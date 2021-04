Boric en encuentro con RD: “No estaría dispuesto a votar por la diputada Jiles”

En un íntimo encuentro con militantes de Revolución Democrática que organizó la directiva de esa colectividad a través de Zoom, el abanderado presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, marcó sus diferencias con el Partido Comunista y con la diputada Pamela Jiles (PH) y también hizo un urgente llamado a que los dirigentes lo ayuden con el desafío que hoy más apremia a su campaña: la recaudación de cerca de 25 mil firmas -cuando quedan 21 días para la inscripción de las primarias legales- para poder formalizar su candidatura.

Durante el encuentro, Boric fue respondiendo varias preguntas de la militancia RD. Entre ellas, su mirada respecto de la figura de Pamela Jiles.

“Lo digo sin pudor, tengo una diferencia sustantiva con la diputada Jiles. La política es de proyectos colectivos, no individuales o familiares”, respondió el legislador.

Y agregó: “¿por qué se defiende la pena de muerte? nosotros no podemos defender la pena de muerte, sería un retroceso civilizatorio. ¿Por qué se plantea con una facilidad por parte de la diputada Jiles el devolverle el dinero a las AFP? Nosotros estamos por terminar con el modelo AFP y seguir con uno solidario. ¿Por qué se termina votando como veleta, tratando de ver dónde está lo que se entiende por sentido común y hacia allá me voy? Eso a largo plazo no da credibilidad y no representa las convicciones que hoy representamos”.

Sobre el mismo punto, el parlamentario fue más allá y declaró que “un requisito mínimo para ir a primarias es estar dispuestos a votar por cualquiera que gane y yo no estaría dispuesto a votar por la diputada Jiles”.

El abanderado también fue consultado sobre una eventual medición con Daniel Jadue y la relación del Frente Amplio con el Partido Comunista. “Tenemos algo que decir en este debate porque representamos algo que es distinto a la Concertación, que solo ayer se dieron cuenta que no eran neoliberales, y representamos algo distinto al PC y eso hay que decirlo con orgullo: representamos algo distinto al PC. Y en ese espacio hay mucho por crecer. Si es que estoy dispuesto a ir a una primaria sobre Daniel Jadue, por supuesto que sí. Las primarias ideales serían con el PS y el PC, sé que eso es muy difícil hoy”, afirmó.

“A Jadue podemos ganarle”

En esa línea, Boric se desmarcó de las formas del partido liderado por Guillermo Teillier y sostuvo que “tengo diferencias con el PC, con la ortodoxia del PC, pero los veo como aliados, como compañeros. Tenemos que unir fuerzas porque si hay algo que no nos podemos permitir es que por nuestras diferencias o peleas de ego le terminemos regalando un nuevo gobierno a la derecha. Eso el pueblo de Chile no lo perdonaría. Imagínense después de todo lo que ha pasado (...) sale Lavín, Desbordes, Sichel, me da como un.... Entonces por supuesto que iría a una primaria con Daniel Jadue, también con Paula Narváez, incluso mi disposición, aunque esto es más polémico al interior del FA, es que con Heraldo Muñoz también. Con la DC es más difícil porque tenemos diferencias más estructurales”.

El parlamentario, además, aseguró que podría ganar una primaria con el abanderado del Partido Comunista, pese a que está mejor posicionado en los sondeos. “En particular a los candidatos de la ex Concertación le podemos ganar y a Daniel Jadue, que está mejor posicionado que nosotros, pero no tanto, si bien es más difícil, también podemos ganarle si es que convocamos a un mundo que quiere poder sentirse representado en un gobierno que también es capaz de dudar. ¿En qué sentido? que defiende sus convicciones claramente, pero que no necesariamente cree tener razón a toda costa, que escucha otros argumentos”.

Confianzas al interior del Frente Amplio

Asimismo, durante la conversación Boric fue consultado por su relación con Comunes y la cercanía de esa colectividad con el PC. Esto, debido a que la tienda liderada por Jorge Ramírez -cuyo consejo nacional sería esta noche- es el único partido del Frente Amplio que aún no termina su proceso de definición presidencial y no proclama al legislador como su abanderado.

“Yo sé que muchas veces hay mucha especulación respecto de lo que hace un partido u otro, pero esto lo he conversado directamente con Jorge Ramírez y nos dijeron específicamente que su domicilio es el Frente Amplio”, sostuvo Boric. Y añadió: “Hoy evidentemente en el marco de la campaña de Karina (Oliva), que es apoyada también por el PC, han tenido una relación de cercanía con Jadue, pero yo confío en que la palabra de los compañeros se respeta”.

En ese sentido, el legislador aprovechó de hacer un llamado a su sector a “dejar las desconfianzas”.

“Tenemos que querernos un poquito más, dejar de desconfiar o asumir intenciones en el otro, de que Convergencia me quiere pasar máquina, que RD está tratando de llevarnos hacia un pacto con la Concerta, de que Comunes nos quiere cagar. Confiemos un poquito más en nosotros”, dijo.

900 firmas diarias

“Habiendo 150 personas conectadas hoy, si cada uno juntara 20 firmas tendríamos 3000. Los invito a que ahora cada uno haga una listita en un papel, que anote a 20 personas para pedirles la firma y si no quieren militar, después se pueden desafiliar. Dense la lata, sino todo lo que estamos hablando va a terminar siendo humo”, dijo Boric anoche.

En el encuentro con RD el diputado magallánico llamó a establecer una meta concreta.

“Hemos avanzado, pero tenemos que concretar y meter el gol. Y para eso se requiere la unidad de las fuerzas transformadoras y que seamos capaces de llevar esta candidatura a puerto. Y, compañeros, necesitamos firmas. Tal como lo hicimos el 2017 para la campaña de la Bea con RD (...) hoy necesitamos hacer lo mismo con Convergencia Social, es lo que nos exige la ley. Y nos falta mucho. Para que se hagan una idea necesitamos del orden de 900 firmas diarias para llegar a inscribir la primaria. Al final, si es que no lo logramos todas estas ideas que hemos levantado (...) las van a tomar otros y otros serán sus voceros”, dijo.

Al inicio de la cita, Boric y miembros de su comando le explicaron a la colectividad liderada por la diputada Catalina Pérez -quien estaba presente en el Zoom- su estrategia para recaudar las rúbricas. Puntos fijos en algunas de las comunas de la Región Metropolitana que este jueves avanzan a fase 2 y poner énfasis en las regiones donde la colectividad ya está legalizada -como Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Magallanes, además de Santiago- y potenciar zonas como Los Lagos y Los Ríos, serán parte del plan que diseñó el equipo. “La meta que nosotros tenemos es que cada militante pueda mover entre 5 a 10 firmas por persona”, les dijo la encargada del equipo de despliegue, Valeska Ramírez, quien también explicó que los candidatos a concejales, alcaldes y convencionales constituyentes recaudarían firmas durante su campaña.

Otro punto en el que también pidieron apoyo a los dirigentes de RD fue en la recaudación de fondos para la campaña. Para eso, desde el equipo del candidato anunciaron que este viernes harían una “cena” con ese fin, la que costaría 30 mil pesos por persona e incluiría un “Zoom” con Boric cerca de las 21.00.