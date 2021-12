Así vivirán Kast y Boric las últimas horas antes del conteo: gestos para esta noche se mantienen en suspenso

La tarde de ayer fue el último contacto entre los coordinadores de campaña de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, y de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, para intentar aunar un gesto para la noche de hoy, cuando el nombre del presidente electo ya esté claro.

Ambos esperaban sostener una llamada definitiva alrededor de las 16-17 horas para zanjar de una vez cómo se realizarán los tradicionales saludos entre el candidato ganador y el derrotado que han marcado las elecciones desde la transición a la democracia.

El nudo es el siguiente. Kast y su gente afirman que esperarán una visita de Boric en su comando de Las Condes si es que ganan. Y, en caso de perder, insisten en que si la diferencia es de menos de 50 mil votos -es decir, uno por mesa-, ello está en veremos. Si los números superan esa cifra, agregan, irán en persona a visitar al candidato de Apruebo Dignidad al Hotel Fundador, ubicado en la comuna de Santiago.

Pero en el equipo de Boric no ocultan su incomodidad con esto. De ganar ellos, dicen, prefieren que el exdiputado no concurra al hotel donde estarán reunidos, bajo el argumento de que la campaña ha estado polarizada y que, según dijo Jackson, “ha sido con mentiras por delante, y eso hace difícil mantener las tradiciones”. Incluso han esgrimido que no podrían garantizar la seguridad del republicano, si es que éste llega a acudir al lugar. En ambos escenarios, de ganar o perder, el equipo del frenteamplista busca acotar el contacto a uno telefónico.

A esto se agrega otra duda. En las últimas elecciones, además de sostener una llamada telefónica con el Presidente en ejercicio el día de la elección, el ganador invitaba al Mandatario a su casa el día siguiente. Sin embargo, eso no está del todo claro.

En La Moneda afirmaron a La Tercera PM que en las conversaciones entre el vocero Jaime Bellolio y ambos equipos se acordó ya que el llamado será por Zoom una vez que estén los resultados, alrededor de las 21 horas. El Presidente Sebastián Piñera aparecerá sentado en el escritorio de Balmaceda, en el Salón Azul de Palacio.

Sin embargo, no está despejado si habrá desayuno mañana. Mientras el comando de Kast afirma que el candidato está dispuesto a recibir a Piñera en su domicilio en Paine, el equipo de Boric prefiere también limitar el contacto al llamado de rigor.

Boric acudirá a Hotel Fundador a las 18 horas

El candidato de Apruebo Dignidad, que viajó el viernes en la tarde a Punta Arenas, emprendió el vuelo de regreso a Santiago alrededor de las 11 horas. Esta vez, a diferencia de la primaria y la primera vuelta, su familia viajó también a la capital a las 14 horas: su papá Luis Javier Boric, su mamá María Soledad Font y su hermano Simón.

Ayer se reunió con adherentes y estuvo en su casa, donde recibió a amigos y estuvo siempre en compañía de su familia. Hoy, se espera que arribe a las 18 horas al Hotel Fundador, mientras que los dirigentes de Apruebo Dignidad fueron citados a las 17.30 por Jackson en ese mismo lugar, junto con el equipo político de la campaña y el grupo denominado “cuarto de guerra”, que componen Izkia Siches y Sebastián Kraljevich además de los dos diputados. Está contemplado que apenas Boric llegue al lugar, se sostenga una reunión de Apruebo Dignidad con el candidato.

En tanto, las directivas del PS, PPD y PR se reunirán en la sede socialista desde las 18 horas, la que se ubica a unas cuadras del Hotel Fundador.

El viernes, el equipo de Boric comenzó a definir las líneas de su discurso para los escenarios de victoria y derrota. De ganar, aseguran fuentes del comando, la intervención del diputado buscaría hablarle a Chile pero realizar varios gestos al votante propio (remarcando, por ejemplo, que será un gobierno de transformaciones), defender el proceso constituyente y enfatizar que será una administración con participación ciudadana. Para esto se buscaría una puesta en escena sobria, en la que sea Boric el principal orador y protagonista, acompañado de Karamanos.

Para la noche, el comando invitó a todos los alcaldes ligados a Apruebo Dignidad y a la centroizquierda. Por ejemplo, confirmaron su asistencia la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD). También se invitó a los convencionales del sector. Entre ellos estará Beatriz Sánchez, quien hace cuatro años encabezó la primera candidatura presidencial del Frente Amplio. También confirmó su asistencia Fernando Atria.

Además, extendieron la invitación a 26 personalidades ligadas a la cultura, entre ellos, Aline Kuppenheim, Daniela Ramírez, Paola Volpato, Ana Tijoux, Claudio Arredondo, Daniel Muñoz, Coca Guazzini, Javiera Contador, Nano Stern y Mariana Loyola.

Kast espera en familia e irá al comando a las 19 horas

Por el lado de José Antonio Kast, tras votar hoy en la mesa 84 del Colegio María Ana Mogas, volvió a su casa en Paine, donde mantuvo varios contactos de prensa. Allá también llegó su asesor Cristián Valenzuela.

El candidato republicano esperaba almorzar con toda su familia y transmitirlo por redes sociales. Y tipo 19 horas llegar a su comando, ubicado en Presidente Errázuriz, en la comuna de Las Condes.

Ahí estarían sus principales asesores -el coordinador político Arturo Squella, Valenzuela, la jefa de comunicaciones Carolina Araya, el jefe de campaña Julio Feres, su hijo José Antonio Kast Adriasola, entre otros-, además de representantes de los partidos Republicano y de Chile Vamos, las voceras de campaña Paula Daza y Evelyn Matthei y miembros del equipo programático.

En cuanto a la coalición oficialista, las directivas de la UDI, RN y el PRI se reunirán en la sede del gremialismo, en calle Suecia, antes de acudir al comando de Kast, donde esperan llegar a las 18 horas para esperar juntos los resultados.

El equipo del republicano extendió la invitación a todos los dirigentes de Chile Vamos para que lo acompañen cuando dé su discurso, aunque está en duda qué hará Evópoli, partido que definió entregar su apoyo al candidato de derecha, pero no participar en su gobierno. Sin embargo, sí está definido que el presidente del partido, el diputado Andrés Molina, llame a Kast, triunfe o pierda en las urnas.

Los asesores más cercanos al exdiputado han estado trabajando en líneas discursivas dependiendo de los resultados de esta tarde. Aun cuando hasta el cierre de esta edición planteaban que las principales bajadas serían definidas en el transcurso de la tarde, de ganar, “estará presente la idea de que será el Presidente de todos los chilenos, no sólo de quienes votaron por él”, manifestó una persona del entorno de Kast.

De salir victorioso, además, tienen previsto que se contacte a mandatarios extranjeros como Andrés Manuel López Obrador (México), Luis Abinader (República Dominica), Iván Duque (Colombia) y Guillermo Lasso (Ecuador).