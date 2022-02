Cómo la iniciativa popular en defensa del Senado se convirtió en una de las más patrocinadas (y su frente a frente con la comisión que aprobó la unicameralidad)

Hasta el 27 de enero, día en que la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional aprobó en una estrecha votación (13 a favor y 10 en contra y dos abstenciones) la propuesta de un Congreso unicameral, la iniciativa popular presentada por el ingeniero comercial Miguel Lorca apenas se empinaba sobre los dos mil patrocinios.

El planteamiento de Lorca, presentado el 14 de enero, era simple o “minimalista”, según lo definió su propio autor, quien actualmente se encuentra en Australia, donde acaba de finalizar un doctorado.

Proponía un Poder Legislativo de carácter bicameral: un Senado con miembros elegidos cada ocho años, y una Cámara de Diputados que se renovaría cada cuatro. Los senadores solo podrían repostular una vez y los diputados, dos veces. Es decir, la iniciativa popular se asemejaba bastante a la realidad actual del Congreso Nacional.

Sorpresivamente, en tres días, esa propuesta bicameral subió a 20 mil apoyos, con lo que superaba el requisito de 15 mil firmas para ser discutida dentro de la Convención Constitucional.

¿Cómo logró ese salto? Algunos tuiteros populares hicieron llamados en redes sociales a apoyar la propuesta, pero también se habrían movilizado grupos de académicos y políticos para tratar de reponer la idea de la bicameralidad luego de que la Comisión de Sistema Político de la Convención aprobara en votación dividida la existencia de un Congreso unicameral.

Al 1 de febrero -fecha en que se cerró el plazo para reunir patrocinios- la iniciativa de un Poder Legislativo con Senado y Cámara incluidos ya acumulaba 27.441 firmas, transformándose en la undécima norma popular con más respaldo dentro de toda la Convención, superando a otras como las que promovían “la protección y bienestar de los animales no humanos”, “no más Tag”, “la renacionalización del cobre” o “la libertad a los presos políticos de la rebelión”.

Incluso, dentro de la Comisión de Sistema Político, pasó a ser la más patrocinada. Por ello, su autor Miguel Lorca -quien se conectó en forma telemática- fue el primer expositor ante la instancia, que hoy comenzó a analizar las iniciativas populares.

“Me gustaría aclarar y destacar que aunque algunas agrupaciones políticas puedan haber hecho suya esta propuesta, esta propuesta es netamente ciudadana. Es una propuesta que he discutido con académicos, abogados constitucionalistas y técnicos, sobre todo de regiones... Yo no soy militante ni cercano a ningún partido político y he dedicado mi carrera profesional al estudio técnico de las políticas públicas. Por lo tanto, me gustaría discutir esta iniciativa en su mérito propio, sin ningún sesgo político, porque no es mi enfoque ni el propósito de esta iniciativa”, dijo al inicio de su exposición Lorca, quien es licenciado y máster en Economía de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de New South Wales, Sydney, Australia.

Fue asesor económico del Ministerio de Hacienda desde 2011 hasta 2016, primero en la Unidad de Estudios y luego en la Coordinación de Políticas sociales, durante la gestión de los ministros Felipe Larraín (en Piñera I) y Alberto Arenas y Rodrigo Valdés (en Bachelet II).

Sus investigaciones se concentraban en las áreas de microeconomía, mercado laboral, sistema de pensiones y productividad. En su reseña se menciona que “sus trabajos aplican una combinación de teoría económica, modelos de optimización y métodos de estimación, con un enfoque en los problemas sociales y las implicaciones políticas”.

Quienes trabajaron con él lo definen como un “técnico capaz”, al que no se le conocían padrinos o amistades políticas y que tampoco ejerció roles de jefatura.

“Existe un creciente cuestionamiento a la eficiencia y eficacia del Poder Legislativo en Chile, donde se responsabiliza a la actual estructura bicameral del Congreso Nacional. En particular, se acusa al Senado de obstaculizar el proceso legislativo”, dijo Lorca en su presentación.

Sin embargo, el ingeniero comercial argumentó que esa suposición es errada y señaló, que por el contrario, el Congreso unicameral “agudiza el centralismo y la concentración del poder, en desmedro de la representación de las regiones”.

“Es un mito que las mociones se trancan en el Senado. Solo el 4,7% de las mociones que pasan al Senado no son analizadas y en muchos casos se debe al poco interés del Poder Ejecutivo en impulsar dichos proyectos”, agregó, al tiempo que precisó que la demora de proyectos, a su juicio, se debe más a los procedimientos internos y al comportamiento de los legisladores, en general. “Todo lo cual se puede corregir”, añadió.

Al término de su intervención, se dio paso a una ronda de preguntas, la mayor parte de las cuales las realizaron convencionales que apoyan la existencia de dos cámaras.

Una de las consultas provino de la constituyente feminista Alondra Carrillo, autora de la propuesta de un Congreso unicameral, quien lo inquirió sobre la propuesta para enfrentar el desprestigio del Congreso y qué proponía para otras formas de representación paritaria y de pueblos originarios.

Sin embargo, sus preguntas no alcanzaron a ser contestadas directamente por el autor de la iniciativa, porque se había agotado su tiempo de exposición. Lorca fue despedido entre aplausos, al igual como terminaron el resto de las presentaciones posteriores.

La discusión, en todo caso, continuará este jueves, ya que la Comisión de Sistema Político deberá votar la propuesta.

A juicio del convencional del Frente Amplio Fernando Atria, en la instancia debería replicarse la mayoría a favor de la unicameralidad.

No obstante, el debate final se dará en el pleno de la Convención, donde hoy no hay mayoría de dos tercios para ninguna de las dos fórmulas sobre el Congreso.