Citas con una ministra, dos subsecretarios y tres seremis: gobierno abraza a Toledo en el intento de capitalizar su triunfo

Incluso antes de su aplastante triunfo en las elecciones de alcalde de Puente Alto del pasado 27 de octubre, parte del oficialismo comenzó a abrazar con fuerza al independiente Matías Toledo. Con la posibilidad cierta de poder quedarse con la comuna más popula de la RM, en el sector reconocían que aparecer al lado de su figura se tornaba relevante de cara a los desafíos electorales que vienen, como la segunda vuelta en la gobernación metropolitana, donde ya dijo que apoyaría a Claudio Orrego.

Lo anterior se acrecentó tras consumada la victoria. Y de ahí en más derechamente se instaló la idea de que tanto los partidos oficialistas como el propio Presidente Gabriel Boric intentarían capitalizar el triunfo de Toledo en Puente Alto. No por nada el propio Mandatario recibió en La Moneda la noche del domingo de las elecciones al nuevo edil puentealtino y al día siguiente publicó la selfie que se había tomado junto a él.

“Tremendo compañero Matías Toledo lo que lograron con el movimiento ‘a recuperar Puente Alto’. Desde las organizaciones sociales a la transformación institucional habitando las contradicciones de nuestros tiempos. Mis respetos por el esfuerzo y el trabajo. Éxito y seguimos!”, escribió el Presidente, acción que fue replicada por algunos parlamentarios, como el diputado Gonzalo Winter (FA).

Pero los gestos del oficialismo -y particularmente del gobierno- no quedaron ahí.

Y es que en los días posteriores Toledo ya ha tenido diversas instancias de encuentro con algunas autoridades del Ejecutivo. Por ejemplo, este martes se reunió con la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo. “Estuvimos viendo la cartera de programas y proyectos que se han ejecutado este último tiempo, y cómo Puente Alto podría acceder alguno de estos. Seguimos trabajando para traer más recursos a nuestra comuna”, dijo el electo alcalde en sus redes sociales.

Esa cita, sin embargo, no había sido la única. El lunes, de hecho, y antes de que se zanjara su salida de la Subsecretaría de Prevención del Delito, estuvo reunido con el aún subsecretario Eduardo Vergara en el lanzamiento de la Estrategia Preventiva 2025. “En la instancia aprovechamos de dialogar sobre las necesidades de seguridad que enfrenta nuestra comuna. Esta reunión es parte de una serie de encuentros que estamos realizando esta semana, con el objetivo de gestionar proyectos y su financiamiento para atender las demandas de los vecinos y vecinas de Puente Alto”, señaló en esa oportunidad Toledo, adelantando que los encuentros no eran puntuales.

Y es que, en efecto, tras la cita con la ministra Arredondo la nueva máxima autoridad de Puente Alto también se dio cita con Sonia Reyes, secretaria regional ministerial (seremi) de Medio Ambiente. “Estuvimos conversando con respecto a los distintos programas que tienen para Puente Alto, como también de ciertos problemas ambientales que perjudican la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Agradecido por la buena recepción y el cariño, desde ya acá un aliado para trabajar por Puente Alto y su gente”, dijo.

Esa cita con la seremi, en todo caso, fue una entre otras que sostuvo con otras autoridades regionales. Según señalan desde el equipo de Toledo, esto se replicó también con el seremi de Economía, Cristián Rodríguez y la seremi de Desarrollo Social y Familia, Lorena Estuvales. También tuvo otra reunión con la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos y con el director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Ignacio Achurra.

“Si bien asumimos el 6 de diciembre, nuestro trabajo ya ha comenzado. Como alcalde electo he sostenido reuniones con dirigentes locales, autoridades del gobierno central y otros alcaldes electos. Nuestro objetivo es impulsar proyectos que respondan a las necesidades de nuestras vecinas y vecinos. Para esto, la colaboración y la construcción de redes con otras entidades serán claves en este proceso”, dice al respecto el propio Toledo, quien, por si fuera poco, este mismo miércoles se juntará con dirigentes sociales de Puente Alto y ya ha sostenido encuentros con los alcaldes Ítalo Bravo (Puadhuel), Cristóbal Labra (San Joaquín) y Joel Olmos (La Cisterna).

Todo eso en apenas nueve días desde electo, considerando además que entre medio hubo un fin de semana largo. Hacia adelante, además, en su entorno dicen que están en conversaciones con otros ministerios para coordinar otros encuentros.

Ocurre que si bien fue como independiente y que a pesar de algunos descuelgues el candidato de la coalición oficialista era Luis Escanilla (PS), quien solo obtuvo el 6,2% de las preferencias, en el Frente Amplio miran de reojo que el dirigente social apoyó a Boric en la pasada campaña presidencial. Y que por eso puede ser un aliado importante.

Pero Toledo ya puso sus límites en entrevista con La Tercera. “Una cosa es que tengamos buena relación entre personas, pero distinto son los proyectos políticos, y ahí no nos declaramos oficialistas”, aclaró hace poco, destimando además desde la alianza de gobierno se estuvieran subiendo al “carro de la victoria” por su triunfo. “No tengo esa sensación porque hasta el momento no he visto gente del oficialismo diciendo como ‘Matías Toledo, una carta oficialista’, o ‘ganamos’, etc. Pero yo creo que hoy día sí existe una suerte de decir, “bueno, se recuperó Puente Alto” y si bien no lo recuperaron ellos, lo recuperamos nosotros”.