Cartas humanitarias y gestiones de Cancillería: India genera alerta en Chile al restringir exportación de medicamentos

Iba a ser un acuerdo en extremo beneficioso para Chile. Por eso en agosto del año pasado se anunció profusamente por la prensa que el gobierno chileno había alcanzado una importante alianza con la India para la exportación de medicamentos a bajo costo.

El marco del anuncio fue el encuentro del G7 en Francia, donde se reunieron el presidente Sebastián Piñera y el primer ministro de la India Narendra Modi. “En reunión de trabajo hoy con (el) Primer Ministro India, acordamos acelerar (la) implementación (de) acuerdo que permitirá a Cenabast comprar medicamentos a industria farmacológica india. Esto permitirá (una) importante rebaja en precios de remedios y un gran alivio a (el) bolsillo de chilenos”, publicó en Twitter entonces el Presidente.

El ministro Mañalich y la embajadora de la India en Chile, Anita Nayar, le pusieron el sello a la alianza a fines de agosto de 2019. Pero llegó la pandemia y con ella quedó en entredicho lo que parecía firmado en piedra, también el auspicioso acuerdo de exportación de medicamentos con el gobierno indio.

El 3 de marzo, el gobierno de la India le hizo llegar a Chile una circular donde ratificaba la determinación de limitar la exportación de insumos para medicamentos.

En un documento emitido por el Ministerio de Comercio Exterior, al que accedió La Tercera PM, la India notifica la modificación de su política de exportación de APIs (ingredientes farmacéuticos activos) en el cual afirma que “en ejercicio de los poderes conferidos en la Sección 3 de comercio Exterior (desarrollo y reglamento) Act, 1992... el gobierno central por la presente hace enmiendas con efecto inmediato mediante la inclusión de artículos”. Luego el documento enumera 26 medicamentos que quedan en calidad de “restringidos” y que incluye el paracetamol, acyclovir, vitaminas del complejo B, eritromicina, entre otros.

Enseguida el documento, firmado por el director general de comercio exterior Amit Yadav, recalca que “la exportación de APIS específicos (ingredientes farmaceúticos activos ) y formulaciones hechas en estos APIS en virtud de los códigos ITC HS mencionados en cada uno de ellos queda restringido con efecto inmediato”.

La decisión de India encendió las alarmas en el Chile. Y es que ese país es el segundo proveedor de medicamentos del sistema de salud público, con una participación de casi 27% de las compras de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) en 2018. Y un promedio general del 30% en los años anteriores. India solo es superado en Chile por la industria local, que abastece al 50% del sistema público.

El director de Cenabast, Valentín Díaz, no accedió a conversar con este medio sobre los efectos de la decisión de India en el mercado local. No obstante, el 1 de abril en entrevista con La Tercera PM sobre la cadena de abastecimiento de insumos médicos de cara a la pandemia, comentó que “teníamos una compra gigantesca y millonaria con la India, donde participó la embajadora de India en Chile, nuestro embajador allá en Delhi y cuando íbamos a cerrar el acuerdo, salió una orden de la presidencia y se prohibió la exportación. Hasta el día de hoy está prohibida. No así China que hace dos semanas abrió los mercados”.

Quienes conocen la industria farmacéutica local aseguran que la decisión de India dejó al descubierto la “extrema vulnerabilidad” de Chile en el abastecimiento de medicamentos. Una dependencia creciente después del convenio al que apostó el gobierno con India. “Esta emergencia revela la profunda vulnerabilidad del sistema chileno que tiene alta dependencia no solo de mascarillas, alcohol gel y ventiladores mecánicos, sino también de algo rutinariamente necesario en el sistema de salud como son los medicamentos”, dice un conocedor de industria.

La posibilidad de quedar desabastecidos de medicamentos en medio de una pandemia tiene preocupada a la Asociación de Químico Farmacéuticos y también a agrupaciones de pacientes que han hecho gestiones directas ante el gobierno de la India.

