Cristián Zavala se despide de Melipilla

Cristián Zavala, delantero de Deportes Melipilla y parte del equipo ideal de El Deportivo en la temporada que acaba de finalizar, da una señal respecto de su futuro. El delantero, quien fue considerado por Martín Lasarte para la gira de la Selección por Estados Unidos, que incluyó los encuentros frente a México y El Salvador, se despide de los Potros a través de una sentida nota, en la que declara, además, que está reflexionando donde continuar su trayectoria.

El atacante, quien también militó en Coquimbo Unido y Fernández Vial, es una de las cartas para reforzar a Colo Colo. Sin embargo, los albos no son los únicos que han mostrado interés en sus servicios. Desde México, el Mazatlán, que ya se llevó a Gonzalo Sosa, otra de las figuras melipillanas, y el Toluca han mostrado su intención de reclutarlo. Zavala confesó, en la última edición de El diván del Kily, el programa de conversación de El Deportivo, que su intención es disputar la Copa Libertadores. Sin embargo, el poderío económico del fútbol azteca lo hace dudar.

Cristián Zavala disputa el balón con el cobresalino Francisco Valdés (Foto: Agenciauno)

“Me hicieron soñar despierto”

Zavala se muestra agradecido de su paso por el club melipillano. “Me hicieron soñar despierto, como siempre lo dije. Dicen que cuando uno se entrega por completo es cuando más muestras de cariño recibe y, bueno, ese es mi pensar. Nunca di un balón por perdido por ustedes y nunca les fallé”, manifiesta, además de saludar a sus compañeros, a la dirigencia y al personal con el que compartió en la institución. “Siempre me alentaron, me apoyaron y me hicieron ver bien este año”, les dice a los jugadores con los que compartió.

De su futuro, sin embargo, no habla. “Donde Dios nos lleve”, se limita a plantear. Por el momento, revisa cada una de las ofertas que tiene sobre la mesa.