24-N: el despliegue de los presidenciables y su diseño para recibir los resultados

Antes de las 10.00 tres de las cuatro cartas presidenciables ya habían votado.

Las primeras en hacerlo fueron la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) en el Instituto Profesional DUOC, pasadas las 09.00. Casi a esa misma hora lo hizo la expresidenta Michelle Bachelet (PS) en un establecimiento educacional de La Reina.

Minutos antes de las 10.00 hizo lo propio el lider y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, en la comuna de Paine.

Cada uno de ellos, dejó un mensaje para la jornada. Las figuras de la derecha, en tanto, centraron sus palabras en criticar al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), quien, a juicio de Matthei y Kast, hizo un llamado a votar por el gobernador actual de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, luego de sufragar en su comuna.

“Dentro de los alcaldes tenemos una preocupación de poder sentarnos a trabajar en la mesa con alguien que nos ha insultado públicamente, que nos ha denostado, que se ha declarado abiertamente, por ejemplo, anticomunista”, señaló Vodanovic. “Claramente esa cuestión se ve dificultada cuando quien tienes al frente es una persona que, por ejemplo, de mí ha dicho que soy un mentiroso patológico”, complementó el jefe comunal de Maipú.

30 Octubre 2024 Entrevista a Tomas Vodanovic, Alcalde de Maipu Foto: Andres Perez

Por lo mismo, es que tanto los líderes de la UDI como del Partido Republicano aprovecharon unos minutos para lanzar dardos contra Vodanovic.

Matthei, por ejemplo, aseguró que “Francisco Orrego entiende claramente la diferencia entre un rol como polemista en la televisión, del rol de Estado de ejercer un cargo público”. Del mismo modo, la aún alcaldesa de Providencia destacó “la capacidad de trabajo, seriedad y entusiasmo” de Orrego.

Respecto de Vodanovic, Matthei criticó que es un “liderazgo que no le hace bien a la política, a la ciudad ni al país”.

“Me da pena que Tomás caiga en eso, no me esperaba eso de él”, se lamentó Matthei.

Santiago 24 de noviembre 2024. La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei realiza su voto en el Duoc ubicada en la calle Antonio Varas. Javier Salvo/Aton Chile

Kast, en tanto, fustigó que Vodanovic no hizo un llamado a votar, sino que “fue un intervencionismo político y eso tenemos que aprender a que no se hace el día de la elección”.

“El día de la elección no se hace campaña, se invita a las personas a votar en calma, no se habla de las características buenas o malas de los candidatos y el Servel debería tomar cartas en este asunto, porque una clara intervención electoral”, reclamó el lider de republicanos.

Paine, 21 de Noviembre 2024 José Antonio Kast ejerce su derecho a voto en esta segunda vuelta de la elección de gobernadores en el Colegio María Ana Mogas Karin Pozo/Senado

La expresidenta Bachelet, por su parte, luego de votar alrededor de las 9.30, puso paños fríos a las interpretaciones de los resultados. “No se puede sacar una lectura exagerada”, aseguró la exmandataria.

“Es importante quien gobierne cada región, y creo que las personas que aspiran a que se cumpla su sueño, sus necesidades y que se pueda conseguir, se pronuncien y voten”, sostuvo la otrora jefa de Estado.

La ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), votará a las 16.00 horas en la estación Mapocho.

A la espera de los resultados

Al cierre de esta edición, cada uno de los cuatro presidenciables afinaban sus respectivos diseños para esperar los resultados.

En el caso de Kast, según afirman desde su entorno, esperará los resultados en la sede del Partido Republicano junto a sus colaboradores más cercanos y parlamentarios que asumen roles más políticos en la tienda, como Cristián Araya y José Carlos Meza. Respecto al discurso, añaden las mismas fuentes, aún no está definido.

En cuanto a Matthei, aseguran conocedores de su diseño, estará esperando los resultados en su casa y, posteriormente, se trasladará hasta el comando de Francisco Orrego. Pero, al igual que Kast, al cierre de esta edición aún no tenía listo algún discurso. En ese sentido, indican las mismas versiones, lo empezaría a preparar una vez se vayan conociendo los resultados.

Las cartas de la centroizquierda, dado sus diferentes cargos, tendrán distintas agendas para esperar los resultados.

Bachelet, afirman quienes han conversado con ella, esperará los resultados en su casa. Hasta el cierre de esta edición, agregan las mismas fuentes, no ha recibido invitaciones de candidatos, como Claudio Orrego, pero que no se descarta algún llamado o mensaje para él u otros contendores del oficialismo.

Tohá, en su rol de jefa de gabinete, esperará los resultados en el Palacio de La Moneda, junto al Presidente Gabriel Boric y el resto del comité político, integrado por los ministros Álvaro Elizalde (Segpres), Camila Vallejo (Vocera), Mario Marcel (Hacienda) y Jeannette Jara (Trabajo).