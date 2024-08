Aldo Duque tras bajar su candidatura: “Yo no pedí nada y nadie me ofreció nada”

Después de deponer su candidatura a alcalde por Santiago y entregar su apoyo al postulante de Chile Vamos, Mario Desbordes (RN), el abogado Aldo Duque aprovechó la tarde de ese lunes para pasar tiempo con su familia, ante el desgaste de semanas de tensas negociaciones.

¿Por qué decidió deponer su candidatura? Se dice que usted fue muy ambiguo, que siempre estaba entre bajar o no la postulación.

Por una razón muy sencilla. Las encuestas indicaban que mi candidatura crecía, y según ese margen de crecimiento iba en camino a igualar los guarismos de la candidatura de Mario Desbordes. Según nuestros cálculos, era altamente probable que llegáramos igualados en un 25%. Y la candidatura de la alcaldesa Irací Hassler del Partido Comunista y chavista, aparecía situada permanentemente entre un 29% y un 30%. Sumadas las candidaturas de Mario Desbordes y de Aldo Duque, que superaban el 50% de los votos, iba a resultar electa Hassler. Entonces, ante esos resultados, preferí sacrificar mis legítimos intereses y mi legítima candidatura con tal de no entregarle la comuna capital de Chile al Partido Comunista una vez más, para evitar cometer el error que se cometió en Recoleta años atrás.

¿Era necesario extender la situación por tanto tiempo? ¿Por qué no se bajó antes? Que usted no se bajara obligó a otros candidatos, como Sebastián Sichel, a irse de la comuna.

Con el señor Sichel yo no tenía ni una posibilidad de diálogo. Ni el más remoto. El señor Sichel apenas asumió como precandidato procedió a insultarme públicamente. Una persona que prefiere el camino de los insultos y no de los votos o de los acuerdos, yo no tengo nada que conversar. Con Mario Desbordes, con Rodrigo Galilea no tuve ningún problema en conversar y en poner a Chile primero. Con el señor Sichel esto no fue posible porque procedió a insultarme.

¿Y por qué se demoró tanto el tema, y se termina bajando antes de la fecha final? Fue un tema que dividió al sector.

Al contrario, el sector no se divide y está absolutamente unido en torno a la candidatura de Santiago.

Pero Hassler estaba hace tiempo haciendo campaña, y la derecha recién ahora se puede dedicar de cabeza a la campaña y dejar de perder el tiempo en negociaciones.

Estamos trabajando hace mucho tiempo full de cabeza en Santiago. Desde hace mucho tiempo. Desde marzo que anuncié mi candidatura, al mismo tiempo que lo hacía Desbordes. La alcaldesa lo hace desde agosto usando su cargo de alcaldesa y lo que implica la utilización de recursos municipales.

¿Por qué se baja usted y no Desbordes?

Porque yo no iba a permitir bajo ninguna forma, y la lógica me indicaba que dos candidatos de derecha eran asegurarle la reelección a una alcaldesa comunista y chavista a Santiago. Y yo no tengo ningún problema en dar el primer paso en pos de la unidad. Mi principal norte son la comunidad y evitar que la tragedia que ha vivido Santiago en manos del comunismo y chavismo se siga repitiendo. Por eso que doy el paso al costado, y lo daría mil veces más.

¿Con quién habló para bajarse?

Se conversó a nivel de partidos entre el Partido Social Cristiano con RN. Se conversó a nivel institucional y nivel personal entre el señor Galilea y quien le habla, entre los dos candidatos, como tiene que ser formalmente.

¿La alcaldesa Matthei lo llamó?

Nunca me llamó la alcaldesa Matthei.

Aldo Duque apoyó a Mario Desbordes (RN).

¿Qué le ofrecieron a cambio de deponer su candidatura a alcalde?

Nada. Soy categórico. Nadie me ha ofrecido absolutamente nada y yo tampoco he pedido nada. En eso quiero ser categórico porque no faltan los imbéciles que andan diciendo que yo recibí o pedí algo a cambio. Eso es una estupidez, una imbecilidad sin nombre, una infamia. Yo no pedí nada y nadie me ofreció nada.

El senador Galilea dijo que usted podía ser una buena opción de candidato a diputado...

El senador Galilea le preguntan cómo me vería en el futuro y da una opinión. Pero jamás dijo que yo me hayan ofrecido algo. Nunca lo dijo y yo tampoco lo he dicho. Aquí simplemente han habido conversaciones de carácter político, de que salvemos a Santiago de la tragedia que está viviendo.

¿Pero no le gustaría ser candidato a diputado en 2025 por el distrito 10, que incluye a Santiago?

Ni lo he pensado. Cada día tiene su afán, ni siquiera me he puesto en ese escenario. Mi único norte es salvar a Santiago. No se me ha pasado por la mente aún.

¿Cómo quedó la relación suya con los partidos? Toda la negociación fue tensa.

Al contrario, tengo la mejor de las relaciones. Ha sido muy grato. De tenso nada, de amabilidad mucho.

El Partido Social Cristiano no quedó cómodo, porque dicen que perdieron un cupo y no obtuvieron nada a cambio.

Al contrario, quedaron muy cómodos. Yo conversé con ellos, nos tomamos un café, somos muy amigos. Y yo voy a ayudarlo con su lista de concejales entre personas que tienen un norte superior que es salvar a Santiago.

¿Y con el Partido Republicano? Ellos rápidamente dijeron que no lo apoyan a usted.

No he tenido la oportunidad de conversar con el Partido Republicano.

¿Va a hacer campaña por Desbordes?

Por cierto, claro que sí. Mi principal norte es salvar a Santiago de esta tragedia que está viviendo del comunismo chavista y a eso me voy a volcar con todas mis fuerzas.