$6 mil millones y trato directo: cuestionan a Emilia Ríos por contratar a empresa recolectora de basura que tiene disputa judicial con Ñuñoa

Acusaciones cruzadas, llamados al orden y hasta el neoliberalismo. Esos son sólo algunos de los aspectos que fueron abordados en el último complejo Concejo Municipal de Ñuñoa del miércoles de la semana pasada. Instancia en la cual la administración de la alcaldesa Emilia Ríos sometió a votación la contratación directa de una empresa recolectora de basura por la suma de $6.300 millones, lo que generó los cuestionamientos de los concejales de oposición.

Pero el origen de la disputa se remonta a comienzos de año, cuando a finales de febrero la Municipalidad de Ñuñoa presentó una licitación para la prestación de servicios del retiro de basura, así como también de escombros. Todo en un proceso que consideraba dos “líneas”, una para el retiro de residuos domiciliarios y otra para el barrido de calles, las cuales serían licitadas a dos empresas.

Sin embargo, y pese a que la licitación estuvo pública por más de un mes en Mercado Público, el proceso fracasó. Y es que en la línea del retiro domiciliario de basura, la licitación sólo recibió ofertas “no validas”, es decir, que no se ajustaban a las bases por ende ni siquiera podía competir. Además, la “línea 2″ sobre el barrido de calles las propuestas de las empresas participantes eran más altas que el presupuesto que ofertaba el municipio. Aquello llevó a que a comienzos de abril esa licitación fuera declarada desierta.

Pero ahí comienza la disputa que llevó a los concejales a tener un acalorado concejo municipal el pasado miércoles, y es que ante la falta de empresas que se adjudicaran los servicios, y según lo permite la ley, la administración de Ríos inició un proceso de trato directo para lo cual abrió las ofertas al mercado. Para el retiro de basura, el municipio sólo recibió un presupuesto, de la empresa Demarco S.A, compañía que actualmente presta ese servicio en el municipio.

En el caso de la limpieza de calles la oferta varió un poco más. Y es que se presentó una empresa que actualmente entrega dichas prestaciones en Ñuñoa, así como también con una oferta más baja, nuevamente Demarco.

“Estoy chato”

Una vez ya iniciado ese proceso, finalmente el departamento encargado de llevar adelante la adjudicación llevó hasta el Concejo Municipal de Ñuñoa la propuesta para que se aprobaran las ofertas que, a su juicio eran las mejores. Para el retiro de basura que tendrá un costo de $4.920 millones el único ofertante, Demarco, y para la limpieza de calles -por $1.378 millones- la misma compañía por sobre la que actualmente presta el servicio, ya que su oferta era más alta. En total ambas prestaciones de limpieza tendrán un costo de $6.298.748.280.

Si bien la propuesta terminó siendo aprobada por ocho votos a favor y tres en contra, previo a eso, durante el debate, los ánimos se caldearon en el concejo municipal. Y es que tras la exposición del departamento municipal encargado, la primera en tomar la palabra fue la concejala de oposición, Daniela Bonvallet (RN), quien expuso duros cuestionamientos para que fueran respondidos por la administración de Ríos. “Teníamos tiempo desde el 28 de marzo y no se hizo un segundo llamado, entonces tenemos que hacer un trato directo con Demarco”, inició una de las tres ediles que tiene la oposición en el concejo de diez integrantes.

Pero junto con eso, la concejala Bonvallet expuso “lo más grave” a su juicio de todo este proceso es que Demarco, la empresa que actualmente retira la basura -y que se quedó con el nuevo proceso- mantiene pendiente el pago de una multa que el municipio le cursó por $1.143 millones, lo que a juicio de la concejala -según afirmó- “ya era suficiente para terminar el contrato vigente y no se hizo”. La multa a la que hace referencia la edil de derecha se debe a que la empresa no cumplió con la instalación de ciertos basureros soterrados, según la compañía, porque no recibió la autorización del Serviu.

Millonaria multa que finalmente la empresa judicializó hace algún tiempo, en la Corte de Apelaciones de Santiago, y ante lo cual el tribunal de alzada le dio la razón al municipio. Sin embargo, la disputa judicial se agudizaría luego de que Demarco demandara civilmente al municipio por no cumplir con el contrato, mientras que la administración de la alcaldesa RD hizo lo propio en contra de la empresa, pero por no pagar la multa.

“Hay dos juicios contra esta empresa. O sea, estaríamos resolviendo a favor de una empresa que está doblemente demandada (...) estamos contratando por $6.300 millones por 12 meses a la misma empresa que nos debe mil millones, ¿esto es un acuerdo o es un trato directo?”, señaló Bonvallet.

