Aún no sale de la cárcel: Bastián Campos, el preso del estallido al que el indulto de Boric “lo perjudicó”

El joven fue detenido en noviembre de 2019 y, desde ese entonces, no ha salido de prisión. Como explica su abogada, pese a que recibió "el perdón" del Presidente Boric, debe cumplir condenas anteriores que inicialmente podía completar en libertad. No se le computó el tiempo que permaneció en prisión preventiva, por lo que aseguran que el beneficio "llegó tarde". "Hubiera sido mejor que Bastián no fuera indultado”, dice su mamá.