril de 2019 que “no es razonable analizar el proyecto en dos etapas secadas e independientes, esto es, una primera etapa para las viviendas y edificios (presentadas en esta Declaración de Impacto Ambiental), y una segunda etapa para el centro comercial (que se presentará eventualmente en una segunda DIA)”. Frente al reparo, la directora del SEA de la Región Metropolitana, Andelka Vrsalovic respondió que lo expuesto “no es un argumento atinente al recurso en análisis, debido a que no se relaciona con el rechazo de la solicitud de apertura de un Proceso de Participación Ciudadana”.

Otro proyecto que ha generado controversia con los vecinos es el Conjunto Armónico Portezuelo de propiedad de la inmobiliaria PyG Larraín y que considera una inversión total de US$250 millones en la comuna de Vitacura. Ambas iniciativas no contaron con Participación Ciudadana y el inicio de las tramitación ambiental de los dos fue comunicada a través de avisos en Radio Nuevo Mundo (930 AM).

En el SEA la evaluación ambiental del Terrazas del Valle tomó 369 días. Mientras que Conjunto Armónico Portezuelo requirió de 344 días. Hoy, el permiso ambiental de este último sigue siendo cuestionado en el Tribunal Ambiental de Santiago.

Tánica: “Estamos esperando mejores condiciones de mercado”

Consultada sobre el estatus del proyecto Terrazas del Valle, Inmobiliaria Tánica respondió -a través de un cuestionario por escrito- que actualmente cuenta con “el permiso de construcción aprobado, estamos esperando mejores condiciones de mercado para su inicio”.

¿Su construcción será simultánea?

No. Será por etapas donde hay algunas etapas de casas, departamentos y, al final, el centro comercial.

El permiso de edificación les permite la construcción de dos centros comerciales (malls). ¿Se ajustarán a esa normativa? ¿Se harán dos malls?

Son centros comerciales de carácter vecinal: un strip center pequeño y otro intermedio. Este último con características de Lifestyle Center, es decir, orientado a entretención, gastronomía y deporte.

Además recalcó que en la tramitación del proyecto “se hizo una mesa de trabajo con la comunidad y se acordaron medidas de mitigación en conjunto con ellos”.