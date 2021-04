Carlos Cardoen por compra de casino de Colchagua a Enjoy: “Debemos operar en tiempos difíciles para nuestro país”

En su cabaña de Quemchi, Chiloé, el empresario Carlos Cardoen Cornejo (78) recibió la noticia de la compra del casino de Colchagua a Enjoy. Su hijo Diego (42) estaba a cargo de las negociaciones que llegaron a buen puerto y finalmente el grupo logró hacerse de uno de los activos más atractivos de la ciudad de Santa Cruz.

En medio del proceso de reestructuración de deuda que lleva adelante Enjoy, la compañía informó la venta de su participación en el casino de Colchagua y que operaba su filial, Enjoy Gestión. Por medio de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, la empresa anunció que firmó una promesa de compra de acciones con la sociedad Inversiones Colchagua S.A. y con Carlos Cardoen Cornejo, que compararán la totalidad de las acciones. La operación asciende a $403 millones, los cuales se pagarán una vez que la Superintendencia de Casinos de Juego apruebe el acuerdo.

“Es una noticia muy positiva en tiempos difíciles”, dijo de entrada en una conversación vía telefónica que se extendió por 10 minutos. El empresario vitivinícola y propietario de la Viña Santa Cruz recordó a Winston Churchill -héroe de la Segunda Guerra Mundial de Reino Unido- quien decía que “había que reconocer en los tiempos de crisis las oportunidades, y por lo mismo, hay que tener un espíritu optimista”. “Él decía que el optimista ve en una desgracia una oportunidad, mientras que el pesimista ve en una oportunidad, una desgracia”, destacó, añadiendo que fue un gran pensador.

El grupo Cardoen factura más de US$ 100 millones al año y tiene hoteles, un casino, una viña, una inmobiliaria y empresas de servicios para la minería y la energía. Los ocho hijos de Carlos Cardoen son los accionistas, en partes iguales, de la matriz de las empresas del grupo: Inversiones Vichuquén S.A.

¿Por qué decidieron comprar el casino de Colchagua a Enjoy?

Estamos apostando por el desarrollo turístico y cultural de Conchagua. Enjoy lamentablemente está viviendo momentos difíciles y se dio la oportunidad de comprar lo que es de nuestros socios con quienes hemos tenido una muy buena relación por muchos años. Lamentablemente a Enjoy le tocó bailar con la fea. Era un paso muy lógico, en todo caso, aún cuando la situación de los casinos es bastante incierta, creo que primará la cordura y vendrán tiempos para continuar trabajando, pero ahora ya no será con Enjoy, sino seguiremos solos. Creo que hemos ganado la experiencia en el manejo que mi hijo Diego le ha puesto al casino que ha sido una solida y definitiva contribución al desarrollo turístico de Colchagua. Continuamos creyendo en eso con una visión optimista y no te olvides como decía José Ortega y Gasset que el hombre es producto de sus circunstancias. Entonces, si los tiempos cambian, también debemos operar en tiempos difíciles para nuestro país.

¿Cuáles son los atractivos que destaca de esta operación?

Es un atractivo turístico importante y un complemento a todo el tema cultural, porque también hay harta gente que no sólo le gusta jugar sino que también aprovechar otra oferta. La idea es ofrecer otras cosas en que entretenerse. Nuestra oferta cultural ahora será muy rica a nivel internacional.. Recientemente inauguramos el Museo del Vino y debe ser el más grande de América. Todas estas inversiones y riesgos que tomamos son porque creemos que saldremos adelante con potenciar a Colchagua, seriamente como referente turístico cultural.

¿Qué evaluación hace del trabajo del gobierno en fomentar el turismo?

Lamentablemente el gobierno no ha tenido una visión más inteligente entorno al desarrollo turístico. Mónica Zalaquett hizo todo lo que pudo, pero haber dejado morir el tren y no es responsabilidad sólo de este gobierno, sino que también de las administraciones anteriores. Ellos no ven al turismo como un potencial industria de crecimiento y desarrollo con elementos positivos. El turismo es la actividad más democrática que existe para el colectivo. El que tiene que algo, lo puede ofrecer, desde lo más pequeño a lo más grande para el turismo. Mendoza se asume y promociona como la capital del vino en Sudamerica, cuando nosotros tenemos mejores vinos y de mejor calidad con más historia. Esta es una cuestión de actitud. Por eso cuando se presentan estas oportunidades se toman y sorprenden a quienes no ven el cuadro general.

¿Qué es lo ha hecho para pasar la pandemia?

Si te respondiera como huaso, me censurarías. No, pero en serio con esta misma actitud el tiempo que me quede estoy invirtiéndolo en hacer cosas y cumplir con los sueños. En este momento en que estamos hablando estoy en Chiloé y frente al mar. Estoy haciendo un desarrollo. Chiloé tiene un potencial de desarrollo turístico y cultural extraordinario. Chiloé es la puerta de entrada al Pacífico, viniendo de Europa. Es un lugar maravilloso y queremos destacar la industria turística. Antes de invertir en un eventual hotel o desarrollo inmobiliario hay que sentir y pensar bien. Llevo más de 25 años viniendo a Chiloé a navegar. Hay una magia que no te la puedo describir, donde lo más cercano es Isla de Pascua, de la que soy un fanático. Veo esa misma calidad en su gente y en su historia. Lo que quiero es contribuir, mientras las velas estén prendidas y no se apaguen, vamos a estar haciendo cosas por el país. Aquí tengo una cabaña con y con mis amigos el Coco Pacheco y el Coco Legrand hemos venido por muchos años y esperamos seguir viniendo. Lo pasamos muy bien. Ayer unos viejos me decía, pucha de que debe ser entretenido, tener al Coco Pacheco para que le cocine y al Coco Legrand para que le cuente chistes, sentado a la orilla de la playa con una fogata, pasándolo chorito. Gozamos de la vida. Yo pongo el vino.

¿Cree que falta mayor cuidado de la naturaleza en el sur?

Sí. Me preocupa especialmente el bosque y el cuidado del pudu, ciervo de tamaño pequeño, que habita en el sur del país. Es un ciervo único en el mundo y muy tímido. Aquí no se le protege. Tengo que dejar la impronta y tengo un llamado del alma o más bien de la selva. No es muy analizable y académico.

¿Qué expectativa tiene del proceso constituyente que se avecina?

Esperamos que este sea una oportunidad para unir a los chilenos. Esperemos que este proceso sea para mejor y no para peor, porque eso está por verse. Hay que verlo de manera optimista y positivo.