¿Biden está capacitado para ir a la reelección a los 80 años?: El debate en EE.UU. ante el inminente anuncio de su candidatura

El Presidente estadounidense Joe Biden se prepara para anunciar formalmente su candidatura para un segundo mandato a la Casa Blanca esta semana. Fuentes citadas por CNN aseguran que se realizaron las ediciones finales de un video que probablemente se publicará este martes, con ocasión del cuarto aniversario del lanzamiento de su campaña para las elecciones presidenciales de 2020.

Si bien los legisladores demócratas están listos para unirse en torno a su campaña, las encuestas muestran un tibio apoyo entre los estadounidenses para su reelección que extendería su tiempo en el Despacho Oval hasta los 86 años. Una encuesta de NBC News publicada el domingo encontró que solo el 26% de los norteamericanos cree que Biden, a los 80 años, debería postularse para un segundo mandato como presidente, mientras que el 70% dice que no debería hacerlo, incluyendo un 51% de los demócratas.

Y el 48% de los que se opone a la candidatura de Biden cita a su edad como la “principal” razón de esa opinión. “El Presidente Biden tiene problemas, los demócratas que fueron encuestados recientemente… dijeron que el 45% no quiere verlo postularse nuevamente… su edad será un problema grave aquí”, comentó Joe Siracusa, analista político de la Universidad de Curtin, en declaraciones a Sky News Australia.

“Alguien podría tener un derrame cerebral o un paso en falso o una caída de un paso o algo así. Tiene que ser visto como un tipo muy especial de 80 años. Un caso atípico, como Arnold Schwarzenegger, que escala montañas o algo así. Pero él no inspira eso en la mayoría de las personas”, agregó Siracusa.

Y algunos votantes piensan del mismo modo. “El presidente necesita reflejar el grupo de edad en el país. Ambos deberían retirarse”, dijo un encuestado demócrata del estado de Washington, refiriéndose también a Donald Trump. “Es el turno de alguien más”.

En cuanto a Trump, el 60% de los estadounidenses, incluido un tercio de los republicanos, cree que el expresidente de 76 años no debería postularse en 2024, según el sondeo de NBC News.

En febrero, Biden, admitió que las preocupaciones sobre su edad eran “totalmente legítimas” en medio de las crecientes preocupaciones tanto de sus críticos como de sus seguidores, recordó Fox News. “Es legítimo que la gente plantee cuestiones sobre mi edad. Es totalmente legítimo hacer eso. Y lo único que puedo decir es, mírame”, comentó entonces.

El médico de Biden informó recientemente que era un “hombre de 80 años saludable y vigoroso” apto para servir, al tiempo que reconoció que el mandatario tenía un “andar rígido”, citando factores que incluyen la artritis. Pero el profesional dijo que no había hallazgos “consistentes con ningún trastorno neurológico central o cerebeloso”.

Biden hace ejercicio al menos cinco días a la semana y no bebe ni fuma, y su reciente viaje, incluido un viaje encubierto a Ucrania, impresionó a algunos de sus compañeros. “No sé si podría haber estado de pie yendo a Ucrania y tomando un viaje en tren de 10 horas”, dijo Peggy Grove, de 80 años, vicepresidenta del Partido Demócrata de Pennsylvania, citada por The New York Times.

Pero sus apariciones públicas han sido desiguales, reconoce el periódico. “Si bien Biden ha sido durante mucho tiempo propenso a meter las patas, ha cometido varias declaraciones erróneas sorprendentes como presidente, y puede sonar vacilante. Momentos como un tropiezo en una escalera o una caída de una bicicleta han llamado la atención”, apuntó el Times en un artículo publicado el sábado.

“Preocupaciones de los votantes”

Ese mismo día, el diario neoyorquino abordó el tema en su editorial. Bajo el título “Biden debería tomar en serio las preocupaciones de los votantes sobre la edad”, el medio reconoce que “muchos demócratas, particularmente los más jóvenes, están preocupados de que simplemente sea demasiado viejo para ser efectivo en un segundo mandato, que terminaría cuando tenga 86 años”, citando una encuesta que mostró que solo el 47% de los demócratas quieren que el mandatario se presente nuevamente.

