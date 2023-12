Ahora Zapallar y Calama: decretos de emergencias comunales se trasladan a regiones y al oficialismo

Durante esta tarde el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Gustavo Alessandri (UDI), decretará el estado de emergencia comunal acompañado de una serie de medidas, como la instalación de cámaras en cada casa de la comuna y la continuidad de la polémica ordenanza que restringe la circulación de menores de edad. En paralelo, en las últimas horas el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro (FRVS) confirmó también la ejecución de una medida que primero aplicaron La Reina y La Florida y que están evaluando comunas como Colina, Puchuncaví y Papudo. Y así, el decreto que comenzó en la Región Metropolitana por la crisis de seguridad empieza a ser replicado en regiones.

“Vivimos la crisis más grande de seguridad en Chile y como el Estado no nos da garantías, los alcaldes hemos definido activar todas las herramientas posibles”, justifica Alessandri a La Tercera. Mientras tanto, el edil de Calama presentó la medida en el Concejo Municipal, señalando que “nuestro país no está bien con los datos que se están suscitando. Este decreto va a permitir que recursos nuestros se ocupen en compras ágiles y contrataciones de exintegrantes de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI), expertos en seguridad”.

En dos semanas, la medida sigue sumando adeptos y sale de la capital, aunque todavía sin algunos de los anuncios que más polémica han marcado, entre el “Batallón de Protección Ciudadana” o los “Vigilantes Civiles Municipales”.

Ni en Zapallar ni en Calama prestaron mucha atención a los cuestionamientos del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quién sostuvo en CNN que “no existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad”. Tampoco oyeron la solicitud de pronunciamiento al ente persecutor de una diputada y de concejales de La Florida.

Según información de la Municipalidad de Zapallar, lo que los llevó a decidir así son los hechos delictuales de la zona, lo que, aseguran, aumentaron en 200% en delitos con robo y robo con fuerza, sumado a que aumentaron en 100% los hechos delictuales que afectan a los residentes. En esa línea, el municipio confirma que le darán continuidad a la controvertida ordenanza que buscaba restringir el tránsito a menores de 18 años después de la medianoche. ””sta ordenanza, muy polémica en sus inicios, nos permitió ser un referente a nivel nacional en materia de seguridad y por lo tanto este año redoblaremos esfuerzos para darle fiel cumplimiento, porque no queremos que ninguno de nuestros jóvenes se vea envuelto”, señala el edil.

”El gobierno está sumamente atrasado y todavía habla de prevención cuando tenemos hechos delictivos todas las semanas, además del narcotráfico que amenaza constantemente las comunas costeras. Entonces no han entendido cómo enfrentar la realidad”, afirma Alessandri, quien cuenta que además se coordinó un convenio de trabajo conjunto con las comunas colindantes de Papudo y Puchuncaví para realizar patrullajes.

En tal sentido, el edil de Puchuncaví, Marcos Morales (RN), asegura estar esperando el pronunciamiento de Contraloría y, en caso de ser positivo, ejecutaría la medida. “No descarto tomar las acciones de acceso controlado a nuestra comuna porque mis vecinos están primero y la delincuencia no me va a doblar la mano”, sostiene, mientras que su par de Papudo, Claudia Adasme (RN), afirma que este convenio “permitirá aunar esfuerzos para combatir los delitos en nuestras comunas. No descartamos ninguna acción al respecto, por eso es importante ir evaluando permanente para determinar las acciones y medidas a adoptar, ya que, para nuestra comuna es de vital importancia la seguridad”.

Primer alcalde oficialista

En el Concejo Municipal de Calama el alcalde Chamorro presentó ante sus pares la medida de decretar emergencia comunal, la que fue aprobada de forma unánime entre aplausos. “El tema de falta de seguridad tenemos que asumirlo con mucha humildad y poner mano dura, si hay un tema ideológico, lo comprendo, entonces, ¿cual sería la figura? Ampliación de infraestructura crítica”, señaló en esa instancia.

Asimismo, confirmó que ya están en proceso de incorporar a exuniformados de Carabineros y de la PDI, una medida similar a la aplicada por el alcalde Carter en La Florida.