El siguiente en tomar la palabra fue el concejal RN Germán Sylvester, quien aseguró que siempre pasaba lo mismo en el municipio, que se hacían las licitaciones a última hora y que después se entregaba la responsabilidad a los concejales de aprobarlas. “Yo me siento presionado y manipulado porque en el fondo si yo no apruebo esto nos quedamos sin recolección de basura, cuando esto es el gran problema de los directores que hacen todo a última hora (...) no por la falta de gestión de los directores, que siempre hacen todo a última hora, yo me voy a ver manipulado en mi votación y no hacer las cosas como corresponde. Estoy chato de esta municipalidad que siempre hace lo mismo, también con (Andrés) Zarhi hacía lo mismo”, sostuvo.

Pero no quedó ahí, Sylvester fue más allá y emplazó en duros términos a la administración municipal: “Un montón de meses para poder licitar y no lo hicieron, ¿por qué? porque querían llegar a esta última instancia al parecer, porque o sino no tienen por qué hacerlo a última hora”.

Las explicaciones de Ríos

Tras la comparecencia de los concejales de oposición, quienes pidieron a Ríos respuestas sobre si es que se inició un segundo proceso tras el primer fracasado intento, fue el turno de la alcaldesa de tomar la palabra. “Hay varias cosas que están diciendo que no tienen que ver con la realidad de cómo se plantea de verdad. Este es un trabajo largo que partió de hecho el año pasado”, abrió su comparecencia la autoridad comunal, explicando que el origen de esto es “el mercado de la gestión de residuos es muy concentrado, donde nosotros como municipio tenemos poca capacidad como compradores de imponer términos que nos interesen”, explicó.

Sin embargo, mientras la alcaldesa hablaba se escuchó la voz de Bonvallet interpelando a otra concejala, ante lo cual Ríos llamó al orden y dijo: “Concejala, si hace preguntas escuche las respuestas”.

Seguido de eso, continuó señalando que el hecho de haber esperado la tramitación de las nuevas bases para el segundo proceso, “nos ponía en riesgo de no llegar al fin del contrato, porque además la empresa que hoy día está proveyendo el servicio rechazó la prórroga de seis meses, entonces ahí se empezó a ajustar el calendario. Por lo tanto, estamos trabajando en las segundas bases, en el segundo llamado, pero para asegurar el servicio y estar seguros que no vamos a tener ningún corte o interrupción es que tuvimos que recurrir a este trato director”, afirmó la alcaldesa.

Pese sus explicaciones, fue rápidamente retrucada por la concejala RN, quien apuntó, al igual que su par de derecha, que “estaban esperando un trato directo entonces, porque no tenían intención de hacer un segundo llamado”.

Tras los cuestionamientos, el municipio emitió un comunicado destacando que la empresa “cumple todos los requisitos legales para suscribir contratos con el municipio y no tiene ninguna causal de inhabilidad para estos fines”.

Junto con eso, afirmaron que “se está preparando la documentación para que la Contraloría General de la República pueda hacer la correspondiente toma de razón, en cumplimiento de los trámites que corresponden para este tipo de contrataciones”.

“La Municipalidad de Ñuñoa siempre ha actuado con sentido de urgencia y la mayor transparencia en todo este proceso, respetando la normativa vigente. De forma paralela al trato directo, se ha avanzado en un segundo llamado a licitación para ambos servicios, cuyas bases ya se encuentran en toma de razón de Contraloría”, concluyeron.

“Bienvenidos al neoliberalismo”

Luego de una exposición del departamento de Medioambiente fue el turno de los concejales más cercanos al oficialismo de opinar. Si bien los ediles de izquierda e independientes estuvieron por aprobar la propuesta ante el riesgo de perder el servicio, esto no estuvo exento de que presentaran sus cuestionamientos, aunque por otra línea.

Una de las primeras en opinar fue la concejala independiente Alejandra Valle, quien aseguró que entendía “la camisa de fuerza de la que habla el concejal Sylvester, pero esto tiene, bueno, un origen súper directo y es el principio de subsidiariedad de la Constitución (...) yo lo lamento, pero es la situación en que estamos, así funciona este país, es el sistema en el que vivimos. Así que, francamente, bienvenido al neoliberalismo”, señaló la concejala independiente.

Pero el debate subió de tono luego de que el concejal de RN acusara a sus pares de “no saber de economía, o sino no serían de izquierda”. Ante eso, la que tomó la palabra fue la alcaldesa, quien le respondió que él no sabía de gestión pública, por lo cual le pidió "por favor se limite a sus conocimientos, escasos conocimientos de gestión pública”.

El debate y el tema concluyó abruptamente luego de que Sylvester pidiera a Ríos un sumario en contra de los directores, ante lo cual fue interrumpido por la alcaldesa con un: “no”.

