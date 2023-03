Boris Barrera, diputado PC: “Nosotros no fuimos los que desprestigiamos a Carabineros ni a las Fuerzas Armadas”

En medio de las gestiones del Ejecutivo y el Congreso para votar proyectos de seguridad de forma urgente -en respuesta al asesinato de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares-, el jefe de bancada del PC, Boris Barrera, afirma que desde el comienzo del gobierno del Presidente Gabriel Boric ha existido un compromiso con la agenda de seguridad, que, según él, no ha variado.

Pese a que valora que su partido haya sido parte del acuerdo para dar urgencia a los proyectos de seguridad, el diputado anticipa que en su sector existen reparos sobre algunas medidas. “Una cosa es que seamos gobierno y otra cosa es que tengamos que decir a todo que sí”, sostiene.

El PC publicó un comunicado repudiando el asesinato de la sargento Rita Olivares. ¿Qué tan comprometido está el partido con la agenda de seguridad?

Nosotros siempre hemos estado comprometidos con la seguridad. A diferencia de otros sectores, como la derecha, hacemos muy poco populismo con eso. Tenemos muchos proyectos (de seguridad), pero no somos tan populistas como la derecha de decir que un proyecto va a solucionar todo el problema, cuando creemos que es multifactorial.

¿El compromiso del que habla implica votar a favor, por ejemplo, de las leyes Retamal y Nain, que ha impulsado la derecha?

Claro. De hecho, dimos el acuerdo para que se sesionara esta semana, con una tabla que está establecida donde están esos proyectos. No estamos cerrados a discutir proyectos, los vamos a votar a favor siempre y cuando consideremos que van a ayudar a Carabineros y a las luchas contra el crimen organizado y la delincuencia. Encuentro superlamentable que la derecha en estos momentos -Coloma, el diputado Longton, Schalper- se paseen por la tele casi llorando porque esperan que saquemos esta ley, cuando hace un par de semanas aprobamos el proyecto de ley de manera transversal, con muy amplia mayoría, sobre la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lo despachamos de la Cámara y el lunes pasado estos mismos diputados lo trabaron en el Tribunal Constitucional, solamente por decir que había un artículo que iba en contra de la idea matriz del proyecto.

Sobre los siete proyectos que están en tabla para discutirse esta semana, ¿ustedes votarán a favor de todos? ¿Presentarán modificaciones?

Nosotros en la ley Retamal presentamos indicaciones, y eso obviamente las vamos a votar a favor en la tramitación. Vamos a votar a favor todo lo que creemos que corresponde. Por ejemplo, la ley Nain II, donde el gobierno también se comprometió a patrocinar y meter indicaciones, obviamente que la vamos apoyar.

¿Comparte la idea de que la agenda de seguridad es un tema que complica a Apruebo Dignidad? De alguna forma, ha sido un flanco constante.

Yo no sé si nos complica. Una cosa es que seamos gobierno y otra cosa es que tengamos que decir a todo que sí. A nosotros nos gusta dar el debate de fondo, legislamos responsablemente de acuerdo a lo que pensamos, también a lo que es la agenda de seguridad del gobierno, que es muy amplia, muy transversal en los temas que toca, y no solamente tienen que ver con la implementación, con comprar más carros (...), sino con otras luchas, como el fortalecimiento de la inteligencia, la creación del Ministerio de Seguridad. Todas esas iniciativas las apoyamos. Por eso digo, no es que nos complique, sino que nosotros creemos en abordar el tema de la seguridad desde un sentido bien amplio.

En consideración de las votaciones que hubo durante el gobierno del expresidente Piñera, en que Apruebo Dignidad rechazó varios proyectos de seguridad, como iniciativas de respaldo a Carabineros, antisaqueo, la ley Juan Barrios, estado de excepción, ¿hoy existe una autocrítica en el sector?

Lo que pasa es que fue un contexto completamente distinto. O sea, yo creo que nadie, en cualquier análisis serio, podría dejar fuera ese contexto. El contexto del gobierno de Sebastián Piñera fue uno relacionado con la violación a los derechos humanos. No solamente fue algo que nosotros decimos, fueron también informes internacionales. También fue el momento en que Carabineros y las policías llegaron a su nivel de aprobación más bajo, junto con todas las instituciones. Bajaron en ese momento por la violación de los derechos humanos, por el tema de las platas del pacogate. Estamos en una situación distinta, no de convulsión social como estábamos hace un par de años atrás. Por eso es que hay que mirarlo con esa lupa.

¿Pero en ningún caso considera que Apruebo Dignidad provocó que se deslegitimara a Carabineros como institución?

Varios han dicho lo mismo. Creo que es una mirada completamente negacionista del momento. Nosotros no fuimos los que desprestigiamos a Carabineros, no fuimos los que desprestigiamos a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo vamos a desprestigiarlas nosotros cuando salen unos oficiales con robo con maletas de dinero millonario? Con esos actos se descalificaron ellos mismos. Cuando aquí hubo víctimas de trauma ocular, cerca de 500 personas que perdieron los ojos. No fue algo que nosotros hayamos inventado, fueron cosas que sucedieron y negar eso es irresponsable. Estamos en un momento distinto, no hay convulsión social como había en ese momento, no ha habido represión de tal magnitud, los casos que tienen que ver con corrupción está en la justicia. El foco que tenemos en este momento en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Por eso me parece grave que tengamos una ley lista para ser promulgada y está frenada en el Tribunal Constitucional por un grupo de parlamentarios, que son los mismos que están pidiendo que legislemos con urgencia todo lo que tenga que ver con seguridad.

¿Cree que es igual de claro para la ciudadanía? Podría ser confuso pensar que las personas que anteriormente rechazaron proyectos que iban orientados a la seguridad hoy sean voceros de la materia.

Lo que espera la gente ahora, y nos lo ha dicho en la calle, es que nos pongamos de acuerdo rápido. Pero, para ponernos de acuerdo, tenemos que hablar con seriedad. Ellos (la derecha) se restan de la mesa de seguridad, se restaron de las Regla de Uso de la Fuerza (RUF), que es lo que Carabineros, el Ejército, espera que quede bien regulado. No quieren nada, solamente lo que a ellos les interesa.

¿En su sector ha habido en cambios en cómo abordar la seguridad desde que asumió el gobierno? ¿Cambió el tono?

No. Yo creo que la estrategia ha sido siempre la misma. El énfasis en algunas cosas ha sido distinto, tal vez. Por ejemplo, en el llamado que da el Presidente contra la delincuencia debido a la envergadura de los crímenes ha sido fuerte, pero no significa que haya cambiado. Desde un principio nosotros hemos dicho, y está en el programa de gobierno, que hay que fortalecer la inteligencia, ir a la raíz de estas bandas delictuales. El director de Carabineros ha reconocido un apoyo, dice que nunca antes habían tenido tanta compra de implementación y de apoyo en la logística. Eso no es algo que se nos ocurrió hoy día, es algo que tiene que ver con el plan.