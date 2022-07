Hasta Iquique llegó ayer la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), junto a su par de Puente Alto, Germán Codina (RN), con lo que iniciaron el despliegue más notorio hasta ahora de los jefes comunales por el Rechazo de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

Ambos alcaldes recorrieron la ciudad y compartieron junto a vecinos que piden regularizar la migración en la zona. Allí, les comentaron sobre uno de los aspectos de la propuesta de nueva Constitución que, a su juicio, es de las más negativas para la inmigración: el Artículo 71, que establece que “ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza al Estado donde corra riesgo de persecución”. Una materia sobre la cual Matthei -quien en la última CEP fue la figura política mejor evaluada- ha dicho que “este proyecto de Constitución prohibiría echar del país a delincuentes”.

Pero los emblemáticos alcaldes de la Región Metropolitana no son los únicos que se movilizarán para hacer campaña. Al igual que ellos, otros también tienen pensado hacer lo mismo.

Un ejemplo es el jefe comunal de La Florida, el independiente cercano a la UDI Rodolfo Carter. Al igual que Codina, ha sido promotor de los cambios constitucionales, por lo que en Chile Vamos estiman que ese tipo de rostros le dan más credibilidad al Rechazo, a diferencia de quienes siempre estuvieron por no cambiar la Carta Fundamental.

En el resto de la Región Metropolitana, otros alcaldes pretenden pedirse días administrativos, vacaciones o realizar las actividades fuera de horario laboral y -según afirman- sin usar recursos fiscales.

Una de ellas es la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), quien defendió el Rechazo en el plebiscito de 2020, y a quien en su partido destacan como un liderazgo joven que renueva la política.

La jefa comunal planea realizar giras por el país abordando lo que ha sido su fuerte en la gestión municipal:los temas de seguridad pública. En esa línea, por ejemplo, podría criticar algunos aspectos de la propuesta de nueva Carta Fundamental, como los temas relativos a las Fuerzas Armadas y a la eliminación del estado de emergencia.

Junto con recorrer regiones, Peñaloza también estará haciendo puerta a puerta en su comuna, visitando ferias y también entregando información a la salida de estaciones de Metro junto a un grupo de voluntarios y exconvencionales del distrito 11, que incluye Las Condes.

“Es importante desplegarnos territorialmente para que la gente conozca el contenido del texto. En seguridad la propuesta es mala, porque disminuye la capacidad del Estado para hacer frente a la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Eso lo tienen que saber los chilenos, por eso iremos a cada rincón de la comuna y también del país”, dijo Peñaloza.

En Vitacura, la alcaldesa Camila Merino (Evópoli) también se pondrá a disposición del partido para hacer campaña por el Rechazo.

A esto se suma el despliegue mediático de algunos jefes comunales, como es el caso de Matthei, quien ha dado entrevistas a canales y radios por el Rechazo.

De todas maneras, hay otras figuras que no darán señales contundentes. Es el caso del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (UDI), quien no hará campaña, pues preside la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch). Esa entidad, a pesar de estar integrada mayoritariamente por alcaldes de derecha, no pretende realizar un pronunciamiento oficial por una opción.

Los flancos abiertos

La campaña que realicen los alcaldes, en todo caso, estará tensionada por la fiscalización que se les haga por parte de la Contraloría, la cual ya estableció un protocolo de prescindencia y apuntó a comunas como Cerro Navia, Cerrillos, Maipú y Quinta Normal.

A eso se suma el costo político que podrían pagar algunos ediles. Según cuentan en Puente Alto, Codina fue objeto de recriminaciones en redes sociales luego de anunciar su gira por el Rechazo. En esa comuna, el Apruebo en el plebiscito de entrada se impuso por el 88% de los votos.

Además, en la propia coalición ha generado tensión que salgan algunos rostros como los alcaldes a hacer campaña. Esto, debido a que Chile Vamos definió como estrategia que la sociedad civil esté en primera línea, y los políticos en segundo plano.

En el sector saben que uno de los principales desafíos es el despliegue territorial por la Región Metropolitana. Existe el diagnóstico de que en esa zona el Apruebo se impone frente al Rechazo, especialmente en los sectores más populares.

Por lo mismo, en las directivas de los partidos de centroderecha afirman que además se encuentran preparando una movilización masiva por la zona, que también involucraría el trabajo de concejales.

En búsqueda de la izquierda

En Chile Vamos una de las estrategias es que figuras de la centroizquierda salgan por el Rechazo para darle un carácter más transversal a esa opción.

Por lo mismo, buscan que alcaldes de ese sector den su apoyo público en favor de esa alternativa. Una de las zonas que han mirado con atención es La Araucanía.

Ahí, el diputado del Comité Radical-Liberal Andrés Jouannet realizará por estos días un encuentro con alcaldes cercanos a la DC que podrían salir por el Rechazo. Entre ellos se menciona al jefe comunal de Lonquimay, Nibaldo Alegría; el de Galvarino, Marcos Hernández; el de Cunco, Alfonso Coke, y el de Lautaro, Raúl Schifferli.