“Las preocupaciones sobre la edad, tanto en términos de aptitud para el cargo como de estar fuera de contacto con el momento, son legítimas... Pero Biden les ha dado a los votantes muy pocas oportunidades de hacer precisamente eso, observarlo, y su negativa a interactuar con el público regularmente. plantea preguntas sobre su edad y salud”, escribió el consejo editorial del diario.

Joe Biden pasa junto a paneles solares mientras recorre la Iniciativa de Energía Renovable del Área de Plymouth, en New Hampshire, el 4 de junio de 2019. Foto: Reuters

Fox News destaca que, en artículos anteriores, los redactores del New York Times han señalado que la edad de Biden es un “tema delicado” y un “asunto incómodo” con respecto al presidente. Aunque el consejo editorial afirmó que el discurso del Estado de la Unión de Biden presentó una “defensa efectiva” para los críticos de su época, apariciones como esa, escribieron los editores, son raras.

Según el Times, Biden “ha realizado menos conferencias de prensa y entrevistas con los medios que la mayoría de sus predecesores modernos. Desde 1923, solo Richard Nixon y Ronald Reagan respondieron menos preguntas por mes de los reporteros, y ninguno representa un modelo de apertura presidencial que Biden debería querer emular. Su reticencia ha creado una apertura para críticos y escépticos”.

“El error del segundo mandato”

El artículo sigue a un editorial del diario The Wall Street Journal que argumentó que el declive de Biden desde su vejez era “claro para cualquiera que no esté ciego deliberadamente” debido a su falta de conferencias de prensa.

En su editorial del viernes, titulada “El error del segundo mandato de Biden”, el Journal sostiene que “el público entiende lo que aparentemente Biden no admitirá: que elegir a un octogenario en evidente declive por otros cuatro años podría ser un error histórico”. “Pero pedirle al país que elija a un hombre que tiene 80 años y cuyo segundo mandato terminaría cuando tenga 86 es un acto arriesgado que raya en el egoísmo”, argumenta.

“La edad es solo una de las razones por las que el presidente no debería volver a postularse”, continúa el Journal. “La mejor razón para no postularse es por el bien patriótico del país. El mundo se vuelve más peligroso cada semana, y EE.UU. se enfrenta a adversarios más formidables que nunca desde el apogeo de la Guerra Fría. Se necesitará más que una figura decorativa de presidente para confrontarlos y contrarrestarlos. En 2008, Hillary Clinton publicó un anuncio que decía que estaba preparada para atender una llamada telefónica a las 3 a.m. en una crisis. ¿Podría un Joe Biden de 84 años tomar atender una llamada a las 3 p.m.?

Edad promedio: 62 años

Pese a los cuestionamientos a Biden, algunos demócratas apuntan a las diferencias de envejecimiento entre los presidentes Ronald Reagan y Jimmy Carter. Reagan, quien anunció en 1994 que padecía la enfermedad de Alzheimer y murió una década después a los 93 años, enfrentó durante mucho tiempo preguntas sobre su funcionamiento cognitivo. Carter, ahora en cuidados paliativos a los 98 años, permaneció activo hasta hace poco, recordó el Times.

Con todo, Biden es el presidente estadounidense de mayor edad, ya que asumió el cargo a los 78 años, así como el único presidente de los EE.UU. que cumplió 80 años mientras estaba en el cargo. Mientras el demócrata considera una candidatura a la reelección en 2024, es el noveno líder nacional de más edad actualmente en el mundo, según un estudio del Pew Research Center, que analiza a los jefes de gobierno en funciones en 187 estados miembros de las Naciones Unidas.

El jefe de gobierno más joven para quien se pudo encontrar una fecha exacta de nacimiento es Gabriel Boric de Chile, que tiene 37 años, señala el think tank de Washington. En cambio, el líder nacional de mayor edad es Paul Biya de Camerún, quien nació en 1933 y asumió el cargo hace más de 40 años. Biya es el único líder nacional actual en sus 90 años.

Según el estudio del Pew Research Center, la edad promedio de los líderes nacionales actuales es de 62 años. Cuando se agrupan por década, la mayor parte de ellos (35 %) tiene 60 años. Aproximadamente una cuarta parte (22%) tiene 50 años, mientras que el 18% tiene entre 40 y 70 años. Biden se encuentra entre el 5% de los líderes que tienen más de 80 años.