Aida Baldini, nueva directora de Conaf: “Tengo una expertiz mayor en incendios que el director que salió”

El 11 de septiembre Aida Baldini recibió una llamada inesperada mientras vacacionaba con sus nietos en Estados Unidos: era el Presidente Gabriel Boric. La llamada, dice, la heló por un momento, pues pensó que se trataba para asumir como directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred), cargo al que había postulado por concurso público. Pero la respuesta siguiente la descolocó.

“Me pidió dirigir la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y eso para mí fue como un bálsamo de calma. Pues es mi casa, y tengo experiencia en manejo de incendios. También me solicitó mejorar el sistema de comunicación durante la emergencia, y en eso hemos estado trabajando”, asevera en conversación con La Tercera.

Baldini asumió el cargo el pasado lunes 23 de febrero, reemplazando al entonces director, Christian Litte. La exmilitante de RN durante la emergencia por incendios forestales del 2 de febrero de 2024 se desempeñaba como encargada de Fomento Forestal.

¿Por qué ve que se hacía necesario un cambio en la dirección, justo ad portas de una nueva temporada de incendios?

Después de la tragedia que hubo en Valparaíso era necesario renovar algunos cargos, que la gente pudiera expresarse más y en esto el propio Presidente de la República cuando me llama me dice ‘la necesitamos porque tiene que ser alguien de adentro de la Conaf y que además conozca el tema técnico’. No tengo dudas que debe haber mucha gente que tiene todas las competencias técnicas, pero a lo mejor me lo pidieron a mi por ya tener 32 años en la Conaf y saber realmente la dinámica de lo que significa la corporación.

¿Después de los incendios del 2 de febrero había algo que estaba fallando y necesario subsanar?

Tengo una expertiz mayor en incendios que el director que salió. Quizá debió haber sido por eso. Y también porque conozco mucho la cultura de la Conaf. Quizá había que renovar aires -con gente antigua- pero había que impulsar. Y esa fue una solicitud expresa del Presidente, del la ministra del Interior, del ministro de Agricultura, el reforzamiento de incendios. Cambia la figura. Creo que es primera vez que hay un director ejecutivo especialista en incendios a cargo de la Conaf. Lo que no quiere decir que no sepa de otras materias que son mi fuerte que es el manejo forestal.

Aida Baldini, directora de CONAF Foto: Luis Sevilla

¿Qué se hizo mal durante el incendio del 2 de febrero?

Para mí es muy difícil llegar a determinar qué se hizo mal porque el combate de incendios es complejo. Estando dentro de la Conaf pero fuera del programa de incendios no soy capaz de visualizar lo que se hizo mal. No obstante, lo que estamos haciendo son jornadas de lecciones aprendidas, en eso están los técnicos, de hecho se comenzó antes de que yo asumiera, y hay algunos aspectos que se están reforzando. Por ejemplo, poner énfasis en herramientas tecnológicas, de inteligencia artificial, de saber, de modelar más los incendios, conocer más las condiciones ambientales. Con lecciones aprendidas, más reforzar estas áreas, creo que ahí podemos presentarnos mucho mejor.

¿Qué le solicitó el Presidente Boric cuando la designó como directora?

Mejorar el sistema de comunicaciones durante la emergencia. Por eso lo que vamos a hacer es cambiar el programa de protección contra incendios forestales por un sistema nacional de protección contra incendios forestales. Esto es algo que lo han conversado mucho entre el Presidente, la ministra Tohá y el ministro Valenzuela en donde lo que falta es la integración mucho más fuerte de todos los organismos tanto públicos como privados.

¿La emergencia de Valparaíso se podría haber evitado?

No sé la parte interna de cuál fue la respuesta. No tengo dudas de que la gente trabajó con todas sus capacidades, se desplegaron los recursos que había que desplegar. Por lo tanto, me cuesta decirte dónde hubo una falla. También vi que hubo problema de comunicación, pero no podría indicar dónde estuvo la falla.

Comision investigadora Incendio Region Valparaiso 17/4/24

¿Qué autocrítica hace al servicio durante la emergencia?

