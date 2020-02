Ataques de pánico y bullying: Cómo cambió la vida de las hijas de Huneeus tras escándalo de admisión a universidades

Es denominado el mayor fraude en las admisiones a prestigiosas universidades en Estados Unidos. Tras una investigación exhaustiva, el año pasado se reveló la trama de sobornos en la que al menos 50 padres pagaron altas sumas de dinero para comprar el cupo de uno o varios de sus hijos a casas de estudios de élite mediante la falsificación de antecedentes o amaños a las pruebas de ingreso. Uno de los acusados fue el empresario chileno Agustín Huneeus Quesney, quien pagó US$ 300 mil para que su hija mayor ingresará a la Universidad del Sur de California y por esto fue condenado a cinco meses de cárcel lo que estaría provocando “crisis de pánico” a sus hijas, según una carta que su esposa envió la madre al juez.

El escándalo explotó en marzo e involucró hasta personajes de Hollywood como la actriz Felicity Huffman. Según el diario The New York Times, ninguno de los jóvenes cuyos padres son acusados de irregularidades fueron acusados de delitos, pero -de todas maneras- enfrentan las consecuencias de la polémica ya sea desde ser expulsados de escuelas hasta el bullying de sus compañeros.

Agustín Huneeus en el juzgado federal de Boston luego de su audiencia en mayo pasado.

Hasta el momento, la sentencia más larga en el marco de la Operación Varsity Blues ha sido para Agustín Huneeus Jr, según Los Angeles Times. El empresario que tenía sus negocios en Napa, California se declaró culpable de “conspiración para cometer fraude” el 21 de mayo ante la novena Sala de la Corte Federal de Massachusetts además del período en la cárcel deberá pagar una multa de US$ 100 mil y completar 500 horas de servicio comunitario.

El 4 de noviembre, el chileno de 53 años llegó hasta la prisión federal de Atwater, California para iniciar su condena de cinco meses tras las rejas, inicialmente arriesgaba hasta 20 años de presidio. El recinto penal está ubicado a 209 kilómetros de San Francisco y cumple los estándares de cárcel de alta seguridad. Ahí es donde Huneeus pasó a ser el interno número 25453-111.

Según The New York Times, la esposa de Agustín Huneeus Jr., Macarena Huneeus escribió una carta a la jueza distrital Indira Talwani, que emitió la sentencia, en la que señaló que las cuatro hijas del matrimonio han estado sufriendo de ataques de pánico desde que vieron a su padre arrestado. La misiva sostiene que una de ellas, quien no estaba involucrada en el caso, ha enfrentado hostilidad de algunos profesores y estudiantes de su colegio.

Mientras que Agustina, de quien los fiscales aseguran que estaba al tanto que su padre había pagado por corregir sus respuestas en el examen para entrar a la universidad conocido como SAT, ya que habría asistido a una reunión de su padre junto a William Singer, el “principal gestor del fraude", tuvo un “año muy difícil, pero ha sido resiliente” y está asistiendo al psiquiatra. En esa línea, la madre asegura que la joven volvió a rendir la prueba en mayo y empezó a asistir a “una buena universidad” en otoño sin revelar el nombre de la institución.

“Ahora me doy cuenta de que hacer trampa en su nombre no se trataba de ayudarla, sino de cómo a mí me haría sentir”. Agustín Huneeus

El empresario chileno inicialmente pagó US$ 50 mil por arreglar el puntaje de la prueba de ingreso a la universidad de su hija y luego US$ 50 mil más para que la joven ingresará a la Universidad. del Sur de California. Además, según el Wall Street Journal también estuvo de acuerdo en pagar US$ 200 mil adicionales para que su hija fuera aceptada justo antes que se revelara el caso.

Según el fiscal estadounidense Justin O’Connell, Agustín Huneeus no habría quedado satisfecho con los resultados en el examen de admisión amañado de su hija mayor, quien alcanzó 1.480 puntos y por lo que pagó US$ 50 mil. Ante esto, volvió a dar una segunda suma de dinero.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, el veredicto del juez se dio ante las “irrefutables” pruebas que confirmaban la culpabilidad de Huneeus en la trama de fraude en admisión universitaria, ya que el FBI grabó algunas conversaciones en las que el empresario pregunta a William Singer si es posible que los descubran. Esto luego de llegar a los arreglos irregulares.

Ante esto y tras saber que había una investigación de la policía en curso, Huneeus y su vínculo en la universidad californiana, deciden que de ser interrogado, el chileno dirá que los montos serían pasados como una presunta donación de US$ 50 mil a la fundación para colaborar con los niños que no tienen acceso a la universidad.