“¿Cada vez que tengamos opiniones distintas nos van a censurar?” El duro mensaje de Codina a la directiva de RN en medio de negociación por expertos

“Queridas amigas y amigos de RN, sólo paso a dejar constancia de mi profunda molestia y repudio a lo que acaba de acontecer en la comisión política”. Ese mensaje envió ayer por WhatsApp, a las 21.39, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, al grupo denominado “Derecha Social”, donde hay otros dirigentes de esa colectividad.

“Mientras la senadora Paulina Núñez y la senadora María José Gatica planteaban su legítimo requerimiento (que dicho sea de paso apoyo completamente) de que los experto/as para el Consejo Constitucional sean personas que nos representen en nuestras convicciones, no personas ajenas que a la hora de la verdad podrían defender ideas distintas a las nuestras. Y, quedando un cupo, solicitaron que fuera una mujer, lo que me hace sentido y justicia. Creo que no corresponde literalmente cortarles la transmisión de Zoom por molestarse porque tienen una opinión distinta a la de la directiva”, continuó diciendo el jefe comunal.

Codina hacía alusión a un encuentro que sostuvieron este lunes por la tarde, de forma telemática, los integrantes de la comisión política y la mesa liderada por el senador Francisco Chahuán. El motivo de la cita fue para cuatro materias relativas a la colectividad, instancia en la que surgió un tema que marcó la jornada de ayer: la negociación para inscribir a los nombres de los expertos y árbitros para el nuevo proceso constituyente.

Así, el alcalde añadió: “Me pregunto: ¿cada vez que tengamos opiniones distintas nos van a censurar cortándonos la videoconferencia? No es la forma de hacer crecer estas instancias partidarias. Mi solidaridad con nuestras senadoras por lo que acabo de ver que si me lo contaran, no lo creería...”.

Codina enciende el debate

Las palabras de Codina generaron un debate en el grupo de WhatsApp, donde varios militantes de base comenzaron a responderle. “Quiero agregar que el presidente (Chahuán) impidió que se adoptara acuerdo sobre el tema y que cerró la sesión intempestivamente, como lo hace cada vez que hay alguien o algo que lo pone en entredicho. Una vergüenza lo de hoy”, dijo Marcelo Brunet, mientras que el exabanderado presidencial del partido, Mario Desbordes, agregó: “Sería el colmo que no se apoye a Anita Millanao. Tiene los pergaminos de sobra. Y peor aún, si ponen a alguien ajeno”.

Luego fue el turno de la senadora María José Gatica. A través de la misma instancia, la parlamentaria manifestó: “Insólito, solo estamos pidiendo que los expertos sean personas que piensen como nosotros, la alianza con Amarillos es solo para que después nos compitan en las municipales”.

Y agregó: “Esta directiva nos ha entregado a la izquierda de una manera vergonzosa, acordando sin asco incluso con el PC. Seguiremos insistiendo por poner una mujer que represente el espíritu de RN como experta. Gracias, Germán”.

En el partido explican que la queja de las senadoras Gatica y Núñez respondió a que la mesa estaba impulsando el nombre de Mariana Aylwin (Amarillos) para ser una de las expertas del Consejo Constitucional, lo que desató el malestar de las legisladores debido a que quieren una mujer de sus filas. Por lo mismo, durante la reunión de la comisión política pusieron el tema sobre la mesa y expresaron su reproche al respecto.

El reclamo, según presentes, desató el enojo de Chahuán, quien advirtió -elevando la voz- que el nombre de Aylwin correspondía a tratativas privadas y que exponerlo pondría en riesgo el acuerdo. “Si por culpa de ustedes se cae este acuerdo, las hago responsable”, habría dicho el líder de RN.

Además, según dos presentes, el parlamentario recalcó que “yo soy el presidente del partido”.

En la directiva explican, además, que el tema de los expertos no era una materia que estuviera en tabla para discutir durante la cita de ayer, sino que estaban considerados cuatro puntos: consejo general del partido que se realizará este sábado, requerimientos al Instituto Libertad, posición de la colectividad respecto a la agenda de seguridad e inhabilidad de los cores.

En esa línea, transmiten que las senadoras intentaron introducir el tema de los expertos “por el lado”, cuando correspondía una decisión no de la comisión política, sino de las bancadas. Esto último, recalcan las mismas fuentes, fue solicitado por la propia senadora Núñez.

La cita, en todo caso, dicen presentes, terminó abruptamente y, por eso, los dirigentes se quejaron de que les cortaron las comunicación. Sin embargo, Chahuán se excusó que el tema no estaba en tabla y que tenía comprometido una entrevista con un canal de televisión.

Pero el tema no quedó ahí. Las repercusiones continuaron en otro grupo de WhatsApp del partido, el de la comisión política. Ahí, la senadora Núñez manifestó que “el eventual apoyo a Mariana Aylwin es perder un voto seguro en la Convención y no es un tema con ella, es darle un espacio a Demócratas en un proceso complejo donde, a mi juicio, no puede utilizarse pensando en que más adelante vamos a tener una coalición más amplia”. Y agregó: “Tenemos mujeres expertas, capaces, competentes en RN y siempre se les posterga (...). Dar un cupo a Demócratas debe ser una decisión del partido”.

Luis Pereira, otro militante del partido, le respondió: “Me parece que es una vocación de centro es un deber hacerla carne y abrir espacio a otras fuerzas políticas (...). Por cierto, gracias a que se abrió el espacio, RN llevó a (Teresa) Marinovic que arrastró a Cristián Monckeberg”.