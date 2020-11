Arturo Valenzuela, el chileno más cercano a Joe Biden

“Yo soy un académico”, aclara Arturo Valenzuela desde el escritorio de su casa en Georgetown, en el centro del poder político de Estados Unidos. “Esta pasada por la función pública ha sido un gran ‘chiripazo’, porque ocurrieron cosas inesperadas”, dice. A un día de una de las elecciones estadounidenses más trascendentales para el mundo, Valenzuela relata esos “chiripazos” que lo llevaron a cruzar su camino con el ex vicepresidente Joe Biden, a quien todas las encuestas sitúan como el favorito para ganar las elecciones y arrebatar la reelección al presidente republicano Donald Trump.

Aunque aclara que no ha estado trabajando en asuntos de la campaña de Biden, sí revela que ha servido como consultor en temas. “Me hacen preguntas, pero no en estrategias de campaña, sino más bien en la formulación de lo que podrían ser sus políticas. Pero obviamente es un equipo muy grande y en ese sentido no he estado directamente involucrado en la campaña propiamente tal. Lo veo de afuera, pero con contactos. Y obviamente que conozco muy bien a la gente clave de Biden porque trabajé mucho con ellos cuando estuve en los dos gobiernos de Clinton y también de Obama”, dice.

Arturo Valenzuela

De Concepción a la Casa Blanca

Todo comenzó con una catástrofe natural: el terremoto de 1960 en Chile. Fue lo que decidió a sus padres, él chileno y ella estadounidense, a sacar a Valenzuela y a su hermano del Liceo Alianza Francesa de Concepción y enviarlos a completar su educación al país de su madre. “Vine a completar el liceo”, cuenta Arturo Valenzuela. En ese momento tenía 16 años.

Valenzuela haría harto más que eso. Se quedó para completar una educación que llegó hasta el posgrado en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Luego, el politólogo se mudó a Carolina del Norte y estuvo 18 años trabajando en la Universidad de Duke. Fue una oferta de trabajo en la Universidad de Georgetown lo que lo llevó a cruzar su camino con el poder del partido demócrata: ahí conoció a Madeleine Albright, futura secretaria de Estado de Bill Clinton, y ella lo reclutó como colaborador en la campaña de Michael Dukakis, el candidato que en 1988 perdería la elección contra George H.W. Bush.

Luego, cuando en 1992 los demócratas recuperaron la Casa Blanca de la mano de Bill Clinton, Valenzuela surgió como una carta interesante. “Yo iba a trabajar en cooperación internacional, no en el Departamento de Estado, pero fue en la Casa Blanca cuando vieron mi currículum en que modificaron eso. Después de 12 años de gobiernos republicanos estaban buscando gente nueva. Así entré, a cargo de la relación con México”, cuenta Valenzuela, quien serviría como subsecretario de Asuntos Interamericanos.

Fue en el gobierno de Clinton, donde Valenzuela se mantuvo por ambos períodos, cuando estableció una relación con el entonces Senador Joseph Biden, quien era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. “Cuando estuvimos trabajando en el Plan Colombia él ayudó mucho en esos temas”, recuerda.

El candidato demócrata Joe Biden en su avión de campaña en Wilmington, Delaware. FOTO: AP Photo/Andrew Harnik

Los años de Obama

Años después Valenzuela y Biden volverían a encontrarse. Esta vez, este último era vicepresidente de la administración de Barack Obama, donde Valenzuela sirvió como subsecretario de Estado para las Américas, trabajando estrechamente con Hillary Clinton. Aunque Valenzuela dejó el gobierno en 2011, se convirtió en un recurrente consultor en esos temas. Temas que Joe Biden debió tomar en sus manos durante la segunda administración Obama.

“En ese momento el secretario de Estado John Kerry estaba tan metido con las negociaciones con Irán y otras cosas que ocurrían en otras partes del mundo, que el Presidente Obama le encargó al vicepresidente Biden que él se hiciera cargo de la política hacia América Latina”, recuerda Valenzuela. “Y de hecho se involucró muy fuertemente en ello”, agrega, “especialmente con la crisis Centroamericana”.

Aunque evita mostrarse confiado -“todos aprendimos la lección de 2016”, advierte-, Valenzuela proyecta que la relación de un eventual presidente Biden con Latinoamérica debería ser de reconstrucción, tal como con el resto del mundo. “Sabe que lo que hay que hacer es tratar de recomponer una relación de trabajo conjunto, volver al multilateralismo, privilegiar las instituciones internacionales”.