Codina, Matthei y Carter: alcaldes emblemáticos de Chile Vamos analizan despliegue para elección del Consejo Constitucional

Fue en el comité electoral de RN hace unos días que se le hizo una propuesta formal al alcalde de Puente Alto, Germán Codina: que apoye a los candidatos al Consejo Constitucional del partido. Y es que en la directiva de la tienda presidida por el senador Francisco Chahuán y el secretario general, Diego Schalper, ven con buenos ojos la figura del jefe comunal, que de a poco ha ido escalando en las encuestas.

Así como Codina, los alcaldes de derecha son vistos como un aporte para Chile Vamos en una campaña que asoma como difícil. En la UDI también se espera que tengan un rol relevante los alcaldes de Providencia, Evelyn Matthei, y de La Florida, Rodolfo Carter.

Todas figuras que han sido bien evaluadas en los últimos sondeos, por lo que generan interés en los partidos. En la última Cadem de esta semana, Matthei apareció como la primera figura política mejor evaluada, con una aprobación del 67% y una desaprobación del 30%; Carter figuró en segundo lugar, con una valoración de 59% y un rechazo del 33%; mientras que Codina se posicionó como el cuarto mejor evaluado, con una imagen positiva del 56% y una percepción negativa del 35%.

A eso se suma que la campaña a consejeros será vista como una vara de medición para la próxima presidencial, ya que en el Partido Republicano y en el Partido de la Gente usarán esa contienda para desplegar a sus candidatos presidenciales. En el caso de Matthei, Carter y Codina también se proyectan como posibles candidatos a La Moneda.

La alcaldesa de Providencia hace tiempo que tiene interés presidencial: compitió el 2013 y el 2021 manifestó su interés, pero la UDI se inclinó por Joaquín Lavín como candidato. Por otro lado, tanto Codina como Carter terminan su tercer periodo como alcaldes, por lo que no se pueden reelegir y deberán buscar un nuevo derrotero político. En el caso de Carter se comenta que podría intentar una candidatura presidencial en una primaria y, en caso de perder, buscar una senatorial en las parlamentarias del 2025. Mientras que Codina tampoco mira con malos ojos una aventura a La Moneda -aunque hay un debate respecto de si puede hacerlo debido a su origen uruguayo- y en RN afirman que podría intentar presidir el partido.

En esa línea, cada alcalde ha analizado cómo colaborar. En el entorno de Matthei, por ejemplo, dicen que ella siempre ha tenido la disposición de ayudar a quienes se lo piden, y que no se va a restar en esta oportunidad. Así lo hizo, por ejemplo, en la pasada campaña por el Rechazo del plebiscito de salida cuando se desplegó junto a Codina en regiones para promover esa opción.

En esta oportunidad, los apoyos podrían traducirse en videos y mensajes de campaña, resguardando -enfatizan en su equipo- el no hacer apoyos en horario laboral. De todas maneras, la alcaldesa se encuentra en periodo de vacaciones y formalmente no ha visto con sus equipos de qué manera colaborar.

En el caso de Carter, en su entorno comentan que hasta ahora ningún candidato le ha pedido su respaldo, pero que está dispuesto a hacerlo, ya sea con videos o visitas en terreno. Las mismas fuentes sostienen que tiene especial interés en apoyar al exministro del Interior Rodrigo Delgado, quien va como carta de la UDI por la Región Metropolitana.

“Esperamos concretar los primeros días de marzo una agenda conjunta con Evelyn Matthei que nos permita apoyar en terreno a nuestros candidatos. Y no descartamos incluir a otras figuras, como Rodolfo Carter, en el espíritu de mantener la unidad de todos los que trabajamos en el Rechazo”, dice la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

De todas maneras, en el gremialismo puede que se le dé más prioridad en la agenda a Matthei al ser militante UDI, dado que Carter hace años renunció al partido y ha estado coqueteando con otras colectividades, como el PDG.

En el entorno de Codina se comenta que también tiene intenciones de apoyar candidatos -aunque no de manera masiva para no descuidar la alcaldía-, lo que no necesariamente se traduciría en apoyos solo a postulantes de la Región Metropolitana. Por eso es que las mismas fuentes sostienen que ayudará “en la medida de lo posible”. Con todo, se menciona que hasta ahora las peticiones de apoyo a Codina vienen más desde los propios referentes del partido en encuentros informales, más que de candidatos. Y además al alcalde le juega en contra tener un nivel de conocimiento del 52%.

Con todo, otras fuentes creen que si Codina tiene intenciones de competir en la interna de RN ello provocará que la directiva -que busca reelegirse- no le dé oportunidades para que crezca su figura.