Alertados por la posibilidad de desabastecimiento Ana Victoria Nieto, presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos, participó en marzo en una de las reuniones de análisis del caso, a la que asistieron también representantes de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmaceúticos (Asilfa) y la Cenabast, entre otros.

Allí la Asociación de Químico Farmacéuticos pidió información sobre cómo se estaba gestionando el riesgo ante la suspensión de exportaciones.

“Planteamos precisamente el caso de India porque ya teníamos conocimiento que plantas productoras de mayor tamaño de la India habían suspendido la exportación de sus productos. Preguntamos cómo está la capacidad local productora para enfrentar cuando no haya disponibilidad mundial de insumos", comentó Nieto.

En ese oportunidad los asistentes le pidieron a Cenabast detallar cuál es el plan de la autoridad para enfrentar el cierre de los mercados extranjeros.

A nombre de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, el 1 de abril, Bernardino Inostroza, presidente de la entidad, envió una carta al gobierno indio invocando razones humanitarias para permitir la exportación de hidroxicloroquina, requerida por pacientes con lupus eritematoso y artritis reumatoide y otros.

“En este momento estos pacientes enfrentan escasez de Hidroxicloroquina porque su uso potencial como antiviral en algunos casos graves de pacientes con Covid-19. 2 6. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente por razones humanitarias (sección 2, carta C de la Notificación N ° 54 / 2015-2020) terminar restricciones para dicha hidroxicloroquina y formulaciones...”, dice la carta.

Cecilia Rodríguez, presidenta de la Fundación de Me Muevo e integrante de la Alianza Chilena de Pacientes, apunta a la vulnerabilidad de los pacientes. “La incertidumbre de saber si vas a poder acceder a tu tratamiento agrega estrés. Nosotros nunca nos hemos metido en temas de asuntos comerciales, pero acuerdos comerciales que parecen ser muy favorables a la primera ventana de mayor necesidad muestran los frágiles que son", asegura.

A través de un correo electrónico, la embajadora de la India en Chile, Anita Nayar, aseguró a La Tercera PM que su gobierno está entregando insumos a los países que lo han ido solicitando. No obstante, Chile no aparece en la lista.

“Si bien las exportaciones en general están restringidas, el Gobierno de la India ha convenido en entregar las medicinas necesarias a los países que han solicitado oficialmente esa asistencia. Entre esos países figuran hasta ahora los Estados Unidos, Brasil, España, Alemania, Bahrein, Nepal, Bhután, Afganistán, Maldivas, Bangladesh, Seychelles, Mauricio, la República Dominicana, Israel, Canadá, el Reino Unido, Francia, Australia, Nueva Zelandia y algunos otros países africanos, incluida Sudáfrica. Entendemos que el Gobierno de Chile no requiere medicamentos... su solicitud es de máscaras N95, ventiladores y otros artículos de protección personal, que lamentablemente la India no está en condiciones de suministrar”, respondió la embajadora.

Las gestiones de la Subsecretaría

En la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería aseguran que se están haciendo gestiones.

“La Subsecretaría está trabajando en estrecha coordinación para identificar y abordar interrupciones al comercio. Es de nuestro interés garantizar que nuestros vínculos comerciales permanezcan abiertos, con el objeto de facilitar el flujo de bienes y suministros esenciales. Estamos haciendo seguimiento al quiebre de las cadenas de suministro para reaccionar y tener una política comercial que esté al servicio de los ciudadanos en el contexto de esta crisis", respondieron desde esa repartición.

Añaden que: “Las principales líneas de acción que se están llevando a cabo en el marco de los desafíos que presenta la pandemia mundial es tener una coordinación público-privada y multisectorial, mantener las cadenas logísticas y de producción, y apoyo en materia de facilitación de comercio. También, a través de Prochile, se están coordinando las medidas en apoyo al sector exportador. Desde SUBREI, estamos coordinando tanto en Chile como en las embajadas y Oficinas Comerciales de Prochile, todas aquellas iniciativas tendientes a mantener los flujos de comercio en materias vinculadas a las operaciones, especialmente de la cadena logística con el objetivo de evitar interrupciones en los procesos de exportaciones e importaciones”.