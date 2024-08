Chile mantiene posición de esperar las actas de la elección en Venezuela tras sugerencia de Lula de repetir las elecciones

“Si actúa con sentido común, podría convocar nuevas elecciones, formando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores internacionales”, dijo refiriéndose a Nicolás Maduro, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una entrevista radial. Esa alternativa también fue sugerida por su par de Colombia, Gustavo Petro.

El planteamiento del presidente de Brasil, sin embargo, hasta ahora no ha sido ratificada como una propuesta formal del gobierno expresada a través del ministerio de Relaciones Exteriores. Y este viernes el jefe de Estado marcó otro énfasis al señalar que el régimen de Maduro tiene un “sesgo autoritario” y que, si bien considera que sea una dictadura, sí es un “régimen muy desagradable”.

¿Cuál es la posición de Chile?

Ante la consulta de La Tercera sobre la postura de Chile a esta idea de repetir las elecciones, en Cancillería afirmaron que el país mantiene lo que ha señalado respecto de que no se reconocerá el resultado de las elecciones mientras no se den a conocer las actas oficialmente, y estas sean verificables.

Además explicaron que prefieren “no comentar los términos de las propuestas de Brasil y Colombia. Apreciamos todos los esfuerzos que se hagan para lograr una salida a la grave crisis venezolana”.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores descartan que esto signifique una distancia con Lula y explicaron que el Canciller se encuentra en República Dominicana por el cambio de mando en dicho país, y espera reunirse con sus pares para hablar sobre la situación en Venezuela, sobre todo atendiendo los últimos acontecimientos.

Fuentes en Cancillería, eso sí, reconocen que hay diferencias con Brasil, pero que aquello no constituye un distanciamiento con su mandatario. Sí hay acuerdo en que se debe buscar una alternativa para que Venezuela supere esta Crisis. Además, quienes en esa repartición conocen de los trabajos que está desarrollando el Ejecutivo, detallan que los problemas que Chile tiene con Venezuela son distintos a los de Brasil, ya que para nuestro país lo principal es la migración y eso genera que se diferencien en el cómo se han situado respecto al tema.

La opinión de los excancilleres

Para el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, “la alternativa de repetir la elección presidencial como salida a la crisis del fraude en Venezuela tendría que tener la conformidad del gobierno y la oposición, y ambos la han rechazado”. Además agregó que, “por ahora hay que redoblar la presión internacional para que el régimen publique todas las actas de votación y que éstas sean sometidas a un escrutinio independiente con presencia internacional”.

El también exsecretario de Estado de la misma cartera, Ignacio Walker, fue crítico de la idea de Lula y Petro, indicó que, “me parece poco consecuente la propuesta de repetir las elecciones. (...) Cambiarse de caballo a dos semanas de haber hecho esta formulación, que es una especie de exigencia, así la entendimos mucho por lo menos, me parece que es un triunfo para Nicolás Maduro. Es concederle un triunfo allí donde ha habido una derrota”.

El excanciller y actual miembro de País Humanista de la Universidad San Sebastián, Roberto Ampuero, dijo que “lo que le corresponde a Chile es reconocer el triunfo opositor en la elección presidencial de Venezuela que está debidamente auditado, debidamente firmado por los vocales de mesa y que es un documento oficial, documento que el régimen de Venezuela no ha entregado porque refleja su apabullante derrota”.

Y agregó: “A Chile no le corresponde andar dictando los patrones de conducta a seguir por los triunfadores en las elecciones recientes de Venezuela. A Chile le corresponde preguntarles en qué medidas nosotros como país democrático debemos respaldarlo a ustedes que son fuerzas democráticas y que luchan pacíficamente por la recuperación de Venezuela. Menos política virreinal y más política horizontal, pero de compromiso completo con las fuerzas democráticas de Venezuela”.

Mientras que el también exministro de RR. EE, Teodoro Ribera, aseguró que “hace 20 días que Edmundo González ganó la elección y existen testimonios que son las actas que comprueban ello. Y, por tanto, plantear la realización de una nueva elección sin tener definido el marco del por qué y para qué, puede terminar debilitando la última expresión legítima del pueblo venezolano que añora el cambio”.

Además se mantuvo a favor de la postura que hasta el momento ha mantenido Chile. “La exigencia de que las autoridades electorales muestren las actas es una exigencia que debe perdurar”, subrayó Ribera.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, José Miguel Insulza (PS), es de la idea de “examinar la propuesta de Lula de manera razonable. No cabe ninguna duda de que hay que buscar una salida a esto. Y la salida podría estar, por ejemplo, en una elección controlada por autoridades internacionales que permitan asegurar el resultado. (Edmundo) González ganó por 5 millones de votos, según dice Naciones Unidas, 4 millones de votos. Puede ganar igual. Y, por lo tanto, creo que es bien importante que, más que seguir insistiendo, insistiendo y insistiendo que se muestren los resultados, se busquen soluciones”.

Una postura distinta, en cuanto a la idea de repetir las elecciones, planteó el presidente de la Comisión de RR. EE de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL). “Yo no comparto esa posición, creo que no tendría ningún sentido, el resultado ya es bastante evidente y nada garantiza que en caso de no gustarle el nuevo resultado a Nicolás Maduro vuelva a cometer el mismo fraude. (...) Esa fórmula de repetir una elección no va a entregar nada nuevo”.

En Venezuela no cayó bien la idea. Para la líder de la oposición, María Corina Machado, es “una falta de respeto”, ya que se parte de la base de “desconocer lo ocurrido el 28 de julio”. Esto porque existe un convencimiento de parte de Machado de que Edmundo González ganó.

Mientras que Maduro, si bien no se refirió directamente a esta sugerencia, reiteró que son “un país independiente”, por lo que los conflictos que tengan “se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su Constitución”.