Comisión política del PC hará su propuesta presidencial este jueves y ministra Jara corre con ventaja

Por mandato del último comité central del Partido Comunista, la comisión política de la colectividad que preside Lautaro Carmona debe zanjar una propuesta presidencial antes de este sábado. La discusión está concentrada en dos rostros: la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

En dicha jornada, la dirección del PC -integrada por 18 dirigentes- debe llevar su opción para las primarias del oficialismo a una nueva sesión del comité central -96 personas-, espacio donde se tendrá que debatir y votar dicha sugerencia. Este diseño se zanjó para evitar un enfrentamiento sin precedentes entre el mundo comunista para ese sábado.

Por lo mismo, este jueves la sesión de la comisión política de los comunistas será clave, pues los militantes de la tienda esperan que esa sea la ocasión en la que se defina la propuesta presidencial que se debe llevar al comité central de este sábado 15 de marzo.

En caso de que no se alcance a cerrar el debate este jueves en Vicuña Mackenna 31, en el comunismo creen que se podría citar a una nueva comisión política extraordinaria para el viernes o, incluso, postergar la definición para el próximo sábado 22 de marzo. Esta última alternativa fue esbozada por el propio Carmona este domingo en la Radio Nuevo Mundo.

Más allá de los plazos, dentro de la comisión política hay una claridad: con el paso de los días la idea de Jara como candidata presidencial toma cada vez mayor fuerza, en desmedro de la alternativa de Jadue. Este último, a diferencia de la secretaria de Estado, ha planteado abiertamente estar disponible para competir una vez más por la Presidencia.

Fuentes consultadas por este medio dan cuenta de que hoy existe una virtual mayoría dentro de la comisión política que se inclinaría por Jara dentro del debate por la discusión presidencial.

En su favor, según las mismas fuentes, estarían la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, el senador Daniel Núñez, las diputadas Karol Cariola y Daniela Serrano, Javier Albornoz, Guillermo Salinas, Óscar Aroca, Rebeca Gaete y Karen Palma.

En tanto, más inclinados hacia Jadue estarían Juan Andrés Lagos, Cinthy Miskulini y Daniel Garrido. Además, Lautaro Carmona y su secretaria general, Bárbara Figueroa, han sido aliados de Jadue en los últimos meses, por lo que también hay quienes creen que podrían manifestarse en su favor. Sin embargo, estos días ambos han estado escuchando atentamente la discusión que se ha iniciado y no han mostrado sus cartas, dicen dentro del PC. La otra incógnita es el secretario general de la CUT, Eric Campos, y Patricia Coñomán.

Las razones de la resistencia a una candidatura de Jadue son varias, transmiten quienes respaldan a la titular del Trabajo: el exalcalde de Recoleta está con arresto domiciliario por el caso Farmacias Populares, por lo que su caso judicial solo pondrá cuesta arriba una eventual campaña; su figura ha generado ruido por el tono con el que ha tratado al Ejecutivo de Gabriel Boric durante estos tres años, por lo que su estilo no acomoda a los “gobiernistas” del PC.

Jadue además ha cuestionado públicamente la labor de algunos “compañeros” que ejercen labores en el gobierno. El caso más reciente de aquello fue cuando criticó la reforma de pensiones que lideró la propia ministra Jara.

En esa dirección, sin embargo, Jara y su entorno -los ministros PC como Vallejo-entienden que sería un error salir a presionar o comentar la discusión por la prensa, ya que eso va en contra de la política histórica de los comunistas.

Esa misma postura remarcó Jara este lunes en La Moneda. “Estoy trabajando en el Ministerio del Trabajo, las tareas que me ocupan son esas. Las definiciones que hagan los partidos son muy relevantes para el futuro del país, del progresismo y de la izquierda, pero es un espacio que se da en otro contexto y no en la Casa de Gobierno y desde mi rol de ministra”, expresó.

La secretaria de Estado también fue requerida por el rechazo que diputados del Frente Amplio sinceraron a la alternativa de Daniel Jadue, debido a su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela. En esa línea, Jara aprovechó de plantear su definición ante la discusión internacional, un factor clave en la interna comunista.

“Para mí el tema de loa DDHH es un tema fundamental en el país que sea”, sostuvo.

En paralelo, la ministra ha seguido recibiendo gestos de la militancia comunista. El viernes pasado, en el marco del inicio del congreso de las Juventudes Comunistas, fue la dirigente más ovacionada en el “aplausómetro”, misma situación que se vivió el miércoles en el Museo de la Memoria, en el marco del lanzamiento de la biografía de Gladys Marín, escrita por el español Mario Amorós.

El factor Jadue

El senador Daniel Núñez -quien el sábado 1 de marzo estaba en la testera del salón de la CUT, junto a la directiva, moderando las palabras del segundo pleno del comité central del Partido Comunista (PC)- le dio el pase a uno de los 96 integrantes que, al igual que varios otros, estaba conectado de forma telemática.

La instancia de debate iba llegando a su fin, y el exalcalde Jadue -desde su casa en La Reina donde pasa sus días recluido bajo arresto domiciliario total- activó su micrófono para hablar por primera vez ante el resto de sus compañeros.

