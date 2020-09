Viña 2021: Minsal pone en duda la cita y el municipio se abre a alternativas

A menos de cinco meses de una nueva versión del Festival de Viña, el panorama es cada vez más cuesta arriba y polarizado entre los organizadores del certamen, en medio de la incertidumbre por la crisis sanitaria y luego de las últimas declaraciones de las autoridades de salud, donde tampoco parece existir una postura definida en torno a la viabilidad de la cita de febrero.

El mes pasado, Francisco Guijón y Maximiliano Luksic, los directores ejecutivos de TVN y Canal 13 - señales que se adjudicaron la licitación del evento hasta 2022- se reunieron con el Ministro de Salud, Enrique Paris, para plantearle sus inquietudes respecto a la factibilidad del espectáculo y conocer su opinión sobre el tema. Esto, en paralelo a la carta que los mismos directores enviaron a la Municipalidad de Viña del Mar, en la que pidieron formalmente suspender la edición 2021 del Festival, a partir de -en sus palabras- la imposibilidad de los canales de cumplir con las cláusulas de su contrato, debido las dificultades para desarrollar eventos masivos y la falta de artistas disponibles.

A un mes de ese encuentro, Paris fue consultado por su postura en torno al evento, que el municipio viñamarino ha insistido en sacar adelante pese a todo. “Nos han pedido que hagamos de jueces prácticamente”, contó el titular del Minsal en Canal 13, donde expresó además una lapidaria opinión sobre la viabilidad del certamen. “Yo creo que el Festival de Viña no se puede hacer. O sea, en febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante, ahí no hay cómo controlar a la gente”.

Una visión similar había planteado en agosto el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, quien consultado por el tema en el programa de Instagram Sin mascarilla comentó que Viña 2021 sólo podría realizarse “sin público”.

Pese a esto, ayer la subsecretaria de salud pública, Paula Daza, relativizó esta postura y señaló que Viña 2021 “no se descarta en este momento, porque tenemos que esperar cómo son los parámetros epidemiológicos en ese momento”.

Más allá de los matices, en la Municipalidad de Viña del Mar recogieron los dichos de las autoridades de salud y anunciaron la creación de una “comisión ampliada”, integrada por la comisión festival y el consejo municipal, “para definir qué alternativas nos permiten cuidar el valor patrimonial del festival junto con potenciar y reactivar la actividad económica, el turismo, la actividad social y cultural de Viña del Mar, pero siempre resguardando la seguridad, entendiendo que estamos viviendo una situación excepcional y que la salud de las personas está primero”, adelantó la alcaldesa Virginia Reginato.

Si bien el mensaje de la edil fue en un tono más conciliador que el mostrado en agosto -cuando subrayó que “la obligación de los canales es realizar el Festival”- y pese a las declaraciones de Paris, la jefa comunal insistió a Canal 13 y TVN que envíen una propuesta concreta para seguir adelante con Viña 2021, aunque sea en un formato distinto.

“Considerando que la salud está primero, durante varios meses hemos intercambiado opiniones y documentos con los canales concesionarios del festival con el objeto de generar una alternativa que haga viable su realización”, expresó Reginato. “Estando ahora en octubre y considerando la evolución del Covid-19, no se puede seguir hablando de opciones, llegó el momento de tomar decisiones respecto al Festival y buscar la mejor alternativa para intentar realizarlo”.

Directorio en TVN

Los últimos dichos de Reginato vuelven a dejar entrampadas las conversaciones entre el municipio de Viña del Mar y los canales a cargo del Festival. De hecho, en una nueva carta enviada en los últimos días a la alcaldía, Luksic y Guijón volvieron a explicar que no han podido resolver la fecha y las condiciones en que se podría llevar a cabo el certamen de 2021, dada la “total incertidumbre” en cuanto a las exigencias que la autoridad de salud establecerá para la movilidad de las personas y la realización de los eventos masivos en los próximos meses.

Por lo mismo, los directores ejecutivos volvieron a plantear que las condiciones sanitarias hacen imposible que las señales cumplan con las bases de la licitación.

Frente a la situación actual, el directorio de TVN citó para hoy a una reunión extraordinaria para analizar el tema Viña 2021 y fijar una posición al respecto. “Nos parece muy relevante la postura que ha expresado el ministro Enrique Paris, ya que antepone la salud de los chilenos como primera prioridad”, expresó Guijón a través de un comunicado.

“Como canal público queremos velar por el bienestar y la seguridad de las personas, y lo cierto es que los principales eventos que reúnen grandes aglomeraciones de gente por un periodo de tiempo extenso, y que requieren además traslado de artistas internacionales, se han cancelado, lo que confirma que la decisión de suspender el Festival de Viña es lo más sensato”, agregó el ejecutivo, citando ejemplos como los premios Oscar y el festival Lollapalooza.

Desde Canal 13, en tanto, optaron por no dar declaraciones.