Colmed insiste a Clínica Las Condes que revierta la reincorporación del oncólogo Manuel Álvarez y pide el pronunciamiento de la Superintendencia de Salud

Desde inicios de octubre el rumor corría fuerte por los pasillos de Clínica Las Condes (CLC): el oncólogo Manuel Álvarez Zenteno, formalizado por el delito de abuso sexual reiterado y cuyo veredicto conocerá el 26 de este mes, preparaba el retorno a sus funciones.

La molestia por aquella situación, puertas adentro y hacia afuera, no se hizo esperar, toda vez que el regreso se concretó días después, aun cuando el médico tiene pendiente su situación judicial: el año pasado el Ministerio Público concluyó la investigación y presentó la acusación en su contra, donde pide 16 años de cárcel por dos delitos reiterados de abuso sexual. Para el 26 de octubre está fijada la audiencia donde se conocerá si es culpable o no de los hechos que se le imputan, aunque la defensa del especialista ya solicitó la reapertura de la investigación y pidió nuevas diligencias.

Con todo, el Consejo Regional Santiago del Colegio Médico de Chile (Colmed) emitirá este viernes una declaración pública en la que endurece la postura de un primer comunicado que ya emitió desde su central la entidad el 19 de octubre y que ya había solicitado “reconsiderar” la decisión.

Hace dos días el tono del escrito era el siguiente: “Sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia de que es titular el médico cuestionado, consideramos que el bien superior de las pacientes aconseja actuar con especial precaución en estos casos mientras los tribunales de justicia no se pronuncien definitivamente, considerando, además, que pacientes que han denunciado al mencionado facultativo siguen atendiéndose en ese centro asistencial. Esperamos que Clínica Las Condes reconsidere esta decisión, en resguardo de sus pacientes”.

Hoy, sin embargo, el tono cambiará: “En relación con las acusaciones de abuso sexual reiterado a pacientes durante el ejercicio médico en contra del Dr. Manuel Álvarez Zenteno, mientras se desempeñaba como jefe de Oncología de Clínica Las Condes; y a la decisión de la institución de salud de reintegrarlo a sus funciones y cargo, pese a haberlo desvinculado por los mismos hechos en 2017, informamos que como Consejo Regional Santiago del Colegio Médico de Chile hemos solicitado al presidente del directorio y director de Clínica Las Condes, señor Alejandro Gil, que revierta la decisión de reincorporación del profesional antes mencionado, en atención al bienestar físico y emocional de las pacientes en general, y de las denunciantes en particular, algunas de ellas en tratamiento en la misma institución”. A la clínica también le pidieron una reunión formal.

Pero no es lo único. El Colmed Santiago, además, asegura haber enviado una “carta oficial al superintendente de Salud, Dr. Víctor Torres, en que requerimos una fiscalización a Clínica Las Condes, por eventuales falta a la Ley 20.584 sobre Derechos y Deberes de los Pacientes”.

“Esperamos que tales medidas contribuyan a brindar tranquilidad a funcionarios, funcionarias -y en especial- a mujeres afectadas de cáncer y sus familias que actualmente se encuentran en tratamiento en Clínica Las Condes”, cierra el texto.

A pesar de esto, CLC ya ha dado muestras de su postura en torno a este caso. Y es que, además de haber reincorporado a Álvarez luego de que el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago dictaminara que la institución lo despidió injustificadamente cuando se conocieron los hechos en 2017, ha justificado en alto tal restitución: “En función de lo dispuesto por el referido Juzgad de Letras del Trabajo, y atendida su valía profesional, que lo hace ser uno de los oncólogos más reputados de nuestro país, con amplios reconocimientos profesionales tanto en Chile como en el extranjero, la Dirección Médica de CLC ofreció a don Manuel Álvarez Zenteno retomar el cargo de director del Centro de Cáncer que ocupó hasta diciembre de 2017, a partir del lunes 17 de octubre de 2022″, exponían. Y cerraban: “El Dr. Álvarez aceptó el ofrecimiento de la Dirección Médica de CLC y esperamos así volver a contar con su valiosa colaboración profesional”.

Justamente, fue ese escrito el que provocó que el Colmed nuevamente actuara. “El malestar se profundiza por la declaración que acaba de sacar CLC, donde refieren que la contratación del profesional es por su trayectoria, no acusando recibo de lo que estamos solicitando no solo como Colmed, sino que por un muy amplio número de profesionales de la salud disconformes con la falta de cautela de la clínica en el contexto de tener aún una causa abierta con 35 testimonios que acusan algo tan grave. Que CLC no tenga ninguna cautela de proteger a los pacientes mientras el juicio ocurre es riesgoso”, dice Francisca Crispi, presidenta del Colmed en la RM.

La dirigenta, además, advierte que en caso de que esto no prospere usarán “todas las vías para velar por la seguridad de los pacientes, ese es el objetivo de todas las acciones que hagamos”.

Una de ellas, dicho está, fue pedirle a la Superintendencia de Salud que tome parte. “Ellos pueden fiscalizar que se cumpla la Ley de Derechos y Deberes, por lo que esperamos que las autoridades puedan actuar. La Superintendencia tiene un área que es de calidad y sin ir más lejos ahí se ve la acreditación de la clínica, de ser prestador GES. Hay un poder para fiscalizar, es su rol ya sea sancionar o ver el tema de la acreditación”.

¿Qué busca el Colmed con todo esto? “Nuestro rol gremial es asegurarnos cómo honramos nuestro juramento, el código de ética. Somos clarísimos en decir que el Colmed no va a avalar estas prácticas, por el contrario, queremos que la profesión médica sea intachable. El abuso y acoso por supuesto que no es parte de la profesión y las instituciones tienen que actuar para proteger a los pacientes, si no se produce una desconfianza que daña la relación médico-paciente”, cierra Crispi.