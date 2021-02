Cita con los referentes y cerrar la concentración en Calama: Las primeras tareas de Lasarte en su cuarentena en Pinto Durán

Martín Lasarte pisará antes del sábado tierra chilena. Lo hará por segunda vez en su condición de nuevo técnico de la Selección, luego de ser presentado hace poco más de una semana. Desde Montevideo, su ciudad natal, que le sirvió para ya empezar a planificar la doble fecha eliminatoria frente a Paraguay y Ecuador, se irá directamente a Juan Pinto Durán, sin ningún tipo de escala. El charrúa deberá encerrarse por los siguientes siete días para cumplir la cuarentena obligatoria que establece el gobierno a los extranjeros que entran al país.

Lasarte no llegará solo. Vendrá acompañado de Alejandro Souto, su preparador físico. Su ayudante Sebastián Eguren aterrizó el viernes pasado en el búnker de JPD, mientras que Roberto Navajas, el preparador de arqueros, lo hizo con un día de desfase. El cuerpo técnico que comandará al Equipo de Todos estará completo antes de este domingo en el país.

Y si bien apenas queda un mes para el duelo ante Paraguay, que se jugará en el Nacional y que busca contar con la presencia de personal médico como hinchas, Lasarte se puso a trabajar de inmediato apenas se confirmó que asumiría el proyecto que dejó Reinaldo Rueda. Incluso, en la previa a ser elegido, el técnico realizó una presentación que llamó la atención de Milad y sus directivos por el amplio conocimiento que tenía sobre los posibles elegidos para las futuras nominaciones.

Lasarte, apenas se inserte en Juan Pinto Durán, comenzará a planificar las futuras tareas. Tiene pendiente hablar con los referentes de la Selección y quiere aprovechar esta época de encierro para hacerlo. Los llamará por videoconferencia. Busca entrar de lleno en un grupo que comandan los jugadores más experimentados, tales como Vidal, Alexis, Medel y Bravo. Con este último tiene una relación más estrecha pues ambos coincidieron en el paso por la Real Sociedad.

Lasarte pasará de reunión virtual en reunión virtual, tal como lo ha hecho hasta hoy, dicen desde Juan Pinto Durán. Su contacto con Francis Cagigao, el jefe técnico, es a diario. Ambos ya intercambian nombres de eventuales seleccionados y manifiestan sus preocupaciones por distintas posiciones que se deben cubrir en el campo de juego. ¿La que más lo inquieta? Un 9 de área, potente.

“Pudo haber alguna dificultad en una posición específica, particularmente con el 9 clásico, no en delanteros, sino uno que use esa posición más clásica y eso nos tiene ocupados. Es un aspecto importante, pero la forma de llegar al gol no es una sola. Tenemos que encontrar soluciones, hay jugadores y tenemos que ver si están preparados o en condiciones de llevar el peso de esa posición en la Selección chilena”, decía en una entrevista a Cooperativa. Lo que sí le tranquiliza es el presente de Guillermo Maripán, en Mónaco. Al jugador formado en la UC, a quien conoce desde su paso por la banca cruzada, lo tiene como uno de sus elegidos pensando en asumir la carga de partidos que se vienen.

Lasarte también seguirá viendo videos. El cuerpo de edición de Juan Pinto Durán tiene todas las solicitudes enviadas por Machete y trabaja a full para no fallarle. En su tiempo de ausencia han atendido a todos sus requerimiento frente a la escasa información que dejó Reinaldo Rueda tras renunciar y partir a la selección de Colombia.

Cagigao, por su parte, lo nutre día a día de lo que pasa en Santiago. Antes del arribo del nuevo staff técnico, el ex Arsenal estuvo trabajando a diario junto a Patricio Ormázabal, técnico de la Sub 20, y su ayudante Sebastián Miranda. Ambos estuvieron asistiendo a las últimas fechas del torneo pasado y resumiendo videos que hoy Machete ya tiene en su poder. El español también adelantó trabajo y conversó vía Zoom con Vidal, Bravo, Alexis y Medel en su idea de explicar el proyecto y presentarse en su nuevo rol de jefe técnico de la Roja.

Machete maneja todo a la distancia. Se entera de cada paso que se da en Santiago. El lunes y martes de esta semana siguió con atención la visita de Cagigao y Ormazábal a Calama, en su idea de preparar en el norte el duelo frente a Ecuador, que se jugará en Quito. La idea ya está visada y solo una decisión de última hora alteraría la planificación.

Lasarte alista su desembarco en Chile. El buzo de la Roja ya lo espera, con todas las miradas y presión que corresponde al cargo. La obligación de comenzar ganando y enrielar una selección que parecía enredarse en la lucha por entrar a Qatar 2020 parece una obligación. El plan está en marcha.