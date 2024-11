Alcaldesa Delfino dice que “es de pésimo gusto” referencia de Francisco Orrego al “No es no” durante debate con Claudio Orrego

Tras un debate entre los candidatos a la Gobernación Regional Metropolitana en Mesa Central de Canal 13, la alcaldesa de Quinta Normal Karina Delfino (PS) criticó que Francisco Orrego (RN) mencionara la frase “No es no”, utilizada por las mujeres enfatizando la importancia del consentimiento sexual. Lo anterior, luego que le dijera a Claudio Orrego que no volviera a usar videos con Evelyn Matthei para su campaña.

En el mencionado espacio, se comenzó a discutir respecto a los polémicos videos utilizados en la campaña de Claudio Orrego junto a alcaldes como Rodolfo Carter, Evelyn Matthei y José Manuel Palacios hablando sobre su gestión. Todos los mencionados han expresado su apoyo público a Francisco Orrego, lo que llevó a las críticas desde la oposición.

Al respecto, explicó: “No hemos editado ninguna cuña, la gente sabe que ellos votan por Francisco, pero ellos dijeron en su momento que habían podido trabajar con Claudio Orrego”.

En respuesta, Francisco Orrego declaró: Claudio, te lo pidió Evelyn Matthei, te lo pidió Rodolfo Cárdenas, te lo pidió José Manuel Palacios. Además, Evelyn Matthei te dijo, ´Claudio, por favor no lo hagas más´. Cuando una mujer dice que no, es no Claudio. No lo hagas más”.

En ese contexto, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, y parte de la campaña de Claudio Orrego, explicó que “hoy día estamos pasando momentos bien complejos también de connotación pública, que precisamente ponen en relevancia la importancia del consentimiento de las mujeres y utilizarlo en un debate estrictamente político, que se habla de la ciudad, y hacer referencia a una frase que utilizamos las mujeres como el ´no es no´, creo que al menos es de pésimo gusto”.

“No lo quería dejar pasar. Como mujeres que hemos sido parte de movimientos importantes que precisamente ponen en relevancia nuestros derechos, pero sobre todo lo que vivimos a diario, que son violencias, discriminaciones, desigualdades. En ese sentido, creo que no había cabida para hacer referencia al no es no”, concluyó la alcaldesa.