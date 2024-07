Chile Vamos sube el tono y envía carta a republicanos, Amarillos y Demócratas para presionar en negociación municipal

“Proponemos de forma urgente una reunión en la tarde del día de mañana lunes 22 de julio”. Así finaliza la carta que este domingo Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) envió a los presidentes del Partido Republicano, Arturo Squella; Amarillos por Chile, Andrés Jouannet; y Demócratas, Ximena Rincón, con el objetivo de retomar las negociaciones para las elecciones municipales del próximo 27 de octubre. Esto, a una semana de que se cierre el plazo para inscribir las candidaturas.

Y es que en el sector todavía falta destrabar algunos nudos en zonas clave como Recoleta, Concepción, Valparaíso y Viña del Mar, entre otras. De hecho, desde el 28 de junio, día en que Chile Vamos anunció un acuerdo en 248 comunas, las colectividades están a la espera de concretar una reunión entre todos los partidos, algo que hasta el momento no ha ocurrido.

Por lo mismo, se lee en el documento firmado por los timoneles y secretarios generales de la coalición, “a ocho días del cierre de las inscripciones de candidatos a alcaldes y gobernadores, queremos hacer un nuevo llamado al diálogo y la unidad”, y se agrega que “cada partido ha dado a conocer sus propuestas de candidaturas de acuerdo con los esfuerzos realizados durante los meses previos, y en los últimos días hemos tenido distintas conversaciones que aparentemente no llevarán a resoluciones comunes definitivas”.

En esa línea, se reitera la posición de “llevar los candidatos más competitivos, independiente del partido que representen. Ello, definido en base a elementos objetivos, como se ha podido apreciar en las 22 primarias y más de 200 encuestas que realizamos”, por lo que se llama a consensuar “instrumentos vinculantes. Por ejemplo, a través de encuestadoras de prestigio que sean definidas de común acuerdo para dilucidar quiénes han de ser los candidatos que reciban el apoyo transversal de nuestro sector”.

“Nuestro objetivo común debe ser avanzar en la búsqueda de candidatos que permitan derrotar a la izquierda y evitar que continúen a cargo de la mayoría de los municipios y gobiernos regionales”, se concluye en la carta.

El mensaje incluso fue reforzado por la exsecretaria general de la UDI y candidata a la gobernación de Valparaíso, María José Hoffmann, quien desde la sede del partido subió el tono y aseguró que “desde la UDI hacemos un llamado a todos los partidos que se sienten oposición hagamos un último esfuerzo (...). Es inaceptable que estemos a siete días de la inscripción y aún no tengamos un listado de candidatos únicos. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo, no nos quejemos después porque vamos a repetir el mal resultado electoral que tuvimos en la última municipal. Será una muerte de una crónica anunciada”.

Posteriormente, apuntó directamente al partido liderado por Arturo Squella. “Emplazamos al Partido Republicano a tomar consciencia de la responsabilidad de lo que significa gobernar. Cada candidato deberá estar disponible para dar un paso al costado si es que no es competitivo. Es bien irresponsable de parte de nuestro sector a estas horas del partido no tener una candidatura única”, aseguró Hoffmann.

Javier Salvo/Aton Chile

En esa línea, el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, pidió “a todos los partidos de oposición a hacer el último gran esfuerzo por la unidad (...). Ya queda muy poco tiempo. Así como hace algún tiempo atrás ofrecimos primarias, hoy día podemos establecer un sistema de encuestas vinculantes que nos permitan buscar al mejor candidato para enfrentar a los partidos de izquierda. Si no es dentro de las 48 o 72 horas, va a ser muy difícil de materializar. Por eso estamos haciendo este llamado de emergencia”.

Según fuentes del sector, la urgencia del llamado se da por el tiempo que demoran en salir las encuestas que, de no concretarse en los próximos tres días, podrían no estar a tiempo para el cierre de las candidaturas. Pese a esto, desde Chile Vamos aseguran que todavía no está confirmada la reunión para este lunes.

El último encuentro que sostuvo la coalición se dio el pasado miércoles cuando, hasta la casa del senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, llegaron los otros presidentes de Chile Vamos -Rodrigo Galilea (RN) y Gloria Hutt (Evópoli)-, y el timonel republicano, Arturo Squella.

Lo anterior, se dio después de varias semanas marcadas por las declaraciones cruzadas entre las colectividades. Mientras en republicanos aseguraron que hace meses le habían entregado a Chile Vamos los cerca de 70 lugares donde tenían interés, sin obtener respuesta, en Chile Vamos acusaron que la tienda fundada por José Antonio Kast, impuso a sus candidatos en algunas comunas sin conversar previamente.

En republicanos, además, molesta que la coalición tenga candidatos corriendo por fuera, como es el caso del actual concejal de Recoleta, Felipe Cruz, quien se encuentra recolectando firmas para ir como independiente. En ese municipio, republicanos lleva a su secretaria general, Ruth Hurtado.

En Amarillos y Demócratas, por su parte, han acusado a Chile Vamos de ser poco generoso e imponer candidaturas en zonas donde ellos también llevan postulantes.