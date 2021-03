Carolina Plaza, la “delfina” de Matthei, entra en la mira de la oposición en Providencia

Al día siguiente que se cuenten los votos de la municipal 2021 (otra cosa es si eso se sabrá o no el mismo 11 de abril con todo el enredo de la elección en dos días) comenzará a esfumarse el misterio de qué hará Evelyn Matthei, si logra su reelección en Providencia. Si eso pasa y si termina dejando la alcaldía por la primaria presidencial del 4 julio, uno de los supuestos que circulan en Chile Vamos es que resulte el plan para que pueda sucederla Carolina Plaza, quien también fue alcaldesa y militó en la UDI.

Plaza postula como candidata a concejala como independiente en cupo gremialista y entre las conocidas de ambas se dice que Matthei la fichó en diciembre pasado precisamente con la idea de que fuera “cabeza de serie” de dicha lista. Claro que para que el plan funcione tienen que pasar dos o tres cosas. Uno, que Plaza salga electa; dos, que lo haga como la o entre las más votadas de Chile Vamos (en total compiten 28); tres, que la misma coalición se quede con la mayoría del concejo municipal (hoy tienen 6 de 10); cuatro, que si la alcaldesa sale reelecta y después renuncia, que cuando el concejo vote su reemplazo Plaza tenga mayoría.

Para saber si pasa todo eso no falta mucho y este mismo supuesto también lo ven en la oposición, tanto la candidata a alcaldesa opositora Verónica Pardo como concejales del sector. Matthei y Plaza estuvieron hoy en Juntas por Chile, un encuentro de mujeres de la derecha oficialista con motivo del 8M, y el sábado presentaron la iniciativa defensoría pública de la mujer. Y van a seguir haciendo campaña juntas. Este jueves 11, cuando por ley Matthei y todos los jefes comunales que postulan a la reelección tengan que dejar temporalmente sus cargos, una de sus primeras actividades de campaña oficial también será junto a Plaza y varias y varios postulantes de la coalición al concejo, en un picnic matinal.

El plan no le gusta nada a la retadora de Matthei, Verónica Pardo, quien reclama que la alcaldesa “no tiene respeto por la comuna” y que le ha pedido hasta por carta un debate “que no me ha contestado”. Y que “me encantaría que me contara por qué puso a Carolina Plaza primera en su lista, a una candidata a concejala que no vive en la comuna, y que tampoco tuvo una buena gestión como alcaldesa en Huechuraba”.

“No es jugar limpio colocar a esta persona como su delfina y tampoco no contestar cartas que se le envían”, dice Pardo.

Pablo Jaeger (DC) va a la reelección como concejal. “Está muy claro que Matthei si va para presidenta va a dejar la municipalidad y es evidente que la candidata que tiene para que la reemplace es Carolina Plaza”, dice y asegura que así lo ha escuchado en la municipalidad. “Esto me parece escandaloso, la verdad es que la alcaldesa Matthei sabe que no va a ejercer el cargo de alcaldesa y por lo tanto es un engaño brutal a los vecinos y vecinos de Providencia que van a tener que votar por una persona que nunca va a ser alcaldesa”, insiste.

“Yo no sé si es la designada para reemplazar a Matthei, si es que lo es, yo esperaría que no hubiera nadie designado a priori, sino que el próximo alcalde o alcaldesa de Providencia tuviera un fuerte vínculo con la comunidad, y no sé si es el caso de ella”, tercia el ex concejal y hoy candidato a constituyente Jaime Parada.

Plaza conoce a Matthei de sus tiempos como dirigente en la Juventud UDI, cuando en el partido había poca alcaldesa, poca diputada y poca senadora. La jefa de gabinete de Matthei, Patricia Espinoza, trabajó con Plaza como encargada de la Oficina de Víctimas de Delincuencia en Huechuraba, cuando ella era alcaldesa allá.

Los amigos de Plaza dicen que Matthei la apoyó durante el escándalo GMA (irregularidades en la administración municipal) y especialmente cuando se enfrentó al clan de Joaquín Lavín vía su yerno Isaac Givovich. Plaza después renunció a la UDI.

Con esa historia detrás, sus conocidos dicen que Matthei le propuso en diciembre pasado, en su casa, que postulara como concejala pensando en la posibilidad de que pueda reemplazarla si se da el caso. Plaza estaba entonces como directora del Servicio Nacional de la Mujer y le pidió tres días para pensarlo. Luego llamó al Presidente Piñera (algunas voces dicen que ambas lo llamaron) para obtener la dispensa y dejar ese cargo.

¿Qué dice Plaza de todo esto? En vez de contestarle a sus adversarios, prefiere decir que “es un honor que Evelyn me haya convocado a su equipo en una comuna líder y ejemplo de políticas sociales, con un liderazgo que siempre he admirado. Ella ha sido honesta y transparente y ha dicho que después de la elección municipal evaluará qué hacer, y que nadie tiene claro qué va a pasar en el futuro”.