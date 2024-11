“Me parece como una suerte de maquinación”: Claudio Orrego critica querella en su contra por arista por convenios con ProCultura

El candidato a la reelección por la gobernación regional Metropolitana, Claudio Orrego, criticó este domingo la querella presentada en su contra en el marco de una investigación por la entrega de $1.683 millones para la gestión del programa “Quédate”, relacionado a la prevención del suicidio, a la fundación ProCultura.

Abordó esta situación durante un debate en el programa Mesa Central de Canal 13, en el que se confrontó a su rival en el balotaje por el GORE de la RM, Francisco Orrego.

Consultado sobre si tendría que haberse abstenido de aquel acuerdo, explicó que “no hay ningún servidor público que pueda asegurar que en su institución alguien no va a cometer un fraude y claramente para poder evitarlo hay que crear instituciones que generen control”.

“Me parece como una suerte de maquinación”: Claudio Orrego critica querella presentada en su contra por arista por convenios con ProCultura. En la foto, Francisco Orrego y Claudio Orrego. Foto: Aton Chile.

Tras ello, recordó la querella que presentó el GORE en contra de la gestión realizada por el exintendente Felipe Guevara por millonarias clases de zumba y spinning.

“Nos querellamos en ese momento y creamos un protocolo. El protocolo estableció, aparte del departamento de ética y el código de ética y varios convenios y capacitaciones, que la única manera de firmar convenios o acuerdos de programas con entidades sin fines de lucro era a través de la discusión del consejo regional con boletas de garantía y pólizas de seguro por el 100% de los recursos, con incompatibilidades de los socios y lo más importante para nosotros, con rendiciones mensuales”, explicó el candidato a la reelección.

Así las cosas, respecto al programa ‘Quédate’ detalló que “primero se discutió en el consejo regional. Se aprobó en el consejo regional desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Fue la Dirección del Presupuesto, fue a tomar razón la Contraloría y después de 11 meses de ejecución se produjo un incumplimiento grave, le pusimos término, cobramos las boletas o las pólizas de seguro y por supuesto nos querellamos”.

¿Una eventual renuncia?

Tras la respuesta entregada por Claudio Orrego, el candidato Francisco Orrego señaló que existe una querella acogida a trámite por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y tráfico de influencias en contra del actual gobernador de la RM, la cual fue interpuesta por la abogada Nubia Vivanco.

En ese contexto, le consultó a su rival si el estaría dispuesto a renunciar a su cargo en una eventual formalización.

Al respecto, Claudio Orrego explicó que “nosotros somos querellantes en esta causa, porque después de once meses de ejecución, efectivamente, tal como dice Francisco, la entidad Procultura dejó de cumplir, y ahí nosotros aplicamos y estamos cobrando hoy día las pólizas de seguro”.

Tras ello, cuestionó que esta querella se haya presentado a pocos días de la segunda vuelta. “Aquí hay algo, me parece como una suerte de maquinación, o política, o empresarial, o ambas, de que justo 10 días antes, este proyecto viene suspendido desde noviembre del año pasado, justo 10 días antes de la segunda vuelta, sale una querella y ocupa los mismos argumentos de la Compañía de Seguro”, explicó.

A lo que concluyó: “Mira, Francisco, aquí no va a haber formalización, porque nosotros hemos actuado siempre con absoluta transparencia. A diferencia tuyo, yo llevo 34 años en el servicio público, y nunca la Contraloría, nunca, me ha cuestionado nada y no va a ser esta la ocasión”.