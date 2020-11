Citan a cumbre clave por el Festival de Viña 2021: Canal 13 y TVN buscan blindarse con informe ante eventual juicio por suspensión

En tierra derecha entró la negociación entre el municipio de Viña del Mar y el consorcio integrado por Canal 13 y Televisión Nacional (TVN) para definir el futuro del Festival de la Canción 2021. Ayer se reunió el concejo de la municipalidad y acordó citar a los ejecutivos de los canales de televisión para una próxima sesión que se realizará el martes 11 de noviembre.

El encuentro será clave en medio de las conversaciones que a la fecha siguen entrampadas, aunque surgen las primeras luces de un acuerdo, luego de que la municipalidad se abriera a una eventual postergación. Los canales, hasta ahora, han insistido en la suspensión del certamen por “razones de fuerza mayor” debido a la pandemia del Covid-19; con ello sería la primera vez en 60 años de historia que el evento no se llevaría a cabo, como tradicionalmente ocurre durante el mes de febrero.

A la cita, los representantes de los canales de televisión llegarán provistos de un informe en derecho que es una pieza angular de su defensa.

Hace tres semanas, Francisco Guijón, director ejecutivo de TVN, contactó al estudio de FerradaNehme para elaborar un análisis sobre los riesgos e implicancias legales que conlleva la postergación del Festival de Viña del Mar 2021. Por aquellos días, el diálogo entre el municipio y los canales estaba en punto muerto. El primer consejo que entregó el bufete de abogados es que todas las conversaciones fueran por escrito.

A partir de ese momento comenzó un intercambio epistolar en la que los canales solicitaron aplazar el certamen por la crisis sanitaria, lo que fue rechazado por la alcaldesa Virginia Reginato, quien incluso propuso como salida alternativa que el evento se realice de manera virtual. Esto, luego que Anatel -gremio que reúne a los canales- respaldara la posición de Canal 13 y TVN y su presidente Ernesto Corona se ofreciera para mediar en el conflicto.

A cargo de delinear la estrategia legal del consorcio están dos abogados que poseen amplia experiencia en litigios de alta complejidad. Se trata de Nicolás Ubilla y Luis Cordero, especialistas en derecho civil y experto en derecho administrativo, respectivamente. Ambos abogados dialogan directamente con Guijón y con Maximiliano Luksic, director ejecutivo de Canal 13. Tanto Cordero como Ubilla han participado activamente en el caso en conversaciones con los ejecutivos -bajo absoluta discreción- y entregaron un estudio sobre los riesgos legales.

El documento que entregaron los abogados a TVN y Canal 13 concluye que no es factible realizar el certamen debido a que existen dificultades que exceden los puntos abordados en el contrato, destacando la causal de “fuerza mayor” por la pandemia. De hecho, insiste en que no es factible explotar la concesión, pues el convenio entre las partes se acota al uso de un bien inmueble de propiedad del municipio, en este caso, la Quinta Vergara. No es una marca.

Según comentaron distintas fuentes a La Tercera PM, el estudio también destaca los numerosos dictámenes de la Contraloría en los que ha zanjado discrepancias, inclinando la balanza a favor de quien alegue que la pandemia reviste características de un “caso fortuito y de fuerza mayor”.

En el municipio de Viña del Mar saben que podrían ver frustrados sus esfuerzos a la hora de exigir el cumplimiento del contrato en caso de acudir a tribunales. El riesgo es latente y por ello buscan a toda costa alcanzar un acuerdo y evitar un juicio.

“Nos enteramos por la prensa”

Los canales no buscan judicializar el caso. Sin embargo, TVN y Canal 13 esperan una respuesta más clara del municipio a las propuestas planteadas. Al mismo tiempo, insisten en que no pueden cumplir con otras cláusulas aledañas al contrato que están vinculadas con la difusión de la comuna, pues -según ellos- la pandemia los imposibilita a explotar la concesión del inmueble.

En conversación con La Tercera PM, Francisco Guijón, director Ejecutivo de TVN, explicó que: “Nosotros estamos absolutamente convencidos de que la pandemia constituye una situación de fuerza mayor y que obliga a la suspensión del contrato por la edición 2021. El festival no se puede realizar ni explotar la concesión en los términos en que fue acordado. Es crítico que se suspenda la edición 2021. No se puede realizar, porque pones en riesgo la vida de las personas”.

La renta de la concesión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, por el período 2019 al 2022 alcanza los $4.500 millones, los que fueron pagados por los canales. La licitación incluyó la ejecución de obras adicionales, como el mejoramiento de los baños, el retiro de los tensores que están sobre el anfiteatro y la mantención general de la Quinta Vergara.

Consultado si lo que corresponde es que el municipio restituya parte de estos dineros correspondientes a la edición 2021, Guijón respondió: “Nos enteramos por la prensa que nos quieren invitar a una reunión y estamos muy disponible para encontrar una solución, pero indudablemente la renta concesional que se pagó es un tema a discutir. En todo caso, preferiría no referirme a esto y todo parte porque se suspenda el festival”.

El caso no es menor si se considera que el municipio es presionado por la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar que pide evitar la suspensión por la fuerte inyección de capitales a la economía interna que significa el certamen. La agrupación que reúne a las empresas de la comuna concluyó que la suspensión del evento dejaría pérdidas por US$44 millones y pidió que se realice en “modo covid”.

Alternativas que se barajan

El concejal Sandro Puebla (ind. PS) explicó que la fórmula que plantearán a Guijón y Luksic se centrará en la realización de un programa de televisión durante el periodo de verano y extender un año más la concesión. “La idea es que exista un programa alternativo del tipo Covid, pero que no nos dejen solos, porque el comercio se reactiva con el festival. Los canales de televisión deben hacer notas de prensa y según el contrato tenemos minutos de avisos publicitarios y ocuparemos esos espacios a nivel nacional e internacional”, añadió.

Consultado si el municipio debe devolver los montos recibidos por la licitación debido a la contingencia, acotó: “No vamos a devolver nunca plata. En esa postura no nos vamos a poner de acuerdo, pero podemos alargar el periodo por último”.

En tanto, a través de un comunicado de prensa, la alcaldesa Virginia Reginato sostuvo ayer que “estamos en noviembre y las condiciones sanitarias todavía impiden la realización de eventos masivos y sobre todo internacionales”.

En caso de no llegar a ningún acuerdo, la jefa comunal sostuvo que cualquier decisión de aplazar la próxima versión del Festival deberá cumplir con todas las normas y formalidades. Y para mayor certeza jurídica de todas las partes, será sometido a la opinión de la Contraloría General de la República.