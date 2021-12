Arturo Vidal quiere partir de Inter y Conte lo espera en Tottenham

hace 59 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Arturo Vidal tiene contrato hasta el 30 de junio con Inter y ya piensa en partir del club.

El volante no está cómodo con sus constantes postergaciones en el campeón italiano. “Arturo está muy desilusionado con el poco espacio que ha tenido en el equipo. Pensó que jugaba de titular en la Champions, pero eso no ocurrió”, dicen cercanos al futbolista. El ex Barcelona termina contrato el 30 de junio con los lombardos e incluso podría partir antes.