Así funciona la ordenanza que restringe el tránsito de menores en Zapallar

Luego de su tramitación, se aprobó el proyecto que restringe el tránsito de menores de edad en Zapallar, medida impulsada por el alcalde Gustavo Alessandri (Ind.).

La iniciativa lleva por nombre “Ordenanza sobre cuidado de menores de edad en bienes nacionales de uso público en la comuna de Zapallar”.

Esta determina en su primer artículo el principal objetivo: “Resguardar la seguridad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, menores de 18 años, que habitan o transitan por la comuna en horario nocturno, ante situaciones delictuales o incivilidades a las cuales puedan verse potencialmente expuestos”.

El alcalde Alessandri comentó a La Tercera que la medida “en ningún caso restringe. En ningún caso es un toque de queda. Es un toque de prevención y responsabilidad. Lo que estamos buscando es proteger a los menores de edad”.

“¿Por qué? Porque hay muchos menores de edad que son usados para cometer delitos. Lo que estamos buscando es que, a cierta hora, cuando los menores de edad sean sorprendidos en bien nacional de uso público, solo se les pida documentación y se comuniquen con su padre, madre o apoderado”, comentó la autoridad.

¿En qué consiste la medida?

La ordenanza determina que los menores de edad deben circular en compañía de un adulto responsable entre las 00:00 y las 05:00 horas.

Esto deja fuera a los jóvenes entre 16 y 18 años, que solo deberán portar un número de contacto telefónico para comunicarse oportunamente con un mayor de edad que esté atento al lugar y condición en que se encuentra el menor.

La normativa obliga a funcionarios de la Armada, las policías e inspectores municipales a contactar con un familiar directo si sorprenden a un menor de 18 años bebiendo alcohol o consumiendo drogas en la vía pública.

Se aprobó el proyecto que restringe el tránsito nocturno de menores de edad. Foto referencial.

¿Cómo funcionará la comunicación con el adulto responsable?

Si un inspector municipal (sin perjuicio de las facultades de efectivos de Carabineros, PDI, la policía marítima) sorprende a jóvenes en dicho horario, se les solicitará carnet de identidad y se contactará con el apoderado.

El alcalde explicó que, si se sorprende al menor bebiendo alcohol, el adulto deberá ir a buscarlo, mientras que el municipio establecerá la denuncia al Tribunal de Familia.

En contraste, si el joven no está consumiendo alcohol, solo se llamará al apoderado.

En caso que el adulto responsable no conteste la llamada, el joven será detenido por Carabineros y se realizará la denuncia al Tribunal de Familia. En la misma situación de no poder comunicarse con los padres, pero el menor no está bebiendo, un funcionario va a preguntarle hacia dónde se dirige y verificará el domicilio.

¿Cuáles son las multas?

Las multas por la ordenanza varían entre 1 y 3 UTM (desde $60.853 a $182.559 según el cambio de noviembre) en relación a la gravedad.

En caso de ser reincidente, la sanción irá de 3 a 5 UTM (hasta $304.265 actualmente), sin perjuicio que se sustituya por la realización de trabajo comunitario.

¿Cuándo regirá la normativa que restringe el tránsito de menores?

Se estima que dentro de la próxima semana comience a aplicarse la medida, la que regirá durante todos los días del año.