El servicio está muy herido porque no se dieron explicaciones por lo que pasó después de la emergencia. Las personas que trabajaron en ello están sicológicamente afectadas, entonces no haber dado muchas explicaciones a la prensa sobre qué pasó, qué se hizo, los esfuerzos, creo que fue un error.

¿Y esa herida ha permeado cómo están funcionando Conaf hoy?

Al revés. Esta tragedia ha hecho que la gente tenga la sensibilidad a flor de piel, mucho más e lo que tienen los profesionales de incendios. Pero es un tema donde todos saben que son las vidas humanas.

¿Declaró ante Fiscalía tras la emergencia?

No. No estaba dentro de la estructura de incendios. En ese momento estaba en fomento forestal, específicamente en manejo forestal.

Tras la emergencia se constató que uno de los responsables pertenecía a Conaf. ¿Cómo afectó al servicio?

Fue impactante. Obviamente repercutió sobre la contratación de personal y los tests psicológicos que se hacen hoy a los postulantes son bastantes más exigentes y ha quedado gente afuera, más de la que qusiéramos. No porque aparezcan con rasgos de pirómanos o de ambiciones respecto a ganar plata, sino por falta de liderazgo. Porque los nuevos tests exigieron más habilidades de las personas. Y eso nos trae problemas de reclutamiento. Pero sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para traer jóvenes al programa de incendios como brigadistas.

¿Qué falló en el proceso de selección?

Es difícil. Ningún proceso va a ser infalible. Y fue doloroso porque era una persona que llevaba muchas temporadas en Conaf. Tiendes a confiar más en las personas con las que has trabajado y vuelven todas las temporadas, lo que es muy bueno, pero métodos infalibles no hay en este tipo de cosas. Su problema, por lo que vimos, no fue ser pirómano, sino una visión desmedida.

¿Es necesario reformar el proceso de selección de funcionarios? ¿Cómo?

Hay un panel de expertos que creó el Ministro de Agricultura -posterior a que se supiera sobre el funcionario involucrado- donde están diseñando una forma de selección. Ellos ya evacuaron el primer informe donde están diseñando las características que deben tener los brigadistas. El panel está constituido por gente del servicio civil, de la ACHS, de la Universidad de Concepción, gente experta en ergonomía e incluso gente de incendio de las empresas forestales.

¿Se reconoce crítica a la gestión del gobierno durante la emergencia por incendios?

Críticas no, porque no olvidemos cómo se aumentó el presupuesto. En incendios estos han ido al alza por los requerimientos. Hay que pensar que para la temporada pasada se trabajó con $147 mil millones. El año 2010 la Conaf tenía alrededor de $6.800 millones. Y todos los años va subiendo. La preocupación por incendios forestales es de todos los gobiernos y este ha entregado las herramientas que se requerían.

Pese al aumento de presupuesto, la emergencia dejó 135 fallecidos y miles de damnificados en tres comunas de Valparaíso. ¿No evidencia fallas?

Todas estas fallas que se están viendo, que Conaf solo hace las lecciones aprendidas con respecto a nuestro accionar, lo más básico es que logremos que todas las autoridades se integren al sistema de comando de incidentes. Con eso vamos a solucionar los posibles problemas de coordinación.

Aida Baldini, directora de CONAF Foto: Luis Sevilla

Su nombre no fue propuesto por el ministro. ¿Pueden trabajar bien?

He tenido muy buena recepción por parte del ministro de Agricultura, de la subsecretaria de Agricultura. Uno llega con temores, pero por el contrario, han sido personas que me han dado todo el espacio para trabajar, lo que para mi representa mayor responsabilidad.

Con su nombramiento salieron a flote tuits antiguos donde usted apoyaba insultos hacia Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson. ¿Cree que esto -de alguna manera- puede minar su desarrollo en el servicio?

Seré franca: yo no hice eso. No pongo cosas políticas en mis redes sociales. Para mí no es extraño que esto puede haber sido una broma. Encuentro de mal gusto expresarse políticamente por redes sociales. El jefe de gabinete del ministro Valenzuela me avisó que estaban apareciendo esos pantallazos; di las explicaciones que correspondían.