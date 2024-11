“Claudio, te pido que no lo hagas más”: gobernador Orrego desactiva anuncios en redes sociales con figuras de la derecha

“Claudio, te lo pidió Evelyn Matthei, te lo pidió Rodolfo Carter, te lo pidió José Manuel Palacios. Además, Evelyn Matthei te dijo ‘Claudio, por favor no lo hagas más’. Cuando una mujer dice que no, es no. Claudio, no lo hagas más”. La frase del candidato a gobernador de la Región Metropolitana por Chile Vamos, Francisco Orrego Gutiérrez (RN), contra su contendor, el actual gobernador Claudio Orrego Larraín (independiente ex-DC) —a propósito de la propaganda en redes sociales que ha hecho circular este último con figuras de la derecha que respaldan a la carta opositora— fue uno de los puntos más controvertidos del debate del pasado domingo en Mesa Central de Canal 13.

En el comando de Orrego Larraín no cayó bien que Orrego Gutiérrez hiciera mención a la frase alusiva al consentimiento sexual. “Hoy estamos pasando momentos bien complejos también de connotación pública, que precisamente ponen en relevancia la importancia del consentimiento de las mujeres y utilizarlo en un debate estrictamente político, que se habla de la ciudad, y hacer referencia a una frase que utilizamos las mujeres como el ‘no es no’ es de pésimo gusto”, señaló la alcaldesa de Quinta Normal y vocera de campaña del actual gobernador, Karina Delfino.

Como sea, tras la publicación de La Tercera que dio cuenta de la publicidad paga del actual gobernador en redes sociales, Claudio Orrego defendió la utilización de los videos con los alcaldes de Chile Vamos en distintas actividades de la gobernación y lo reconoció como una estrategia de campaña.

“Lo que hemos hecho en las redes sociales es replicar lo que han dicho alcaldes de derecha respecto de mi gestión como gobernador. Yo no estoy diciendo que ellos voten por mí (...), todo el mundo sabe que ellos votan por ellos. Lo que para mí es relevante es que figuras importantes del mundo de la derecha han dicho durante estos tres años lo que yo sostengo: que es que yo soy una persona transversal porque trabajo con todos”, afirmó.

A propósito de su justificación, fue la propia abanderada presidencial de la UDI y alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien a través de X le replicó a Orrego Larraín. “Claudio, te pido que no lo hagas más”, posteó.

Así, y según la información provista por la biblioteca de anuncios de Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp), el perfil asociado al candidato desactivó la circulación de los videos con la alcaldesa Matthei (UDI) y otros jefes comunales como el -renunciado- Rodolfo Carter (La Florida), José Manuel Palacios (La Reina) y Cristóbal Lira (Lo Barnechea).

Ahora, Francisco Orrego sí ha enfrentado “descuelgues” de su sector. El alcalde electo por Tiltil, César Mena (Partido Republicano), dio su respaldo -a través de un video- a Claudio Orrego. Sin embargo, y tras una publicación de este medio, Mena publicó un comunicado a través de sus redes sociales cambiando su postura y entregando su apoyo a la carta de Chile Vamos.

“Quiero expresar mi aprecio y respeto por Claudio Orrego. Sin embargo, quiero dejar claro que mis decisiones están guiadas por mis principios y la visión que tengo para nuestra comuna”, dijo.

Y agregó: “En un principio apoyé a Macarena Santelices, con quien comparto valores y una visión de desarrollo para la región. Ahora reafirmo mi apoyo decidido al candidato de la coalición”.