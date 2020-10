Festival de Viña en la cuerda floja: ANATEL respalda a TVN y Canal 13 y pide suspensión para "evitar segunda ola de contagios”

En medio del tira y afloja entre Canal 13 y TVN con la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, por realizar el Festival de la Canción 2021 en tiempos de pandemia, el presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Ernesto Corona, salió a prestar apoyo a los canales.

El dirigente del gremio que reúne a los principales canales de señal abierta envió el pasado martes una carta reservada a Amaro Labra (PC), presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. En el documento, Anatel concluyó que “no es posible realizar el Festival de la Canción 2021” debido a una serie de dificultades que no solo tienen que ver con el contexto de pandemia por el Covid-19, sino que también por la coordinación, logística y transporte que requiere la organización del evento.

Según el gremio, “la experiencia a nivel mundial indica que en los países que sufrieron inicialmente el virus, se está produciendo fuertes rebrotes denominados ‘segunda ola’ y, en otros casos terceros, teniéndose siempre en vista que puede ocurrir en nuestro país. De hecho, las proyecciones del Ministerio de Salud, respecto a la evolución futura de la pandemia, nos indican que incluso en la fase 5 no se podría cumplir con los requisitos suscritos en los números anteriores para transmitir el Festival de Viña en el mes de febrero”.

En un tono más duro dijo: “¿Quiénes asumen ante la comunidad, de la Quinta Región y del país, la responsabilidad de generar un foco de contagio masivo por medio del evento festivalero? ¿El Ministro de Salud, la Alcaldía de Viña del Mar, el Intendente Regional? Quién dice: me hago responsable. Ciertamente, los directivos de los canales de televisión, responsablemente, han manifestado que no están dispuestos a correr un riesgo de tal naturaleza y que, como en muchas partes del mundo, debe adecuarse a la crisis sanitaria que vivimos”.

Ayer -en conversación con La Tercera PM- Corona abordó la discrepancia que mantiene enfrentados a Canal 13 y TVN con la municipalidad de Viña del Mar. La jefa comunal, Virginia Reginato, ha insistido en la necesidad de introducirle modificaciones al evento para garantizar su realización a pesar del contexto de pandemia. La ciudad pasará a fase de “transición” a contar del próximo martes después de tres meses de confinamiento en los que registró uno de los más altos índices de incumplimiento de la cuarentena a nivel nacional.

“Yo entiendo a la alcaldesa. Por muchas razones, ella tiene que tratar de hacer cumplir un contrato que está firmado por los canales y que obviamente a esta altura hay muchísimos argumentos de hecho y jurídicos que hacen entender que el contrato firmado tiene situaciones de fuerza mayor que no se pueden aplicar. Pero yo entiendo, ella tiene que defender el festival que es muy preciado para Viña del Mar, pero no es culpa de ella que haya una pandemia. Yo le digo a la alcaldesa -con quien en el pasado me ha tocado tratar cosas del festival- que piense y que si no es mejor tomar estos resguardos y que el día de mañana la hagan responsable a ella por los efectos que podría tener eventualmente una segunda ola de contagios por haber hecho el festival”, sostuvo el presidente de Anatel.

A su parecer, realizar un festival virtual no es la mejor solución, porque el Festival tiene un componente esencial, que es el público. “Cantantes en la televisión salen todos los días, lo que marca este evento es la interacción con el público y todo lo que gira alrededor de la Quinta Vergara”, respondió. Y “si le dijeron que yo había manifestado disponibilidad a ayudar, es efectivo. Estoy disponible si los canales creen que puedo facilitar el diálogo entre la alcaldesa y los canales”, concluyó.

“Soluciones creativas”

Mientras, la posición del municipio ha sido una sola: el evento se debe realizar, pero con ajustes. Por lo mismo, la alcaldesa ha exigido a TVN y Canal 13 la presentación de un proyecto de festival y que cuente con las flexibilidades y ajustes dado el contexto de pandemia. Esto motivado principalmente por la reactivación del sector turístico y comercial de la comuna que se ha visto muy afectada. De hecho, la Cámara de Comercio de Viña del Mar estima que desde el 18-O han cerrado 500 empresas.

Tanto en el concejo municipal de Viña como la alcaldesa Virginia Reginato han sido claros en afirmar que hoy no están las condiciones para realizar un festival como tradicionalmente se había hecho años anteriores. En el municipio se encuentran abiertos a recibir las propuestas de un denominado “Festival a Modo Covid", como lo han manifestado internamente. Por lo mismo, parte de las alternativas que se han conversado con los canales de televisión van desde realizar programas alusivos al festival desde Avenida Perú y frente al mar a la emisión de un evento que recuerde los más de 60 años del festival. “Se trata de soluciones creativas y estamos a la espera de propuestas de los canales”, dijo una fuente del proceso, ligada al municipio.

En las conversaciones ente los canales de televisión y el municipio, los representantes de TVN y Canal 13 han solicitado expresamente la suspensión del evento a fin de quedar exentos de responsabilidad en un eventual conflicto judicial por incumplimiento de contrato.

“Estamos a la espera de que los canales se pongan creativos y vean alguna solución de esos tres formatos. A lo mejor algo para septiembre, sino algo vía streaming de un par de días, pero todo sujeto a la situación sanitaria. Una fecha tentativa para un festival a Modo Covid sería en septiembre, cuando esté mejor el tiempo, porque en invierno no puedes hacer nada al aire libre, porque la Quinta Vergara no es techada. El festival no va. Eso es definitivo tal y como se hacía antes, y la fecha de antes no es posible”, explicó Pamela Hodar, concejal UDI.

Por su parte, diputado RN Andrés Celis, explicó que “la municipalidad no está asumiendo su rol. Aquí no hay que esperar que los canales se acerquen. Tampoco se debe hacer un gallito sobre quién tiene más fuerza. Uno es autoridad y es elegido por la ciudad y debe velar por los intereses de la comuna. No te puedes dar el lujo que por no dar tu brazo a torcer puedas terminar en un juicio y depreciar el producto que significa el Festival de Viña para la ciudad y el presupuesto del municipio”.

Sin embargo, distintas fuentes vinculadas al caso también destacaron que detrás del tironeo de los canales de televisión con el municipio se encontraría una disputa por platas, motivada por la mala situación económica de ambas señales. En efecto, en la última versión del Festival de Viña 2020, ambos canales decidieron profundizar el modelo de tercerización entregado a la productora T4F+Bizarro y fue ésta la que contrató a a los artistas que participaron del evento.