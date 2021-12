Colo Colo sufre con los fichajes: el lento andar del Cacique en el mercado de pases

Han pasado dos semanas desde el término del Torneo Nacional y Colo Colo todavía no comienza a estructurar el plantel para la siguiente temporada. Por ahora, las novedades más importantes son las renovaciones de Emiliano Amor, César Fuentes y el juvenil Bryan Soto. El resto todavía avanza muy lento. De hecho, la continuidad de Pablo Solari, Leonardo Gil y Vicente Pizarro siguen en duda y el refuerzo que aparece como más cercano es Cristian Zavala de Melipilla, quien lleva más de tres semanas esperando para definir su llegada al Monumental y que en las últimas horas recibió un ofrecimiento de México. El delantero, eso sí, quiere jugar en el Cacique.

También se habló de la opción de sumar a Ronnie Fernández, quien finalmente terminó fichando en Universidad de Chile. No obstante, si bien reconocen que el delantero de Wanderers estaba en la carpeta de los albos, no era una de las prioridades para Gustavo Quinteros.

En una parte del directorio hay inquietud por la demora en las gestiones del gerente deportivo Daniel Morón, quien a su vez, depende de las decisiones de la mesa, que en muchas ocasiones ha contribuido a la demora de las conversaciones. En los casos de Solari, Gil y especialmente de Pizarro. En el caso de este último las conversaciones han sido muy complejas, ya que se arrastran hace más de un año.

“No ha sido fácil. Asumí en abril, por mayo tuve un primer acercamiento con su padrino que es Mariano Gastó. Él tomó el primer contrato de Vicente. Dijo que no quería verlo, que lo viera con Jaime (Pizarro). Me comuniqué con él, se dilató el tema, hicimos una propuesta, esperamos una contrapropuesta hasta que Jaime, a último momento, dijo que no quería involucrarse y que pondrían una empresa. Esta empresa es de Felicevich que apareció ahora hace dos meses. Hemos quedado entrampados”, señaló el gerente deportivo a Meganoticias.

Por otro lado, en el caso de Solari, donde la cláusula establecida era clara: US$ 750 mil por la mitad del pase y la totalidad de los derechos federativos. Sin embargo, el trámite se comenzó a dilatar de momento que los albos quieren adquirir el 80% del pase por una suma cercana a los US$ 1,3 millones. La traba es la forma de pago que proponen el subcampeón chileno. Esto ha dado pie para que Talleres de Córdoba presione para que se concrete el negocio.

En el Monumental argumentan que otra de las dificultades que genera esta demora en los refuerzos es el hecho de que Gustavo Quinteros pidió dos o tres jugadores con un perfil muy específico y de un costo alto que conspira contra la realidad económica que arrastra Blanco y Negro de las últimas administraciones, en especial la de Aníbal Mosa. “La situación todavía es delicada. Y renovar a jugadores caros para el mercado como el propio Solari, Amor y Gil dejarán recursos disponibles para el corto plazo”, argumentan desde Pedreros.

Asimismo, más allá de la creación de un perfil para el cargo de gerente deportivo, las funciones siguen siendo tremendamente acotadas. Y eso, Daniel Morón, quien en el pasado fue miembro de la mesa directiva, lo sabe bien. “El empoderamiento que el directorio le entrega a la gerencia sigue siendo muy feble”, reconoce una alta fuente del club.

Igualmente, durante la gestión de Edmundo Valladares se lograron ajustar algunos números, lo que al menos va a permitir mantener una base. Y en los próximos días esperan oficializar acuerdos con importantes auspiciadores, lo que les generará un alivio económico, a una institución que, por ejemplo, debió financiar el convenio con los futbolistas que fueron enviados a la Ley de Protección al Empleo.

En este difícil escenario, Colo Colo espera poder cerrar su plantel antes del inicio de la pretemporada, a comienzos de enero.