“Tenemos que tomar una decisión pronto. El Partido Comunista no puede seguir en la indefinición. Tenemos que ser capaces de demostrar la fuerza propia de nuestro partido”, dijo Jadue, según recuerdan varios de los presentes en el plenario.

La intervención del exalcalde llegó para cerrar una larga ronda de palabras en que el plenario había discutido, sin llegar a un acuerdo, qué camino debía tomar el PC para enfrentar esta elección presidencial.

El concepto que más recalcó Jadue fue su idea de “fuerza propia” y su visión de que el partido no podía seguir postergando su decisión. Junto con eso, recuerdan algunos de los integrantes del pleno, marcó una fuerte diferencia con todas las palabras previas y argumentó por qué el PC no debía abrazar una eventual tercera candidatura presidencial de la expresidenta Michelle Bachelet.

Previo a que Jadue irrumpiera con su intervención, el pleno se centró en análisis político sobre la contingencia, asuntos vinculados a la elección parlamentaria y la conformación de comisiones de trabajo interno. Pese a eso, al menos una decena de palabras se enfocaron en la presidencial, donde solo se nombró a dos personas en específico: la más repetida fue la ministra Jara y un militante lanzó el nombre de la secretaria general, Bárbara Figueroa. Nada se dijo explícitamente de Jadue, quien solo ha transparentado su interés presidencial en la comisión política y en una entrevista con Vía X.

La negativa de Jadue a Bachelet no fue bien vista. Sobre todo porque fue bajo su mandato -durante la conducción de Guillermo Teillier- donde logró que el partido se transformara en una fuerza política con gran representación parlamentaria -incluso con una bancada de senadores- y con experiencia en el gobierno, en parte gracias a la expresidenta quien los incluyó en la Nueva Mayoría.

Pese a que se advertía un duro enfrentamiento entre quienes impulsan la opción de Jadue y quienes quieren conseguir que la institucionalidad del PC decante por Jara, el timonel comunista, Lautaro Carmona, se encargó de que eso no ocurriera. Al menos ese primer sábado de marzo.

Carmona no solo evitó una pugna en el comité central entre los promotores de ambos líderes, sino que además alzó la voz para pedir orden y disciplina. El timonel incluso se refirió a la movilización promovida por algunos comunistas frente a La Moneda para exigir liberación de Jadue. El máximo líder comunista dijo que esa convocatoria no correspondía, que esperaba que ningún militante asistiera, exigió respeto a la institucionalidad y los tiempos del partido y recalcó que la colectividad no ha levantado candidatos y los nombres sobre la mesa eran responsabilidad de la prensa.

Pese a la alianza estratégica que tiene hace años con Jadue, y que le permitió tomar control del partido y retener la mayoría del comité central y de la comisión política, Carmona sabe que el partido transita una delicada cuerda floja.

El presidente del PC, conocido por ser un líder frío y pragmático, está consciente de que ir con Jadue es generar múltiples problemas. No solo una división interna, sino que también en la alianza de gobierno. Partidos como el PPD, PS y FA ya notificaron que no sería posible participar en conjunto en una primaria con Jadue bajo arresto domiciliario e imputado por un caso de corrupción.

El ruido interno en el PC para ir con Jadue a la primaria ha ido creciendo. Incluso han rondado cartas -impulsadas por comunistas como Manuel Riesco- en que se presiona para nombrarlo. Fue esa misma carta la que se difundió con firmas equivocadas -como la de la diputada Carmen Hertz- lo que hizo que la parlamentaria llamara directamente a Carmona para explicar que nunca firmó.

Detrás de la misiva en favor de Jadue hay un sector importante del PC que no está conforme con el gobierno, sobre todo con su giro hacia el centro tras el 4-S y el exceso de protagonismo que el Presidente Gabriel Boric le entregó al Socialismo Democrático. Por eso, Jadue ha asumido la voz para ser uno de los más críticos de esta administración.

La apuesta de Jadue es mostrarse como el único capaz de convocar fuerzas políticas más a la izquierda de la alianza de gobierno. Algo que La Moneda mira con atención, porque saben que para ese objetivo Jadue no parará de lanzar sus dardos contra Boric.

Dentro de los que impulsan con mayor fuerza a Jadue está la exconvencional Ericka Portilla. La comunista es cercana a Carmona y una de las principales articuladoras del exalcalde. Eso explica, para varios otros militantes, que en el último comité central fuera de las pocas candidatas al Parlamento que se oficializara en un cupo por un distrito de Atacama.

A ella se suma la exjefa de gabinete del exalcalde Soledad Concha. A nivel parlamentario, suma apoyos en Boris Barrera, Lorena Pizarro y Matías Ramírez. Varios de ellos han sido parte de quienes han llegado hasta su casa para apoyarlo.

Si bien Jadue presiona por ser abanderado presidencial, hay varios comunistas del comité central que dicen que su interés también está en conseguir ser senador y que un posible camino de solución a la pugna es que termine aceptando competir por una circunscripción del norte con posibilidades ciertas de ganar.