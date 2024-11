“Amiga, yo te creo”: cómo la acusación contra Boric puso a prueba discurso feminista y enardeció (otra vez) a la Cámara

“Estamos con la víctima siempre... da lo mismo quien sea, de donde sea, o cuanto poder tenga”, decían varias legisladoras y dirigentes socialistas en un video que se subió a redes sociales a propósito del Día de la Violencia contra Mujer, en claro mensaje de solidaridad con la denunciante del exsubsecretario Manuel Monsalve (exmilitante PS), formalizado por el delito de violación.

El problema es que ayer en la noche se supo que el 6 de septiembre existía una denuncia de acoso sexual y de difusión de imágenes íntimas en contra del Presidente Gabriel Boric, de parte de una mujer que lo conoció hace 10 años en su práctica profesional en Magallanes.

Aunque la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), y varios legisladores partidarios del gobierno salieron a desvirtuar la denuncia, ya que según chats y correos filtrados a la prensa, el acosado habría sido Boric, el hecho dejó en una incómoda posición al oficialismo, en especial a las parlamentarias de la bancada feminista Julieta Kirkwood, cuya postura de empatizar con las denunciantes fue puesta a prueba.

Incluso, algunas legisladoras oficialistas estaban derechamente molestas por el diseño jurídico y comunicacional de la defensa del Presidente Boric, ya que al haber exponer de golpe esta denuncia, luego de mantenerla en secreto durante dos meses y medio, reflotó las críticas de la oposición contra el presunto “pacto de silencio” del La Moneda a raíz del caso de Monsalve, con la diferencia de que en esta situación, los hechos sí estaban en conocimiento del comité político de ministros desde el 14 de septiembre.

Esta mañana, la Cámara de Diputadas y Diputados se transformó en el principal espacio de las recriminaciones, como también de quienes salieron en defensa del Mandatario.

Lo curioso es que si bien la oposición fue la más severa, también hubo voces críticas del propio oficialismo.

Por ejemplo, la diputada Alejandra Placencia (PC) si bien se cuidó de no apuntar a nadie en particular, cuestionó la exposición del caso, que comenzó con la emisión anoche de un comunicado público del abogado de Boric, Jonatan Valenzuela, quien luego realizó esta mañana una rueda de prensa. Después de ello, la ministra Vallejo realizó desde La Moneda otra conferencia para señalar que el presunto acoso del Mandatario “no tiene sustento”.

A pesar del despliegue comunicacional del Ejecutivo, la diputada Placencia dijo que estas “son denuncias que hay que tomárselas muy en serio. (Y no) hacer juicios anticipados con tan pocos antecedentes..., además, me parece pésimo que hoy tengamos que conocer antecedentes detallados, de contenidos de alto calibre, que exponen a una denunciante (contra Boric), que yo creo que merece respeto. Lo mismo en el tratamiento de la denuncia contra el exsubsecretario Monsalve. A veces es innecesaria tanta exposición para entender la gravedad de los hechos y ver la intensidad de la denuncia”.

“Yo no sé quién puede haber filtrado (los mensajes de la denunciante contra el Presidente). No voy a hacer una afirmación de algo que no conozco, lo que sí estoy haciendo es una prevención general de cómo se tratan este tipo de casos públicamente. Estamos hablando de proteger a la víctima o a la denunciante, sin embargo, hay muchos detalles que la involucran, están expuestos desde el día uno. Hay que ser responsables. El llamado de atención a nuestra sociedad es que cuando hablamos de no revictimizar, este tipo de cosas son las que hay que evitar”, añadió la diputada comunista, quien también lamentó la difusión de los medios y también el aprovechamiento político de algunos dirigentes de oposición.

La diputada oficialista y jefa del comité PPD-Indep, Camila Musante, apuntó al problema de criterio de los asesores del Presidente de la República, que, a su juicio, no han estado a la altura en este nuevo caso y también en la denuncia contra Monsalve. “Me parece que claramente tenemos instalado un problema en los asesores de La Moneda... Estas denuncias, que tocan temas muy sensibles, delitos de carácter sexual o de acoso, no han sido manejadas de forma correcta políticamente”, indicó.

Igualmente, Musante lamentó que en el manejo de esta crisis no se haya involucrado a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (Frente Amplio), “que podría perfectamente haber dicho: esto hay que manejarlo con una perspectiva de género y, por lo tanto, como somos un gobierno que ha abrazado un concepto tan fuerte como es el feminismo y hemos definido un estándar que es el de creerle a las denunciantes, a las víctimas, hay que actuar de manera inmediata... Pero lamentablemente los asesores no abrazaron, al parecer, la perspectiva de género ni el feminismo que fue una de las consignas con las cuales el Presidente Boric llega a La Moneda.

Otras parlamentarias del oficialismo -en señal de desagrado por el manejo de este nuevo caso- decidieron restarse de los puntos de prensa que se sucedieron en el hall de la Cámara, el llamado sector del Pensador, debido a la estatua que adorna el lugar.

En defensa Boric, el diputado y carta presidencial del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, dijo que la denuncia era “inverosímil”, mientras que otros se concentraron en responder las críticas de la oposición también apuntaban a la falta de coherencia del discurso feminista del gobierno.

Particularmente la diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, se preguntó: “¿Dónde estaba la ministra de la Mujer? Por segunda vez, parece no haberse enterado de un caso gravísimo que involucra a mujeres y al Presidente. ¿Qué tiene que decir sobre la víctima?”

“El Presidente tiene todo el derecho a defenderse, pero debe responder si realmente le cree a la víctima. Este es un gobierno que se ha declarado feminista, pero su actuar deja muchas dudas sobre si realmente está del lado de las mujeres”, añadió.

Carla Morales, otra diputada de RN, dijo que “hoy vemos una ministra Orellana totalmente ausente. No protegieron a la víctima en el caso Monsalve, y ahora, nuevamente, no empatizan con esta denunciante. Este gobierno ha demostrado que no prioriza la protección de las mujeres, y eso es inaceptable”.

Por su parte, la diputada Marlene Pérez (UDI) comentó que “esta denuncia viene nuevamente a impactar al gobierno. Son realmente preocupantes las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, quien al parecer busca bajarle el perfil a esta situación. Es bastante cuestionable el manejo de La Moneda en estas denuncias y que no tengan ningún protocolo claro para abordar estos casos”.