Canales aplican tijera editorial: Eliminan escenas “inapropiadas” desde Aquelarre a Soltera otra vez

En los últimos días TVN anunció el regreso de otra teleserie emblemática a su pantalla. Después de los reestrenos de La Chúcara y Aquelarre en sus tardes, la estación apostará ahora por una de sus recordadas nocturnas: Dónde está Elisa, emitida por primera vez en 2009.

“En los próximos días veremos el final de Hercai, una teleserie que trajo mucho éxito al canal y ese espacio será ocupado por Fuerza de Mujer, que ya vemos continúa esa senda aumentando día a día su sintonía”, explica José Antonio Edwards, director de programación de TVN. Ahora el canal ha optado por una ficción nacional para la segunda franja del prime, en parte por los buenos resultados de Aquelarre y La Chúcara, y también porque Dónde está Elisa “es una teleserie que está en el recuerdo de los chilenos por su gran historia, actuaciones y el impacto que generó en la audiencia. Además, es una temática muy vigente y de fácil identificación”, añade Edwards.

Aunque la teleserie no tiene fecha de estreno definida, por estos días está en proceso de revisión: una tarea por la que han pasado todas las ficciones del canal público que han vuelto a la pantalla, y que tiene por fin eliminar cualquier escena que pueda abordar temas sensibles, desfasados con los tiempos actuales.

“La reemisión de Aquelarre, así como la reemisión de todas las teleseries y programas que estamos transmitiendo, son revisadas editorialmente”, aclara Edwards. “En el caso de Aquelarre, hay escenas que para los tiempos actuales son inapropiadas a pesar de que ocurren en un contexto, y por ello editamos su contenido o la extensión de la escena, pero con el cuidado de no afectar la comprensión narrativa de la teleserie. De todas formas, los cambios han sido menores, por el estándar de calidad con el que siempre ha trabajado TVN”, agrega.

Justamente a partir del retorno de esta ficción, emitida por primera vez en 1999, el actor Claudio Arredondo hizo una dura crítica. En Aquelarre el artista encarna a Benito, un trabajador de campo que solía espiar a las mujeres del pueblo. “Los tiempos han cambiado, cosa que a mí me parece bien. Hoy no aceptaría un rol así si me lo propusieran”, dijo Arredondo en entrevista con LUN.

Edwards explica que efectivamente en Aquelarre se editaron “aquellas (escenas) relativas a la normalización de violencia de género o discriminación, por ejemplo”.

Mismo proceso vivieron La Chúcara y actualmente Dónde está Elisa. “En La Chúcara casi no hubo cambios, porque es una teleserie reciente y cuya emisión original fue en el mismo slot (bloque horario) en que está ahora. Con Dónde está Elisa se está trabajando en ese proceso, pero también es una teleserie reciente. Como mencioné ayuda mucho el estándar de calidad en el contenido de la ficción de TVN que estaba resguardado desde su origen”, puntualiza Edwards.

Esta revisión de contenidos en las producciones dramáticas se puso sobre la mesa con el restreno de Soltera otra vez a mediados de junio. Comentarios del público en redes sociales, así como del mismo elenco cuestionaron cómo esta ficción representaba en pantalla el rol de la mujer en la sociedad. La actriz Josefina Montané, por ejemplo, fue la más tajante al respecto y comentó en el programa En línea con, que conduce la actriz Elvira Cristi: “para ser súper sincera, no estoy de acuerdo con este reestreno. También es mi primer personaje. No la he visto, la verdad, pero hay mucha gente que se vuelve a reencontrar con ‘la flexible’. También desde ahí en adelante yo empiezo a construir mi carrera, entonces no sé, me pasan cosas (...) Ya que la están dando, sería bueno también ver cómo ven a veces a las mujeres, o hace 7 años, cómo veíamos a la mujer. Los arquetipos que se hacían”.

Por su lado el guionista Marcelo Castañón expresó: “Encuentro que envejeció mal”. El escritor añadió que “evidentemente hay un cambio y me parece muy interesante el poder discutir la mirada del amor y de las relaciones románticas. Cristina Moreno respondía a su tiempo”.

Tras esas reacciones, fuentes ligadas al proyecto indicaron a La Tercera que la telenovela experimentó recortes, relacionados a escenas como el denominado "minuto feliz" de cada capítulo -donde las mujeres del café al que asisten los protagonistas quedaban en topless-; instancias donde había exceso de "piel" de manera injustificada, o alusiones a las mujeres inapropiadas para estos tiempos.

En las últimas semanas, Canal 13 puso en pantalla otra teleserie de archivo, Brujas (14.30 horas), aunque hasta ahora dicha producción no habría experimentado ediciones, bajo el argumento que no ha abordado temáticas que pudieran ser sensibles para la audiencia. No obstante, de haber algún contenido disonante con los tiempos actuales, no se descarta una edición similar a la de Soltera otra vez.

En contraste Mega, el canal que más producciones dramáticas ha revivido en este periodo de cuarentena, asegura que no ha realizado ningún tipo de recorte a sus teleseries para volver a la pantalla. Actualmente la estación reemite Amanda, Eres mi tesoro, Pobre gallo, Papá a la deriva, Pituca sin lucas, Señores papis y Perdona nuestros pecados.