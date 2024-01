Caso de drogas en la Cámara: diputado usó fármaco para adelgazar, pero no declaró su consumo

“Queremos darle el puntapié inicial para que, de una vez por todas en el país, empecemos a conversar en serio del problema de la droga. Está carcomiendo a nuestra sociedad. Es la manifestación de una sociedad que tiene una carencia, un vacío existencial”, decía en junio de 2019 el hoy diputado Nelson Venegas (PS), entonces alcalde de Calle Larga, municipio de la Región de Valparaíso, tras suscribir un convenio de prevención de consumo de estupefacientes y psicotrópicos con Senda.

Precisamente un plan de prevención de consumo de drogas, que desde 2022 viene aplicando la Cámara entre sus legisladores, hoy tiene al diputado Venegas sumido en una crisis personal.

Ante la realización de un nuevo test de drogas, cuyos resultados se darían a conocer esta semana, el militante PS optó por adelantarse y argumentó que dio positivo por usar fentermina. Se trata del primer caso positivo de drogas que es confirmado en la historia del Congreso.

El muestreo -a 52 legisladores que fueron sorteados- se realizó en diciembre del año pasado y sus resultados se conocieron a mediados de enero. Sin embargo, en vista de que Venegas había arrojado positivo, debió someterse a una contramuestra, cuyo reporte final fue entregado esta mañana a la Secretaría General de la Cámara.

“Voluntariamente, como en ocasiones anteriores y sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas aleatorio como diputado de la República, en los cuales anteriormente no he tenido ninguna dificultad. El resultado del test será informado dentro de los próximos días por el secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas, como una falta al reglamento de la corporación”, advirtió Venegas, en un video difundido a los medios de comunicación.

Según su versión, el resultado se debe a que actualmente se encuentra en un tratamiento médico para bajar de peso, con un fármaco llamado Sentis, “prescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia”.

“Sentis forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo he ignorado”, admitió. Por ello, optó por renunciar a la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara -que encabeza desde el 2022-, ya que “es esa instancia la que debe conocer el caso”.

Las dudas

La versión del parlamentario dejó algunas dudas. El reglamento de la Cámara exime de su difusión los casos de diputados que hayan dado positivo por estar consumiendo un medicamento que está certificado por un profesional. De hecho, en los testeos que se realizaron el año pasado hubo parlamentarios que justificaron el uso de un fármaco por razones de salud, cuyo resultado no se publicó en vista de la garantía de privacidad establecida en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que en estas situaciones predomina por sobre el reglamento de la corporación.

Incluso, la normativa interna de la Cámara dispone de una funcionaria que debe cumplir estrictamente la reserva de antecedentes y de la toma de muestras, en las que debe “facilitar que los (diputados) seleccionados declaren, antes de someterse al examen de pelo, cualquier medicamento, respaldado con certificación médica, que pudiera afectar con un resultado positivo los controles a realizarse”.

Además, el reglamento señala que “los resultados de los exámenes efectuados a las diputadas y a los diputados deberán ser tratados conforme con lo dispuesto en el párrafo primero de la letra c) del artículo 5 de la Ley Nº 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”. Es decir, cuando se trate de procedimientos médicos, los resultados serán privados y no públicos.

En este caso, si bien el diputado Venegas hizo circular entre los medios de comunicación una receta médica que lo autorizaba a consumir fentermina para adelgazar, ese certificado no lo habría entregado a la funcionaria de la Cámara que estaba a cargo de los muestreos que se realizan con un protocolo reservado en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.

El resultado que publicará la Cámara no despejará tampoco si el caso positivo es por esa sustancia en particular (fentermina), ya que también ello pasa a ser un dato confidencial. Solo se informará que el diputado Venegas presenta “una infracción al reglamento” que regula el uso de drogas estupefacientes y psicotrópicas, sin entregar más detalles.